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Любовь Степушова

Мобилизация на Украине под угрозой: россияне продолжают атаковать ТЦК

Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых - что об этом думают украинцы?
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ дронами ударили по зданию военкомата в Полтаве. Это грамотный ход по уничтожению мобилизационного потенциала ВСУ.

военкомат
Фото: commons.wikimedia.org by Ксюша 38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
военкомат

На Украине сегодня главная новость — Россия дронами ударила по зданию территориального центра комплектования (ТЦК) в Полтаве. Украинские СМИ сообщают, что погибли 2 человека, 47 — ранены. Несколько дней назад ударом БПЛА был уничтожен ТЦК в Кривом Роге.

Комментарии по этой новости на большинстве украинских Теlegram-каналов закрыты, но не везде. На канале "Україна Online: Новини" комментаторы подозревают, что жертв больше, чем заявлено, жалеют гражданских, а сотрудникам ТЦК желают "земли — стекловатой".

"Если Россия будет бить по ТЦК и блокпостам, то её армию будут встречать с караваями и цветами", пишет один пользователь, другая, читая комментарии, понимает, что "мы всё это заслужили":

"Украина получила что хотела. Военные на фронте — по три года, заменить их желающих нет, а враги нам, видите ли, ТЦК. Спросите, что о ТЦК думают те, кто не вылезает "с нуля". Кончилась нация, войну проиграли, но розовые очки так удобны".

Власти пытаются купировать нарастающее общественное недовольство. По официальным данным, 86% всех зарегистрированных скандалов за июнь, связанных с мобилизационными процессами, якобы являются либо местными манипуляциями, либо постановочными материалами российских спецслужб. Власти подтверждают лишь 36 эпизодов.

"Россия начала бить по ТЦК с целью срыва мобилизации на Украине", — заявил спикер Сухопутных сил Виталий Саранцев.

По его словам, процесс мобилизации "невозможно остановить". Подобная реакция свидетельствует о растущем страхе киевского режима перед социальным протестом, потому что ходят упорные слухи о насильственной мобилизации 18-25-ти летних юношей и женщин.

Недовольны люди на Украине не только беспределом в "бусификации", но и коррупцией. Издание "Страна" сообщает, что в Запорожском ТЦК за полтора года набрали взяток на 2 млн долларов, как минимум, с 1,5 тыс. мужчин. В одном из эпизодов, согласно данным следствия, офицер отделения воинского учета этого ТЦК требовал с мужчины 1,3 тыс. долл. за снятие с розыска после выписки повестки. Причём, откупиться могут не все, что порождает конфронтацию в обществе.

Некоторые украинские паблики-миллионники в Telegram сообщают, что Россия будет наносить удары по зданиям ТЦК в первую очередь на юго-востоке, центре и севере, а Западную Украину трогать не будут, так как там больше тех, кто поддерживает продолжение войны. А если в Кремле увидят, что украинцы будут в Сети поддерживать удары по ТЦК, то в Москве якобы примут решение о массированном нанесении удара по всем зданиям ТЦК в указанных районах.

На самом деле это действенная мера, чтобы подорвать мобилизационный потенциал противника. Население Украины также оценит удар по пограничным заставам на реке Тиса, чтобы они не мешали бегству "ухилянтов".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дроны украина полтава соцсети мобилизация
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