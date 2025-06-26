Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения

4:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Днепропетровское направление сейчас выглядит как приоритетное для ВС РФ. 26 июня освобождены два важных населённых пункта на границе РФ в ДНР.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ на Днепропетровскую область

ВС РФ вышли к Днепропетровской области ещё на двух участках

Как сообщило Минобороны РФ, это Новосергеевка к юго-западу от Покровска, а также Шевченко к северо-западу от Великой Новосёлки (см схему).

Украинские военные паблики отмечают, что этот участок фронта является самым динамичным в зоне СВО. Другие два участка, где российская армия уже вышла на границу с Днепропетровской областью, расположены в районе Орехова, а также южнее, где россияне наступают от Новоукраинки широким фронтом вдоль реки Волчья на запад. На этом направлении освобождено село Ялта. Севернее Новоукраинки также идёт наступление вдоль границы, что после закрепления позволит развивать его на Покровск с западным охватом и на Новопавловку в Днепропетровской области.

Шевченковское литиевое месторождение вышло из чата

Село Шевченко — это не случайная тактическая точка, его освобождение имеет стратегическое значение. В окрестностях села находится крупнейшее в Европе Шевченковское литиевое месторождение (с запасами до 13,8 млн тонн литиевой руды). Именно его Украина хотела предложить в первую очередь США в контексте недавно заключённого соглашения о минералах, уточняет Telegram-канал 46 бригады ВСУ. Авторы опасаются, что следующим приобретением России будет месторождение коксующегося угля в селе Удачное — на западном обхвате Покровска, где расположена шахта "Покровская".

"Если шахта будет потеряна, то Украина потеряет часть своей металлургической базы. Это удар не только по промышленности, но и по экспорту, бюджету, стабильности гривны. Россия методично добивает всё, что удерживает страну в вертикали: энергетику, логистику, промышленность", — пишет пишет Telegram-канал.

Фронт ВСУ стремительно сыплется на новопавловском направлении

Другой украинский паблик DeepState считает, что вдоль реки Волчья оборона ВСУ продолжает "стремительно сыпаться" — "начиная от Алексеевки и до Зеленого Поля, противник совершает постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты". У этого паблика на схемах всегда присутствуют огромные "серые зоны", что критикуется украинскими бойцами на местах.

Таких огромныхт серых зон быть не может, пишет в Telеgram боец с позывным "Мучной". Рисуются они на данных о том, что в населённом пункте остается 1-3 солдата ВСУ в окружении, поэтому считается, что" ВСУ контролируют эту часть, где они сидят".

"Такие большие серые зоны, что на самом деле не так, имеют большее значение, чем реальное положение дел", — сетует Мучной.

Сам Deep State объясняет, что ориентируется на доклады с мест, которые часто являются ложными.

Мучной прогнозирует, что от Шевченко ВС РФ попытаются выйти с юга на соединение с силами, которые атакуют по реке Волчьей, заняв через окружение сёла Мирное, Поддубное и Новохатское.

Российские военные блогеры, например, Юрий Подоляка пишут, что ВС РФ уже находятся в Днепропетровской области в лесополосах. После освобождения села Муравка, которое лежит на трассе, открывается прямой удобный пусть наступления на Новопавловку, в отличие от других приграничных рубежей, где приходятся наступать в полях.

Замысел Москвы объясняет украинское издание "Страна"

Украинское издание "Страна" считает, что днепропетровское направление является наиболее потенциально опасным для ВСУ, так как российские войска стремятся подойти к Днепропетровску и Запорожью — крупнейшим промышленным и логистическим центрам.

По мнению "Страны", наступление на этом направлении не является неким "генеральным наступлением", а больше напоминает применяемую РФ тактику "тысячи порезов", призванную выиграть у ВСУ войну на истощение — путём давления на разных участках фронта, постепенно обескровливая украинскую армию и её резервы. Это в какой-то момент должно привести к обвалу фронта и прорыву украинской обороны, наложившись на нарастающие внутренние проблемы Украины, описывает издание "замысел Москвы".