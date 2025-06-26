Флот F-35А: тайный ответ Лондона на новую гонку вооружений

5:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Британия возвращает своей авиации ядерную роль впервые с конца холодной войны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о закупке F-35A, её скрытых целях и о том, как новый выбор меняет баланс внутри НАТО и самого Лондона.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о "крупнейшем усилении ядерной политики страны за целое поколение", подтвердив планы по закупке "как минимум" 12 истребителей пятого поколения F-35A. Цель — присоединиться к "двойной ядерной миссии НАТО". Эта закупка "вновь вводит ядерную роль для Королевских ВВС впервые с момента отказа Великобритании от собственных воздушных ядерных вооружений после окончания холодной войны", поясняет ведомство.

Ранее Великобритания оставалась единственной страной в мире, закупившей исключительно F-35B с коротким взлётом и вертикальной посадкой. Эти самолёты, несмотря на то, что стоят примерно на 50% дороже F-35A, плохо подходят для ядерных ударов из-за меньших отсеков для вооружения и существенно меньшей дальности. Новый парк F-35A, вероятно, будет ограничен только одной эскадрильей, обученной для выполнения ядерных задач. Предполагается, что в случае войны эти самолёты получат доступ к американским ядерным авиабомбам B61-12, недавно размещённым на авиабазе Лейкенхит в рамках соглашения о совместном использовании ядерного оружия. Подобные соглашения уже действуют с Германией, Италией, Нидерландами, Бельгией и Турцией, все из которых также заказали F-35A.

Премьер-министр Кир Стармер, комментируя решение о закупке F-35A для ядерных задач, заявил: "В эпоху радикальной неопределённости мы больше не можем воспринимать мир как должное. Именно поэтому моё правительство инвестирует в национальную безопасность, обеспечивая вооружённые силы необходимым оборудованием, а население — выгодами от дивидендов обороны".

Ещё 9 июня министр обороны Мария Игл впервые подтвердила намерение закупить F-35A, указав, что в новой Стратегической оборонной ревизии предусматривается "переход к новому балансу между F-35B и F-35A". ВВС США впервые получили возможность наносить ядерные удары с помощью F-35A в марте 2024 года, а Королевские ВВС Нидерландов последовали в июне. Хотя у Великобритании уже есть ядерное оружие, оно размещается исключительно на межконтинентальных баллистических ракетах на подводных лодках, что сильно ограничивает тактическое использование.

Несмотря на сокращение запланированных закупок F-35A в США на 2026 финансовый год и огромную очередь на самолёты (порядка 20 клиентов по всему миру), а также серьёзные производственные отставания, ожидать получения этих возможностей стоит не ранее середины 2030-х годов.

Выбор Великобританией F-35A именно для ядерных задач, несмотря на прежнее сопротивление, повторяет путь Германии. При канцлере Ангеле Меркель приобретение F-35 вызывало жёсткое сопротивление, и глава ВВС Германии генерал-лейтенант Карл Мюлльнер был вынужден уйти в отставку в 2018 году за поддержку F-35. Он отмечал: "F-35 — эталон в процессе выбора замены Tornado". Против F-35 активно выступала местная промышленность, лоббируя программу Eurofighter. Однако 14 марта 2022 года Германия всё же объявила о закупке 35 F-35A — только для замены ядерной версии Tornado, а остальные должны были быть заменены Eurofighter.

Так же, как и в Германии, внутри Великобритании долгое время существовало сопротивление закупкам F-35A. Основными аргументами были защита Eurofighter и значительные промышленные интересы, связанные с локальной сборкой F-35B. Как и в случае Германии, резкое обострение конфликта на Украине стало ключевым фактором, заставившим Лондон приоритетно рассматривать боевую эффективность, а не поддержку местной промышленности, хотя и в ограниченном объёме — исключительно для ядерной миссии.

Оба государства, несмотря на то что могли бы получить более эффективный парк боевых самолётов при масштабной закупке F-35A, выбрали компромисс. F-35A признан более эффективным и экономически оправданным по сравнению с Eurofighter и особенно с F-35B. Однако его закупка была допущена только для выполнения ядерных задач. По мере того как разница в возможностях между F-35A и Eurofighter продолжает расти, а европейские программы по созданию стелс-истребителей сталкиваются с всё более серьёзными проблемами и задержками, остаётся высокая вероятность, что обе страны пересмотрят свои подходы и расширят долю F-35A в своих ВВС.