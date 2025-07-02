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Любовь Степушова

Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном

3:54
Силовые структуры » Военные новости

Азербайджан стремительно демонтирует двусторонние отношения с РФ. Это путь Украины, который закончился войной.

Спецназ
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спецназ

Случайно ли "Росатом" продаёт свою долю в АЭС "Аккую"?

Путь Баку на конфронтацию с Москвой просматривался ещё с падения самолёта в Актау. Тогда в Азербайджане утверждалось, что якобы в РФ был отдан приказ на его поражение. Второй повод был найден в результате разгрома ОПГ в Екатеринбурге, где ядро составляли выходцы из Азербайджана. Уже пять дней в местных СМИ идёт демонизация России и звучат призывы азербайджанцам и другим диаспорам протестовать.

А если Баку попытается через свои ОПГ организовать в РФ теракты и пойдёт подключение к конфликту Турции, то почему бы и не быть вооружённого конфликта? Тем более, что туранский тандем Анкара-Баку воодушевлен победами над РФ в Сирии и Нагорном Карабахе. Уже есть и знаки — внезапно "Росатом" захотел продать 49-процентную долю в проекте АЭС "Аккую", а Турция уже трижды испытала свою баллистическую ракету "Тайфун".

Война между РФ и Азербайджаном маловероятна

Азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде в эфире "Польского радио" заявил, что армия Азербайджана уже просчитала все сценарии военного конфликта с Россией. По его словам, Россия не сможет оперировать большими массами войск на территории его страны из-за гористой местности, но обстрелять ракетами нефтяные месторождения — сможет. Но он не видит риска военной эскалации, так как "средства поражения очень нужны россиянам на украинском фронте".

Также военный конфликт читает маловероятным военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук. В комментарии для Pravda. Ru он отметил, что "турки не позволят Алиеву напрямую конфликтовать с Россией, потому что это перекинется сразу на Черноморский регион и на турецкое направление".

"К тому же в Армении всё-таки, как-никак находятся наши военно-морская и военная базы", — добавил эксперт.

Но сценарии войны существуют

А вот председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой военный конфликт не исключает, так как "его попытаются реализовать, именно, Турция и Англия". По его словам, они подогревают ситуацию так, чтобы Баку спровоцировал Москву на конфликт с учётом войны на Украине и тем самым ослабил Россию.

"С Азербайджаном Россия граничит в районе Дагестана. И вполне возможно, что где-то в приграничных регионах Азербайджана будет проведена провокация, может быть даже с гибелью местного населения. И Азербайджан может обвинить в этом Россию со всеми вытекающими последствиями", — обрисовал для Pravda.Ru эксперт возможный сценарий начала военного конфликта.

Нарисуем и свои сценарии. Причины всех войн — логистика и ресурсы. Самым страстным желанием президентов Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана является Сюникский коридор в Нахичевань, который обеспечит товарный путь из Китая в Европу, минуя Россию. Премьер Никол Пашинян пока торгуется, требуя за коридор "территориальную целостность" Армении, но грядут выборы, и Турану надо спешить, потому что Пашинян их проиграет. Если блицкрига за Сюник не получится, то Москва может оказать военную поддержку Армении в рамках своих обязательств по ОДКБ.

Очевидно также, что в случае конфликта РФ с НАТО во время или после СВО, а значит и с Турцией, Баку встанет на сторону НАТО.

Уточнения

Сюни́кский коридо́р» или Зангезурский коридор— проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато война турция армения азербайджан ильхам алиев екатеринбург никол пашинян реджеп эрдоган
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