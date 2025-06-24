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Любовь Степушова

Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз

3:38
Силовые структуры » ФСБ

Сербии следует серьезно отнестись к предупреждениям из Москвы относительно экспорта оружия и боеприпасов на Украину.

Снаряды
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Снаряды

Россия направила Сербии второе предупреждение за месяц

Служба внешней разведки (СВР) России второй раз за месяц подняла вопрос о недопустимости экспорта сербских боеприпасов и оружия на Украину через третьи страны.

В пресс-релизе от 23 июня СВР сообщает, что производителям снарядов и боеприпасов в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что они "будут убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России".

"Вызывает сожаление, что сейчас традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью", — констатировали в СВР.

Ранее ведомство отмечало, что производителями в Сербии используются фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. По информации СВР, в торговле "под полой" участвуют крупнейшие сербские компании, а их вклад в вооружение ВСУ исчисляется "сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц и миллионом патронов для стрелкового оружия".

Плач Вучича не вызывает сочувствия

Президент Александр Вучич заявил месяц назад, что берёт вопрос под контроль, а вчера — что приостанавливает экспорт боеприпасов. Предусмотрено обязательное его одобрение Советом национальной безопасности. Однако, по его словам, производители сразу начали на него "давить", чтобы разрешили " отправить одну, две, три, 50 партий, потому что они законтрактованы". В ином случае угрожают протестами на предприятиях ВПК.

"Никому нет дела до Сербии, но все смотрят, смогут ли они сломать ей хребет, потому что у нее нет двух сторон, а есть только сербская сторона", — сказал Вучич.

Ранее он заявил, что Сербия продолжит экспорт оружия, поскольку 24 тыс. человек, которые заняты в отрасли "должны работать и выживать". Производством вооружений в стране занимаются более 200 частных предприятий с доходом около одного млрд долл. в год. Тем не менее, снаряды для российских вооружений нужны многим странам от Монголии до Анголы, но в Сербии предпочитают поставлять их в ВСУ, чтобы "не ссориться с Европой".

России нужна пророссийская Сербия

Сербия не ввела санкции в отношении России, поддерживает прямое авиасообщение с РФ, а также сохраняет безвизовый режим. Но это не является причиной попустительствовать Белграду в работе на киевский режим, тем более, что дилеммы Вучича надоели Москве. Заявляя о дружбе с Россией, недавно он принял участие в организованном в Одессе антироссийском саммите стран Юго-Восточной Европы. Если, по его мнению, Сербия должна работать и выживать, то и другим придется также делать то, что они должны.

Сербия получает от РФ газ с 25 % скидкой до 6 млрд куб. м в год, покупая его по цене 290 евро за 1 тыс. куб. м, что в два раза дешевле, чем на спотовом рынке. И Белград просит больше, чтобы перепродавать газ с двойной выгодой для себя. Россия также впряглась за Республику Сербскую, Мирослав Додик чаще других зарубежных лидеров бывает в Москве и просит поддержки у России, а потому Сербия должна отнестись к предупреждению из Москвы серьёзно.

Уточнения

Респу́блика Се́рбская  — образование в составе Боснии и Герцеговины. Создана в 1992 году как самопровозглашённое государство, стала составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. мусульманами) выход Боснии и Герцеговины из состава Югославии.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы газ всу сербия александр вучич
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