Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем

15:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Очевидно, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке тщательно анализируются военными специалистами всех стран. Характер боевых действий на суше, в воздухе и на море изменился кардинально, причём едва ли не главным фактором столь масштабных изменений являются воздушные дроны и безэкипажные катера, массовое применение которых поставило под вопрос многие, прежде казавшиеся незыблемыми тактические приёмы и существенно повлияло даже на стратегическое планирование.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черноморский флот в Севастополе

Ситуация с военно-морским флотом России

Но если операции сухопутных и воздушных сил всё ещё ведутся с опорой на традиционные методы вооружённой борьбы (широкое применение артиллерии, реактивных систем и бронетехники, минирование, создание фортификационных сооружений, бомбардировки с воздуха и т. д.), то военно-морской флот, возможно, оказался в ситуации кардинального пересмотра прежнего пути развития. И здесь самое главное — на основе горького и жестокого опыта нашего Черноморского флота не сделать поспешных и скоропалительных выводов.

Как известно, Черноморский флот в ходе специальной военной операции, не добившись громких побед, понёс существенные потери и был вынужден, рассредоточившись, уйти на базы Кавказа. Спорадически его корабли производят пуски ракет по военным объектам Украины, однако ни о каком господстве на театре речи, к сожалению, не идёт.

Мнения экспертов

Такое положение дел вызывает шквал критики, главным образом, со стороны наблюдателей, плохо знакомых с проблемами применения и развития военно-морских сил, однако и некоторые эксперты выражают недовольство видимой пассивностью наших моряков, ожидая, видимо, от них подвигов в духе ушаковских и нахимовских традиций. Причём нет недостатка в советах, какие шаги следует предпринять: блокировать Одессу, высаживать десанты, минировать подступы к устью Днепра и т. п.

На некоторые горячие головы особое впечатление произвело использование противником безэкипажных катеров (БЭКов). Мне приходилось читать поражающие воображение прогнозы фантастического преображения в ближайшем будущем наших военно-морских сил. Так, один из авторов сайта "Военное обозрение" предложил основой флота сделать многочисленные отряды БЭКов различного назначения. Среди таких катеров должны быть ракетные, зенитные и противолодочные.

Как известно, противник уже применяет БЭКи для обстрелов берега и может похвастаться уничтожением с катеров нескольких наших летательных аппаратов. Однако можно ли говорить, что эти распиаренные пропагандой успехи привели его к доминированию на Чёрном море или устранили угрозу разрушения портовой инфраструктуры Одессы или Николаева?

Самой причудливой фантазией является идея вместо подводных стратегических ракетоносцев в кратчайшие сроки построить десятки безэкипажных субмарин, каждая из которых будет вооружена одной баллистической ракетой! По мысли автора, враг не сможет гарантированно уничтожить все эти носители ракет и поэтому, испугавшись риска, откажется от нападения на нашу страну.

Мне же представляется, что спасать Россию подобным образом означает предаваться бессмысленным фантазиям. Простой анализ потёрь Черноморского флота показывает, что безэкипажные диверсионные средства не являются слишком эффективными, а борьба с ними представляет собой лишь вопрос надлежащего применения техники и соответствующей подготовки личного состава. Значительно большую угрозу представляют крылатые ракеты, отразить массированную атаку которых, как показывает опыт, со стопроцентной эффективностью вряд ли возможно.

Судите сами. В ходе СВО ракетами противник уничтожил или тяжело повредил из кораблей основных классов ракетный крейсер "Москва", подводную лодку "Ростов-на-Дону", три БДК ("Саратов", "Минск" и "Новочеркасск"), два малых ракетных корабля ("Аскольд" и "Циклон"), крупное спасательное судно. Успехи БЭКов значительно скромнее: патрульный корабль "Василий Котов", БДК "Цезарь Куников" и ракетный катер "Ивановец".

Причины неудач Черноморского флота

Приуменьшать опасность, исходящую от вражеских диверсионных средств, разумеется, не стоит, но и преувеличивать тоже нерационально. Причины не слишком впечатляющих действий нашего Черноморского флота очевидны и сводятся к следующим основным пунктам:

слабый и несбалансированный состав;

технологическая и моральная неготовность к изменившемуся характеру боевых действий на море:

неудовлетворительная боевая подготовка личного состава всех уровней, от матроса до адмирала;

участие в планировании и проведении боевых операций врага западных специалистов;

отсутствие крупных целей и ограниченный круг задач.

Рассмотрим каждый пункт по отдельности.

Состав Черноморского флота

На сегодняшний день в составе ЧФ числятся: семь подводных лодок (одна повреждена, возможно, это безвозвратная потеря; ещё одна на другом театре), три фрегата (один на другом театре), два сторожевых корабля, один корвет (на другом театре), четыре патрульных корабля, четыре малых противолодочных корабля, восемь малых ракетных кораблей, два ракетных катера, четыре БДК и восемь тральщиков. Более мелкие единицы, вроде двух трофейных артиллерийских катеров, в расчёт можно не принимать. Причём значительная часть кораблей этой отнюдь не "могучей армады" устарела и годится разве что для войны с каким-нибудь туземным племенем. То есть ни о каких масштабных операциях нашего флота при таком составе говорить не приходится.

Обращает на себя внимание следующий факт: за время СВО ЧФ пополнили следующие боевые единицы: подводная лодка (введена в строй после модернизации), корвет "Меркурий" (на Чёрное море до окончания войны он прийти не сможет), патрульный корабль "Сергей Котов" и четыре малых ракетных корабля: "Туча", "Амур", "Аскольд" и "Циклон". Так вот, враг сумел из этого скудного пополнения уничтожить или надолго вывести из строя патрульный корабль и 2 МРК! Таким образом, флот существенно ослаблен и перспективы его пополнения, к сожалению, туманны.

Вероятно, за три года можно было построить серию "мобилизационных кораблей" небольшого водоизмещения и множество боевых и десантных катеров, что расширило бы возможности флота и создало для противника существенную угрозу, вынуждая его укреплять противодесантную оборону. Однако мы зачем-то продолжаем строить большие десантные корабли и вертолётоносцы, а также модернизировать крупные боевые единицы, созданные ещё при советской власти, расходуя на это колоссальные средства!

Технологическая и моральная готовность

Комментировать второй пункт без изрядной доли сарказма не получится. Всему миру известно наше умение проводить помпезные парады, в том числе морские. К сожалению, долго не воевавшие военачальники быстро превращаются в обыкновенных, заплывшим жирком чиновников, вершиной военного искусства считающих именно проведение показушных мероприятий, которые, по их разумению, должны устрашить врагов и вселить в союзников уверенность в нашем всемогуществе. Я уж не говорю о коррумпированности некоторых высоких персон.

Отсюда застой в военной науке, неумение учиться на своём и чужом опыте, заскорузлость мышления, даже элементарное незнание морской истории. Например, из всех моих знакомых военных моряков лишь художник-баталист, капитан 1 ранга Владимир Тихоновский смог вспомнить 2-е Роченсальмское сражение, одно из крупнейших по уровню человеческих потерь поражение русского флота. Случилось это трагическое событие 28 июня 1790 года (то есть скоро будет юбилей). Тогда из-за бездарного командования погибли 52 корабля и более семи тысяч наших моряков!

Впрочем зачем лезть в дебри истории? До сих пор на академическом уровне не проанализирован опыт советского флота в Великой Отечественной войне. Где уж тут учиться у американцев и британцев! Гибель крейсера "Москва" — ярчайший пример неадекватного планирования боевых действий и слабости противоракетной обороны. После этой оплеухи последовала целая серия таких же точных и сильных ударов, показавших наше неумение надёжно прикрывать корабли и наземные объекты от атак с воздуха. Достаточно вспомнить точный ракетный удар по штабу Черноморского флота.

Боевая подготовка

О неудовлетворительной боевой подготовке личного состава нагляднее всего свидетельствует потопление БДК "Цезарь Куников" и повреждение БДК "Оленегорский горняк". Оба корабля стояли без движения и были внезапно атакованы БЭКами. Ракетный катер "Ивановец" хотя бы маневрировал и отстреливался, однако это не уберегло его от гибели. Для меня до сих пор сей прискорбный факт является загадкой: небольшой быстроходный корабль, вооружённый скорострельным пушками, сам должен был охотиться на брандеры, а стал их жертвой!

Мы до сих пор несокрушимо верим в боевую доблесть наших моряков. И действительно, в героизме, мужестве, самоотверженном исполнении долга им не откажешь. Однако в условиях современной войны для победы одного высокого боевого духа мало! И при Цусиме наши моряки сражались геройски, однако чем завершилась эта грандиозная морская битва, всем хорошо известно.

Сейчас решающими являются три фактора, которые определились уже в годы Второй мировой войны:

уровень военного искусства командиров всех уровней, развитие технологий и профессионализм личного состава.

Японцы в боях на Тихом океане, вероятно, превосходили американцев в стойкости и боевом духе, однако уступали во всех перечисленных выше компонентах. Вспомним яростные атаки камикадзе, неслыханную стойкость солдат Страны восходящего солнца в боях на островах, их умение переносить лишения. Однако самурайских дух не остановил военную махину американцев, имевших огромное численное и технологическое превосходство. Да и в боевом мастерстве нашим бывшим союзникам не откажешь. Идёт уже четвёртый год специальной военной операции, и можно констатировать, что наш флот, хоть и с опозданием, но научился бороться с БЭКами и купировал ракетную угрозу. Увы, цена за такую науку представляется всё же чрезмерной.

Участие западных специалистов

Ни для кого не секрет, что удивительная изощрённость действий нашего противника в операциях на море объясняется участием в их проведении западных специалистов, в первую очередь британских. У нас принято всячески поносить "гадящую" нам повсюду Британию, грозить ей потоплением с помощью полумифического ядерного "Посейдона". Но что обидно — ответить на козни бывших "властителей морей" мы до сих пор не в состоянии: не хватает ни решимости, ни возможностей. В создавшейся ситуации надо хотя бы чётко осознавать, что мы имеем дело с лучшими военно-морскими специалистами в мире, имеющими колоссальный опыт успешного проведения операций любого масштаба, от потопления "Бисмарка" и "Тирпица" до битвы за Фолклендские острова. Не мешало бы поучиться и у американского флота, который без особых потерь отразил (и отражает) множество атак хуситов.

Наличие целей и задач

Ну и наконец, что касается последнего пункта, то он в значительной степени оправдывает наш Черноморский флот. Как известно, почти все корабли военно-морских сил Украины были уничтожены быстро и эффективно в течение первых дней СВО. Нам удалось успешно высадить десант под Мариуполем, какое-то время осуществлять воинские перевозки по морю. Под охраной флота находятся трубопроводы и порты, нападения на Крымский мост отражаются, корабли наносят ракетные удары по вражеской инфраструктуре, авиация и катера охотятся на БЭКи, зенитчики перехватывают крылатые ракеты.

К сожалению, ничего неизвестно о действиях наших диверсионных средств, хотя безэкипажные катера у нас наверняка имеются. Последний факт, между прочим, свидетельствует о том, что БЭКи, даже вооружённые зенитными и крылатыми ракетами, способны решать лишь очень ограниченный круг задач. При надлежащей организации противодиверсионной обороны эти маломореходные утлые судёнышки не столь уж опасны.

Итог

В заключение подведём итоги. Флот, состоящий из безэкипажных катеров и кораблей, в настоящее время — утопия. Конечно, кораблестроителям и их военным заказчикам следует идти по пути максимальной автоматизации систем управления и вооружения, но ставку при этом надо делать не на БЭКи и, уж тем более, не на мини-субмарины с баллистическими ракетами, а на создание универсальных кораблей, которые можно строить большими сериями.

Но есть ли у нас время для существенного обновления флота? Судя по текущим событиям, большой конфликт с НАТО становится всё более вероятным. И здесь уж не запоёшь песню: "Если завтра война, если завтра в поход…" Военные должны руководствоваться совсем другим постулатом: "Война может начаться прямо сейчас". И быть к ней готовыми.

Но готов ли к суровым испытаниям наш военно-морской флот? Приведу лишь несколько фактов и цифр. Как известно, в случае глобального конфликта наши подводные ракетоносцы должны нанести сокрушительный удар по врагу. Главная задача всех сил флота, прежде всего надводных кораблей, — обеспечить их беспрепятственные действия, то есть пуск баллистических и крылатых ракет. В составе всех наших флотов 27 ракетных подводных лодок, но только семь ПЛАРБ и пять ПЛАРК из них являются новыми единицами. Ситуация с надводными кораблями намного хуже: из 40 имеющихся единиц классов корвет — крейсер только 19 (в том числе шесть фрегатов) построены в ХХI веке, среди них нет ни одного эсминца или крейсера! Возникает вопрос: не упустили ли мы время безвозвратно, истратив его на модернизацию плавучих архаизмов и постройку десантных "гаражей"?

Думается, что глубоко и честно проанализированный опыт СВО даст нам понимание правильного пути развития флота и научит использовать наши далеко не безграничные материальные возможности с наибольшей эффективностью.

Уточнения

Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР — оперативно-стратегическое объединение ВМФ СССР на Чёрном море.



Беспило́тный надво́дный аппара́т (надводный беспилотник, морской надводный дрон, беспилотное судно) (англ. Unmanned Surface Vessel, USV) — аппарат, способный двигаться по поверхности воды без наличия экипажа на своём борту.

