Один пуск — несколько целей: как Иран ломает ПВО Израиля

3:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Иран впервые применил ракету с гиперзвуковым глайдером и многоголовочный боезаряд против Израиля, отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о стремительной эскалации конфликта между двумя странами и новых вызовах для израильской ПВО.

Фото: commons.wikimedia.org by NatanFlayer , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ система ПРО "Железный Купол"

После того как Израиль начал открытые боевые действия против Ирана 13 июня, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начал всё более мощные ракетные удары по различным израильским целям. Обе стороны в течение 11 дней наращивали интенсивность атак на военные объекты и ключевую инфраструктуру друг друга.

23 июня, в ходе 21-й волны иранских ударов, КСИР впервые применил баллистическую ракету с несколькими боевыми блоками по израильским целям. Это стало важной вехой в эскалации конфликта. За несколько дней до этого, 18 июня, впервые в боевых условиях была использована иранская баллистическая ракета «Фаттах» с гиперзвуковым глайдером. Эта ракета, летящая на скоростях в 13–15 Махов, практически не перехватывается средствами ПВО, что стало серьёзной проблемой для израильской противоракетной обороны. Однако ракеты с несколькими боевыми блоками несут потенциально ещё большую угрозу: они могут поражать сразу несколько целей одним пуском и при этом истощают ограниченные ресурсы израильской ПВО гораздо быстрее.

Единственный известный тип иранских баллистических ракет, оснащённый несколькими боевыми блоками — это Kheibar Shekan. Несмотря на устаревшую конструкцию и длительное время подготовки к запуску, эта ракета обладает высокой грузоподъёмностью, позволяющей нести многоголовочный боезаряд. Хотя пока не подтверждено, обладают ли боевые блоки независимой системой наведения, иранские источники утверждают, что каждый из них имеет систему точного наведения. Такие ракеты уже использовались для ударов по ключевым объектам — аэропорту имени Бен-Гуриона, крупному биологическому исследовательскому центру и нескольким командным военным пунктам.

Несмотря на строгую цензуру в Израиле, опубликованные видеозаписи ракетных атак подтверждают высокую точность попаданий. Это может означать, что ракеты с несколькими боевыми блоками также обладают высоким уровнем точности. Хотя ракеты с подобными боезарядами с 1970-х годов активно применяются для межконтинентальных ударов (большинство МБР оснащено именно таким вооружением), применение таких боевых блоков на ракетах средней дальности остаётся крайне редким. На фоне того, что Китай, Россия и Северная Корея продолжают совершенствовать свои арсеналы ракет средней и промежуточной дальности, опыт Ирана с использованием Kheibar Shekan в боевых условиях, вероятно, будет тщательно изучаться.