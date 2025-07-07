ВС РФ освободилив за неделю 203 кв. км, раскрыт ключевой плацдарм наступления в зоне СВО

Сводка с фронта: раскрыт план наступления на Днепропетровск, Купянск в оперативном окружении

4:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Армия России за неделю продвинулась на 203 кв. км в зоне СВО, создав плацдарм у Мелового и взяв Купянск в оперативное окружение. Раскрыты планы наступления.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ в Харьковской области

Занят новый плацдарм в Харьковской области

ВСУ нигде не имеют инициативы, имея возможности только рефлексировать и изредка контратаковать. На прошедшей неделе ВС РФ заняли село Меловое в Харьковской области, сумев продвинуться, как минимум, на 4,5 км от госграницы, образовав новый плацдарм, помимо Волчанского и у Двуречной. Наступление идёт на Великий Бурлук, взятие которого оставит две группировки ВСУ в оперативном окружении с полной логистической блокадой (см. схему).

Купянск окружается с северо-запада

Второе направление наступления в Харьковской области — на Купянск, который уверенно берётся в большое кольцо. За прошедшую неделю ВС РФ атаковали с рубежа Кондрашовка-Голубовка и заняли Радьковку, а оттуда стремительно развили наступление на Соболевку. Минобороны РФ сообщило, что Соболевка взята, а это 2 км к западу от Купянска (см. схему). Таким образом, Купянск уже находится в оперативном окружении. Telegram-канал "Купянский район для своих" сообщает, что российские ДРГ уже третьи сутки работают в районе Мясокомбината и Сахарного комбината на восточном берегу реки Оскол.

На сумском направлении взята Бессаловка, через которую противник пытался отрезать Тёткино от остальной территории Курской области.

Вся система обороны ВСУ южнее реки Волчьей рухнула

Наиболее прорывным является направление на Днепропетровск. ВС РФ наступают вдоль южного берега реки Волчья с заходом в Днепропетровскую область на северный берег реки (село Дачное). Если будет взято село Филиал на северном берегу, то до Новопавловки останется 2 км.

В междуречье рек Волчьей и Малые Ялы освобождены сёла Поддубное и Толстой. Южнее — от населённого пункта Шевченко обеспечен прорыв на Воскресенку, занята Фёдоровка. Ещё южнее освобождены населённые пункты Вольное Поле и Зелёное Поле, а это уже фактически гуляйпольское направление — по тылам ВСУ на город Запорожье.

Таким образом, вся система обороны ВСУ южнее реки Волчья в ДНР рухнула. По данным украинских источников продвижение ВС РФ составляет до 10-12 кв. км в сутки. Этот прорыв скоро будет направлен на Павлоград, а после на Днепропетровск.

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Одновременно у ВСУ возникли существенные трудности на запорожском направлении, так как в дополнение к удару на Гуляй Поле прибавился удар по фронту через Каменское и Лобковое, которое, по украинским данным, уже захвачено.

При этом продолжается проведение оперативной наступательной операции ВС РФ на Славянско-Краматорскую агломерацию — на Покровск и Константиновку, которые окружаются с юго-запада и востока.

Население бежит из Киева, Харькова, Запорожья, Кривого Рога

ВКС РФ начали систематически бить по украинским ТЦК. Они атакованы в Кременчуге, Харькове и Запорожье. Винницкий ТЦК заявил, что временно прекращает работу по основному адресу. Все промышленные города Украины на прошедшей неделе атаковались БПЛА и ракетами. Особенно достаётся Киеву, где стремительно дешевеют квартиры. Как рассказала изданию "Страна" киевский риэлтор Ирина Луханина, покупатели откладывают сделки. Такая же ситуация в Запорожье, Кривом Роге, Харькове и даже в Тернополе — квартиры перестали раскупаться и стоят "копейки". Это говорит о том, что украинцы не верят в скорый мир, не говоря уже о победе ВСУ, и предпочитают бежать за границу.

Глава МИД Сергей Лавров сегодня в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet подтвердил цели СВО. Это признание Крыма и ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, отказ Украины от НАТО, её демилитаризация и денацификация, отмена антироссийских санкций, возвращение незаконно замороженных на Западе активов и соблюдение прав русскоязычных на Украине.