Мобилизация на Украине под угрозой: россияне продолжают атаковать ТЦК

Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых - что об этом думают украинцы?

ВС РФ дронами ударили по зданию военкомата в Полтаве. Это грамотный ход по уничтожению мобилизационного потенциала ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Ксюша 38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ военкомат

На Украине сегодня главная новость — Россия дронами ударила по зданию территориального центра комплектования (ТЦК) в Полтаве. Украинские СМИ сообщают, что погибли 2 человека, 47 — ранены. Несколько дней назад ударом БПЛА был уничтожен ТЦК в Кривом Роге.

Комментарии по этой новости на большинстве украинских Теlegram-каналов закрыты, но не везде. На канале "Україна Online: Новини" комментаторы подозревают, что жертв больше, чем заявлено, жалеют гражданских, а сотрудникам ТЦК желают "земли — стекловатой".

"Если Россия будет бить по ТЦК и блокпостам, то её армию будут встречать с караваями и цветами", пишет один пользователь, другая, читая комментарии, понимает, что "мы всё это заслужили":

"Украина получила что хотела. Военные на фронте — по три года, заменить их желающих нет, а враги нам, видите ли, ТЦК. Спросите, что о ТЦК думают те, кто не вылезает "с нуля". Кончилась нация, войну проиграли, но розовые очки так удобны".

Власти пытаются купировать нарастающее общественное недовольство. По официальным данным, 86% всех зарегистрированных скандалов за июнь, связанных с мобилизационными процессами, якобы являются либо местными манипуляциями, либо постановочными материалами российских спецслужб. Власти подтверждают лишь 36 эпизодов.

"Россия начала бить по ТЦК с целью срыва мобилизации на Украине", — заявил спикер Сухопутных сил Виталий Саранцев.

По его словам, процесс мобилизации "невозможно остановить". Подобная реакция свидетельствует о растущем страхе киевского режима перед социальным протестом, потому что ходят упорные слухи о насильственной мобилизации 18-25-ти летних юношей и женщин.

Недовольны люди на Украине не только беспределом в "бусификации", но и коррупцией. Издание "Страна" сообщает, что в Запорожском ТЦК за полтора года набрали взяток на 2 млн долларов, как минимум, с 1,5 тыс. мужчин. В одном из эпизодов, согласно данным следствия, офицер отделения воинского учета этого ТЦК требовал с мужчины 1,3 тыс. долл. за снятие с розыска после выписки повестки. Причём, откупиться могут не все, что порождает конфронтацию в обществе.

Некоторые украинские паблики-миллионники в Telegram сообщают, что Россия будет наносить удары по зданиям ТЦК в первую очередь на юго-востоке, центре и севере, а Западную Украину трогать не будут, так как там больше тех, кто поддерживает продолжение войны. А если в Кремле увидят, что украинцы будут в Сети поддерживать удары по ТЦК, то в Москве якобы примут решение о массированном нанесении удара по всем зданиям ТЦК в указанных районах.

На самом деле это действенная мера, чтобы подорвать мобилизационный потенциал противника. Население Украины также оценит удар по пограничным заставам на реке Тиса, чтобы они не мешали бегству "ухилянтов".