Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний

На саммите НАТО в Гааге союзники старались друг друга обмануть, чтобы названные "триумфом" решения никого ни к чему не обязывали. Украина выпала из повестки.
НАТО на саммите в Нидерландах согласовал очень короткую резолюцию из пяти пунктов.
По Украине нет упоминаний вовсе, хотя на прошлогоднем саммите в Вашингтоне она упоминалась в тексте резолюции 67 раз, в том числе её прямое членство в НАТО в перспективе. О России год назад говорилось как о "величайшей и самой непосредственной угрозе", сейчас — как о долговременной.
Таким образом, резолюция позволяет заявлять генсеку Марку Рютте о "триумфе" НАТО, но на самом деле является пространством для манёвра испытывающих нехватку денег и мотиваций правительств Европы, с одной стороны, и США — с другой.
Вместо двух-трёх заседаний было проведено одно, куда Владимира Зеленского не допустили. Bloomberg со ссылкой на источник, пишет, что Трамп назвал ситуацию на Украине "совершенно вышедшей из-под контроля" и призвал предпринять решительные действия для её урегулирования. При этом он не стал уточнять союзникам, какие конкретно меры он имеет в виду — пусть думают, что хотят.
Судя по заявлению госсекретаря Марко Рубио, это не санкции США. Он выразил опасения, что тогда "мы потеряем возможность говорить с ними (Россией) о прекращении огня".
Это и не поддержка ВСУ поставками американского оружия, в обсуждаемом проекте оборонного бюджета Пентагона на следующий год ничего нет в этом плане. Она будет на плечах "коалиции желающих", которые, конечно, пока триумфально обещают Украине дать "всё для победы".
Прошла встреча Трампа с Зеленским, она длилась 50 минут, пресс-конференции не было. Но очевидно, что Зеленский требовал дополнительные санкции против России и поставки средств ПВО. По санкциям сказал Рубио, а ПВО США должны отдать Израилю.
Для России такой раздрай в рядах противника более чем кстати и позволит завершить СВО быстрее, чем предполагалось.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. В настоящее время членами НАТО являются 32 страны.
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