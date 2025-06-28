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Петр Ермилин

Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ

3:56
Силовые структуры » Военные новости

После прекращения огня между Ираном и Израилем появились новые данные о масштабах разрушений, вызванных иранскими ракетными ударами. Журналисты американского военного издания Military Watch Magazine (MWM), перевод материала которого публикует Pravda.Ru, раскрывают ранее засекреченные цели, поражённые в ходе конфликта.

Запуск ракеты из РСЗО Himars
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты из РСЗО Himars

После прекращения огня, остановившего ирано-израильские боевые действия, появились новые подробности о масштабах разрушений, вызванных продолжительными ударами иранских баллистических ракет по израильским целям. Несмотря на то, что израильское правительство ввело строгую цензуру на освещение или публикацию видеозаписей ракетных ударов, всё большее число надежно подтверждённых источников указывает на то, что последствия атак значительно превзошли прежние ожидания как западных, так и израильских аналитиков.

В список наиболее известных целей, успешно поражённых иранскими ракетами, вошли порт Хайфа, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, аэропорт Бен-Гурион, Институт науки Вейцмана, Университет имени Бен-Гуриона, штаб-квартира оборонной компании Rafael, Израильский центр ядерных исследований в Тель-Авиве, а также различные стратегически важные промышленные объекты в городе Кирьят-Гат. К числу значимых военных целей относятся израильский аналог Пентагона — Карийя, ключевые здания Министерства обороны и штаб-квартира разведывательного агентства Моссад. Другими целями стали авиабазы Овда и Неватим, где базируются все израильские истребители F-35, а также другие объекты по всей стране, где размещены самолёты с фиксированным крылом. Ряд ракетных ударов продемонстрировал способность уничтожать цели, укреплённые под землёй, включая гражданских в бомбоубежищах, а также как минимум один подземный командный центр.

Ракетные удары были нанесены в ответ на израильские атаки на Иран, произошедшие 13 июня, после чего обе страны начали взаимную эскалацию ударов. По мере нарастания конфликта Корпус стражей исламской революции Ирана смог усилить давление на израильскую систему обороны как за счёт поддержания высокого объёма ударов, так и за счёт использования всё более сложных типов ракет. В частности, применялись баллистические ракеты с несколькими боевыми частями, что создавало серьёзные новые вызовы и требовало в несколько раз больше перехватчиков для нейтрализации, а также ракеты Fattah с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками, которые наносят удары на скоростях свыше 13 Махов и практически невозможно перехватить.

Серьёзность разрушений и стремительное ослабление возможностей израильской системы противоракетной обороны по отражению атак стали ключевыми факторами, приведшими к тому, что Тель-Авив согласился на прекращение огня 24 июня.

Комментируя масштаб ударов на последующем саммите НАТО, президент Дональд Трамп отметил: "Особенно в последние пару дней Израиль получил очень сильный удар. Эти баллистические ракеты, парень, они разрушили много зданий." Это подчеркнуло центральную роль, которую арсенал ракет сыграл в определении исхода войны.

С учетом того, что израильские источники широко сообщают о том, что полный масштаб разрушений, особенно на военных объектах, не был обнародован, остаётся крайне неясным, каким образом страна может готовиться к возможным будущим раундам боевых действий. При этом сохраняется значительная вероятность того, что новые прямые удары по Ирану могут быть полностью исключены.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы иран израиль пентагон дональд трамп ближний восток
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