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Любовь Степушова

Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний

4:28
Силовые структуры » Военные новости

На саммите НАТО в Гааге союзники старались друг друга обмануть, чтобы названные "триумфом" решения никого ни к чему не обязывали. Украина выпала из повестки.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

НАТО принял резолюцию, о которой скоро все забудут

НАТО на саммите в Нидерландах согласовал очень короткую резолюцию из пяти пунктов.

  1. Подтверждена "нерушимая приверженность коллективной обороне, закреплённая в статье 5 Вашингтонского договора, — нападение на одного — это нападение на всех". Однако Дональд Трамп в самолёте на пути в Гаагу сказал, что данное обязательство можно читать по-разному. "Зависит от того, какого определения вы придерживаетесь. Существует множество определений пятой статьи", — сказал американский президент.
  2. Союзники обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП "на основные оборонные потребности, а также расходы, связанные с обороной и безопасностью". Но не сейчас, а к 2035 году, что выглядит пустой формальностью в ожидании, что за десять лет Трампа уже и в живых может не быть. Тем более, что удвоение расходов (сейчас 2% от ВВП) финансово и практически для всех невозможно, говорят эксперты. Под эти расходы Россия названа "долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности", как и терроризм. Китай же вообще никак не упоминается.
  3. Третий пункт разъясняет второй. Из 5% "менее 3,5%" ВВП будет идти на закупки оружия, а 1,5 % — "на защиту критической инфраструктуры, сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, инновации и укрепление оборонно-промышленной базы". Что это такое на пальцах — никто не знает, тут просто простор для манипуляций — например, декларировать то, что уже есть.
  4. Также подтверждена "приверженность быстрому расширению трансатлантического оборонно-промышленного сотрудничества и использованию новых технологий и духа инноваций для продвижения коллективной безопасности". То есть, что надо догнать и перегнать РФ в производстве вооружений, но кто, что и на какие деньги — не называется. По принципу — лишь бы не на мои.
  5. Назначили следующую встречу в Турции в 2026 году, за которой последует встреча в Албании.

Украина исчезла из повестки саммита НАТО, как и Китай

По Украине нет упоминаний вовсе, хотя на прошлогоднем саммите в Вашингтоне она упоминалась в тексте резолюции 67 раз, в том числе её прямое членство в НАТО в перспективе. О России год назад говорилось как о "величайшей и самой непосредственной угрозе", сейчас — как о долговременной.

Таким образом, резолюция позволяет заявлять генсеку Марку Рютте о "триумфе" НАТО, но на самом деле является пространством для манёвра испытывающих нехватку денег и мотиваций правительств Европы, с одной стороны, и США — с другой.

Вместо двух-трёх заседаний было проведено одно, куда Владимира Зеленского не допустили. Bloomberg со ссылкой на источник, пишет, что Трамп назвал ситуацию на Украине "совершенно вышедшей из-под контроля" и призвал предпринять решительные действия для её урегулирования. При этом он не стал уточнять союзникам, какие конкретно меры он имеет в виду — пусть думают, что хотят.

Судя по заявлению госсекретаря Марко Рубио, это не санкции США. Он выразил опасения, что тогда "мы потеряем возможность говорить с ними (Россией) о прекращении огня".

Это и не поддержка ВСУ поставками американского оружия, в обсуждаемом проекте оборонного бюджета Пентагона на следующий год ничего нет в этом плане. Она будет на плечах "коалиции желающих", которые, конечно, пока триумфально обещают Украине дать "всё для победы".

Встреча Трамп — Зеленский прошла в Гааге

Прошла встреча Трампа с Зеленским, она длилась 50 минут, пресс-конференции не было. Но очевидно, что Зеленский требовал дополнительные санкции против России и поставки средств ПВО. По санкциям сказал Рубио, а ПВО США должны отдать Израилю.

Для России такой раздрай в рядах противника более чем кстати и позволит завершить СВО быстрее, чем предполагалось.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс  — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. В настоящее время членами НАТО являются 32 страны.  

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато санкции нидерланды дональд трамп владимир зеленский
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