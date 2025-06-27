Российская армия получает "Панцирь" нового поколения — больше ракет, меньше затрат

3:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новая версия боевой машины ПВО "Панцирь-СМД" уже готова к службе, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают, как российская армия усиливает оборону от массированных атак беспилотников с помощью новых ракет и специальных радаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Jovo Mamula ЗПРК "Панцирь"

Новая модификация российского боевого средства противовоздушной обороны "Панцирь", специально оптимизированная для нейтрализации больших роев вражеских дронов, завершила стадию разработки и готова поступить на вооружение Вооружённых сил России, которым приходится сталкиваться с растущим количеством беспилотников противника в украинском конфликте. Новая версия, получившая обозначение "Панцирь-СМД", оснащается более лёгкими и короткодействующими зенитными ракетами, которые, как ожидается, будут значительно дешевле в производстве, при этом обеспечивается четырёхкратное увеличение боекомплекта.

Это решение, судя по всему, призвано устранить одну из ключевых проблем систем ПВО при отражении атак большого числа беспилотников — риск перегрузки и неэффективность применения дорогих управляемых ракет против дешёвых целей. "Панцирь" уже считался одним из лучших средств ПВО для борьбы с дронами благодаря сочетанию зенитных ракет 57Э6М и двух автоматических пушек 2А38М калибра 30 мм, причём последние, по сообщениям, показали высокую эффективность против малозначимых беспилотников в ходе боевых действий в Сирии, Ливии и на Украине.

Также было объявлено, что параллельно с "Панцирем-СМД" была разработана система мониторинга воздушного пространства, включающая мини-радиолокаторы, специально предназначенные для обнаружения малозаметных беспилотников. Эта система дополняет возможности новой боевой машины.

Раскрывая, каким образом разработка новой версии "Панциря" велась на основе обратной связи с войсками, Чемезов отметил: "Мы поддерживаем прямой контакт с военнослужащими, которые используют нашу продукцию. Наши ремонтные мастерские расположены рядом с линией фронта и находятся в контакте. Мы учитываем все замечания и постоянно модернизируем технику".

Несмотря на то что система уже к началу 2020-х годов сбила более 100 дронов и как минимум один истребитель, её применение на Украине стало испытанием против нового типа целей — западных малозаметных крылатых ракет, таких как Storm Shadow. В связи с этим в систему были внесены дополнительные улучшения, основанные на боевом опыте.

Представители холдинга "Высокоточные комплексы" ранее подвели итоги модернизации системы следующим образом: "Все необходимые изменения были внесены в систему "Панцирь-С", что позволило повысить её эффективность против "сложных" снарядов и дальнобойных ракет, включая малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow. Результаты боевого применения подтвердили правильность ранее принятых конструкторских решений".

Эволюция системы, основанная на боевом опыте в условиях интенсивных сражений, позволяет ей рассчитывать не только на новые заказы от Минобороны России, но и на устойчивый интерес со стороны зарубежных покупателей.