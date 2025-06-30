Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр

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ВС РФ на прошедшей неделе перевели бои за Покровск в решающую стадию, одновременно наступая в Днепропетровской области и подойдя к Купянску на расстояние километр с севера.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ на Покровск

Запорожье станет прифронтовым городом

На запорожском направлении, согласно данным объективного контроля (флаг на указателе к реке Янчерак), российские бойцы продвинулись в тактически важном селе Каменское — в его северную часть. Село расположено на высотах, и оттуда открывается возможность вести огонь из ствольной артиллерии по объектам в Запорожье, что делает его прифронтовым городом.

Занято село Дачное в Днепропетровской области

Минобороны сообщило, что на днепропетровском направлении ВС РФ продолжили наступление к госгранице РФ в ДНР и после села Ялта освободили село Красная звезда (Червона зирка). От освобождённого села Шевченко с важными литиевыми месторождениями пошло продвижение вдоль границы на север навстречу наступающим на запад от Новоукраинки. В результате территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки "Восток". Взято первое село в Днепропетровской области Дачное, продолжаются бои за Мирное (к западу от Комара) и Муравку к северу от Новоукраинки. По данным украинских пабликов, "замысел русских — зайти в Новопавловку в Днепропетровской области с флангов, обрезав логистику".

Начались решающие бои за Покровск

Бои за Покровск (Красноармейск) входят в решающую стадию. Главное достижение этой недели — сложился обхват города с севера за счёт движения на восточном фланге, от Новоторецкого, и на западном фланге — на Удачное и Котлино. Дороги снабжения города с севера (от Константиновки) и северо-запада (от Павлограда) уже находятся под огневым контролем ВС РФ. Задача по окружению Покровска — амбициозная, так как фронт наступления шире, а группировка противника крупнее той, что обороняла Угледар или Авдеевку. Явно идёт репетиция операции по освобождению Запорожья. Используется тактика "качелей": прорыв на одном фланге чередуется с прорывом на другом или во фронт с юга. На юге противник пытается контратаковать в районе Яблоновки, но выглядит это бесперспективно в связи с продвижениям российской армии по флангам.

В своём видеоблоге украинский политолог Руслан Бортник заявил, что "потеря Покровска и Мирнограда — это вероятный сценарий на протяжении этой летне-весенней кампании".

Занят весь западный берег канала Северский Донец — Донбасс около Часова Яра

В боях за Константиновку ВС РФ активизировались в Часовом Яре, идёт выдавливание ВСУ из западных кварталов. Но главный успех отмечен созданием большого плацдарма на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс фактически по всей его линии в окрестностях города, что является весомым фактором для окружения Часова Яра. Украинские источники отмечают, что подразделения армии РФ вышли на оперативное пространство от канала в сторону Белой Горы и Александро-Шультина, угрожая Константиновке с юго-востока.

ВС РФ вышли на северные окраины Купянска по правому берегу реки Оскол

Украинский аналитик Константин Машовец сигнализирует в Telegram, что ВС РФ наступают в районе плацдарма на правом берегу реке Оскол (Двуречная), откуда удалось выйти на рубеж Кондрашовка — Голубовка (1,5 километра от Купянска). Если ВСУ будет потеряна Радьковка, то от неё до северных окраин Купянска — 1,1-1,2 километра. Также он отмечает, что ВС РФ контролируют дорогу Р-79 в районе между Купянском и посёлком Западное.

"Очевидно, что у украинского командования на этом направлении по самым разным причинам нет ни сил, ни возможностей кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Хотя бы для того, чтобы оттеснить противника от северных окраин города", — констатирует Машовец, всегда занижающий успехи ВС РФ.

Он опровергает утверждение Киева об "остановке российского наступления на сумском направлении", так как ВС РФ продолжают атаковать в направлениях Новониколаевка — Варачино и Яблоновка — Храповщина.

Неделя ознаменовалась крупным ударом в субботу, 28 июня, беспилотниками и ракетами по Черкассам, Львову, Полтаве, Харькову, Херсону, Николаеву и Киеву с разрушением критической инфраструктуры, потерян ещё один истребитель F-16. За неделю, по украинским данным, по объектам на Украине было выпущено более 114 ракет, более 1270 беспилотников и почти 1100 планирующих бомб. Главной новостью в украинских СМИ стал удар по пригороду Днепропетровска российской управляемой авиабомбой.

Уточнения

Днепропетро́вская о́бласть (укр. Дніпропетровська о́бласть), разг. Днепропетро́вщина (укр. Дніпропетровщина) — область в юго-восточной части Украины.



Ку́пянск-Узлово́й (укр. Ку́п'янськ-Вузлови́й, также простореч. Узлы́, Узлова́я) — посёлок в Купянской городской общине Купянского района Харьковской области Украины.

