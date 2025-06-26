1000 полетов и неизвестные истребители: что Китай готовит в Тихом океане

3:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Два китайских авианосца впервые провели совместную операцию за пределами Второй островной цепи, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о маневрах флота у берегов Гуама, модернизированных истребителях J-15B и усилении китайского военно-морского присутствия в зоне ответственности США.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребители J-20A ВВС Китая

После того как Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая впервые провел операцию с участием двух авианосцев за пределами Второй островной цепи начиная с 10 июня, начали появляться новые подробности об этих беспрецедентных совместных действиях. Японское министерство обороны сообщило, что оба авианосца осуществили более 1000 операций по взлету и посадке самолетов. Морские силы самообороны Японии направили боевые корабли для наблюдения за авианосными группами, возглавляемыми кораблями "Ляонин" и "Шаньдун".

Учения проходили не только в проливе Мияко между Окинавой и островом Мияко (на Окинаве размещена значительная американская военная база), но и на восток — вплоть до Гуама, являющегося ключевым центром американских военных операций в регионе. Возможность совершить более 1000 вылетов особенно впечатляет, учитывая меньшие авиагруппы на китайских авианосцах по сравнению с американскими суперавианосцами, а также отсутствие на них нескольких взлетных полос для одновременного запуска истребителей и самолетов поддержки.

Первый китайский суперавианосец "Фуцзянь" должен быть введен в строй до конца года и станет единственным действующим суперавианосцем вне ВМС США.

В ноябре 2024 года стало известно, что авиагруппы "Ляонина" и "Шаньдуна" были существенно усилены за счет новых истребителей J-15B поколения "4+" и самолетов радиоэлектронной борьбы J-15D, которые значительно превосходят базовые версии J-15, поступившие на вооружение в начале 2010-х годов. Улучшения включают более широкое использование композитных материалов для создания облегченного и прочного фюзеляжа, установку усовершенствованной РЛС с АФАР, применение радиопоглощающих покрытий и интеграцию одной из самых передовых в мире авионики и систем радиоэлектронной борьбы. Это делает J-15B одним из наиболее совершенных истребителей "допятого" поколения.

Еще одним значительным усилением стали быстро растущие возможности сопровождающих авианосцы эсминцев. В состав группы "Ляонина" вошли два эсминца Type 055 и два Type 052D, тогда как у "Шаньдуна" сопровождение включало по одному кораблю каждого из этих типов, а также фрегаты и суда поддержки. Type 055 и Type 052D создавались параллельно в рамках концепции "высокий-низкий" и используют множество общих технологий. Их возможности продолжают постепенно улучшаться — как в новых производственных сериях, так и за счет интеграции новых подсистем и вооружений, включая гиперзвуковые ракеты YJ-21, поступающие на вооружение всего флота.