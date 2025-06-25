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Петр Ермилин

Тайный козырь Китая: что скрывает новый топливозаправщик YY-20

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Китайская армия продемонстрировала новую способность, которая может кардинально изменить баланс в Тихоокеанском регионе, отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о расширении возможностей китайской дальней авиации за счёт заправщиков YY-20 и стратегических бомбардировщиков H-6.

Китайский самолет Y-20
Фото: commons.wikimedia by 中華民國國防部 is licensed under Government Website Open Information Announcement
Китайский самолет Y-20

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая впервые продемонстрировали способность использовать новые воздушные заправщики YY-20 для дозаправки стратегических бомбардировщиков H-6, что существенно расширяет радиус действия обширного парка китайской дальнобойной боевой авиации с широким спектром вооружений. YY-20 разработан на базе самого большого в мире серийного военного транспортного самолёта Y-20 и приступил к боевой подготовке в конце 2022 года.

Ранее у Китая практически отсутствовали полноценные возможности дозаправки в воздухе: лишь три бывших советских Ил-78М и несколько переделанных фюзеляжей H-6. Поэтому YY-20 изначально рассматривался как ключевой элемент для реализации операций на дальних дистанциях. Причиной низких инвестиций в заправщики служила большая дальность действия китайских истребителей по сравнению с западными аналогами: современные J-20 и J-16 превосходят любую западную модель по дальности на внутреннем топливе, при этом J-20 почти вдвое превосходит американский F-35.

Однако китайские бомбардировщики, напротив, имеют меньшую дальность, чем их американские или российские аналоги. H-6 — это более лёгкая машина, изначально рассчитанная на региональные операции, в отличие от межконтинентальных B-2 или Ту-160. Поэтому возможность увеличения дальности H-6 особенно ценна.

H-6 в настоящее время является самым массовым бомбардировщиком в мире: в составе ВВС КНР их насчитывается около 270 единиц. Они выполняют разнообразные задачи — от радиоэлектронной борьбы (вариант H-6G) до пуска крылатых (H-6J, H-6N) и даже баллистических ракет (H-6K). Эти машины рассматриваются как основной ударный инструмент в случае конфликта с США и их союзниками на Тихом океане. С заправкой от YY-20 они смогут действовать за пределами Второй островной цепи, проецируя силу в более отдалённые регионы Тихого океана.

Расширение радиуса действия также подкрепляется интеграцией новых дальнобойных ракет, таких как баллистическая CM-401, впервые замеченная на H-6K в 2018 году. Ещё одним способом усиления боевых возможностей стало размещение этих самолётов на российских базах: H-6 не раз приземлялись в России для совместных учений, а в июне 2024 года впервые выполнили операцию у побережья Аляски.

На фоне растущего значения YY-20 активно обсуждается возможность создания более совершенного заправщика, способного действовать в условиях высокой угрозы и оснащённого стелс-технологиями, которые уже широко применяются в китайской авиации дальнего радиуса.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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