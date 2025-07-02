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Любовь Степушова

США обеспечили ВКС РФ господство в небе над Украиной

3:13
Силовые структуры » Военные новости

Тактика Зеленского по давлению на США c целью выбивания новых вооружений для ПВО не сработала. Пентагон заморозил эту помощь.

зрк patriot
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/69061470@N05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
зрк patriot

Трамп нанёс удар по ПВО Украины

Каждую атаку ВКС РФ по инфраструктуре Украины, гибель пилотов F-16, а также случайные и намеренные поражения средствами ПВО ВСУ жилых зданий в украинских городах Владимир Зеленский использовал для того, чтобы выбить из союзников поставки средств противоракетной и противовоздушной обороны. На каждой встрече с президентом США Дональдом Трампом он требовал поставок ЗРК Patriot и ракет к ним.

Тем не менее Пентагон со вчерашнего дня, 1 июля, заморозил отправку ключевых боеприпасов для ПВО и артиллерии. Список замороженного вооружения, как пишут американские издания, охватывает ракеты для ЗРК Patriot, ракеты Stinger, управляемые ракеты GMLRS и Hellfire (боекомплект для F-16), снаряды для системы залпового огня M142 HIMARS. Эти боеприпасы не так просто быстро воспроизвести, особенно в условиях нехватки поставок редкоземельных магнитов из Китая. Часть поставок была остановлена прямо в пути на Украину. Решение, по словам чиновников США, обусловлено "необходимостью пополнения арсеналов США, которые существенно сократились из-за многолетней поддержки Украины", добавим, что и Израиля в недавней войне с Ираном.

Системный сдвиг внешней политики США

Это не сиюминутное наказание Украины за то, что мирные переговоры с РФ зашли в тупик, а системный сдвиг в американской внешней политике. Отныне поддержание украинского режима перекладывается на Европу, а США концентрируют своё внимание на конфликтах на Ближнем Востоке и с Китаем.

Украина, таким образом, лишилась критически важного арсенала в переломный момент войны, в условиях, когда и в Европе его недостаток или нет желания от него отказываться. Для киевского режима это означает, что нет гарантий поставок даже за деньги. Конечно, сама по себе противовоздушная оборона не выигрывает войны, но без неё они проигрываются. Россия сможет в полной мере реализовать своё преимущество в воздухе, что отразится и на фронте, и на системах жизнеобеспечения в тылу, и на моральном духе ВСУ.

ВКС РФ получили в своё распоряжение небо над Украиной

МИД Украины отреагировал вызовом временного поверенного в делах посольства США Джона Гинкеля, чтобы предупредить его о том, что принятое решение "поощрит агрессора, "продолжать войну и терроризм". Но демарш не поможет, а наоборот, утвердит Трампа в его неприязни ко всё время чего-то требующему Зеленскому. В течение года ситуация с дефицитом ПВО может прямо повлиять на переговорную позицию Киева по условиям прекращения войны, и понятно, что в сторону движения к капитуляции.

Уточнения

«Пэтриот»  — американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран. Цена поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем «Пэтриот» может доходить до 9 млрд $. Стоимость пуска одной ракеты составляет от 3 до 8 млн долл. США в зависимости от типа ракеты.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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