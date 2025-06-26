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Петр Ермилин

1000 полетов и неизвестные истребители: что Китай готовит в Тихом океане

3:32
Силовые структуры » Военные новости

Два китайских авианосца впервые провели совместную операцию за пределами Второй островной цепи, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о маневрах флота у берегов Гуама, модернизированных истребителях J-15B и усилении китайского военно-морского присутствия в зоне ответственности США.

Истребители J-20A ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребители J-20A ВВС Китая

После того как Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая впервые провел операцию с участием двух авианосцев за пределами Второй островной цепи начиная с 10 июня, начали появляться новые подробности об этих беспрецедентных совместных действиях. Японское министерство обороны сообщило, что оба авианосца осуществили более 1000 операций по взлету и посадке самолетов. Морские силы самообороны Японии направили боевые корабли для наблюдения за авианосными группами, возглавляемыми кораблями "Ляонин" и "Шаньдун".

Учения проходили не только в проливе Мияко между Окинавой и островом Мияко (на Окинаве размещена значительная американская военная база), но и на восток — вплоть до Гуама, являющегося ключевым центром американских военных операций в регионе. Возможность совершить более 1000 вылетов особенно впечатляет, учитывая меньшие авиагруппы на китайских авианосцах по сравнению с американскими суперавианосцами, а также отсутствие на них нескольких взлетных полос для одновременного запуска истребителей и самолетов поддержки.

Первый китайский суперавианосец "Фуцзянь" должен быть введен в строй до конца года и станет единственным действующим суперавианосцем вне ВМС США.

В ноябре 2024 года стало известно, что авиагруппы "Ляонина" и "Шаньдуна" были существенно усилены за счет новых истребителей J-15B поколения "4+" и самолетов радиоэлектронной борьбы J-15D, которые значительно превосходят базовые версии J-15, поступившие на вооружение в начале 2010-х годов. Улучшения включают более широкое использование композитных материалов для создания облегченного и прочного фюзеляжа, установку усовершенствованной РЛС с АФАР, применение радиопоглощающих покрытий и интеграцию одной из самых передовых в мире авионики и систем радиоэлектронной борьбы. Это делает J-15B одним из наиболее совершенных истребителей "допятого" поколения.

Еще одним значительным усилением стали быстро растущие возможности сопровождающих авианосцы эсминцев. В состав группы "Ляонина" вошли два эсминца Type 055 и два Type 052D, тогда как у "Шаньдуна" сопровождение включало по одному кораблю каждого из этих типов, а также фрегаты и суда поддержки. Type 055 и Type 052D создавались параллельно в рамках концепции "высокий-низкий" и используют множество общих технологий. Их возможности продолжают постепенно улучшаться — как в новых производственных сериях, так и за счет интеграции новых подсистем и вооружений, включая гиперзвуковые ракеты YJ-21, поступающие на вооружение всего флота.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch
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