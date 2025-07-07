Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

ВС РФ освободилив за неделю 203 кв. км, раскрыт ключевой плацдарм наступления в зоне СВО

Сводка с фронта: раскрыт план наступления на Днепропетровск, Купянск в оперативном окружении
4:45
Силовые структуры » Военные новости

Армия России за неделю продвинулась на 203 кв. км в зоне СВО, создав плацдарм у Мелового и взяв Купянск в оперативное окружение. Раскрыты планы наступления.

Схема наступления ВС РФ в Харьковской области
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ в Харьковской области

Занят новый плацдарм в Харьковской области

ВСУ нигде не имеют инициативы, имея возможности только рефлексировать и изредка контратаковать. На прошедшей неделе ВС РФ заняли село Меловое в Харьковской области, сумев продвинуться, как минимум, на 4,5 км от госграницы, образовав новый плацдарм, помимо Волчанского и у Двуречной. Наступление идёт на Великий Бурлук, взятие которого оставит две группировки ВСУ в оперативном окружении с полной логистической блокадой (см. схему).

Купянск окружается с северо-запада

Второе направление наступления в Харьковской области — на Купянск, который уверенно берётся в большое кольцо. За прошедшую неделю ВС РФ атаковали с рубежа Кондрашовка-Голубовка и заняли Радьковку, а оттуда стремительно развили наступление на Соболевку. Минобороны РФ сообщило, что Соболевка взята, а это 2 км к западу от Купянска (см. схему). Таким образом, Купянск уже находится в оперативном окружении. Telegram-канал "Купянский район для своих" сообщает, что российские ДРГ уже третьи сутки работают в районе Мясокомбината и Сахарного комбината на восточном берегу реки Оскол.

На сумском направлении взята Бессаловка, через которую противник пытался отрезать Тёткино от остальной территории Курской области.

Вся система обороны ВСУ южнее реки Волчьей рухнула

Наиболее прорывным является направление на Днепропетровск. ВС РФ наступают вдоль южного берега реки Волчья с заходом в Днепропетровскую область на северный берег реки (село Дачное). Если будет взято село Филиал на северном берегу, то до Новопавловки останется 2 км.

В междуречье рек Волчьей и Малые Ялы освобождены сёла Поддубное и Толстой. Южнее — от населённого пункта Шевченко обеспечен прорыв на Воскресенку, занята Фёдоровка. Ещё южнее освобождены населённые пункты Вольное Поле и Зелёное Поле, а это уже фактически гуляйпольское направление — по тылам ВСУ на город Запорожье.

Таким образом, вся система обороны ВСУ южнее реки Волчья в ДНР рухнула. По данным украинских источников продвижение ВС РФ составляет до 10-12 кв. км в сутки. Этот прорыв скоро будет направлен на Павлоград, а после на Днепропетровск.

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Одновременно у ВСУ возникли существенные трудности на запорожском направлении, так как в дополнение к удару на Гуляй Поле прибавился удар по фронту через Каменское и Лобковое, которое, по украинским данным, уже захвачено.

При этом продолжается проведение оперативной наступательной операции ВС РФ на Славянско-Краматорскую агломерацию — на Покровск и Константиновку, которые окружаются с юго-запада и востока.

Население бежит из Киева, Харькова, Запорожья, Кривого Рога

ВКС РФ начали систематически бить по украинским ТЦК. Они атакованы в Кременчуге, Харькове и Запорожье. Винницкий ТЦК заявил, что временно прекращает работу по основному адресу. Все промышленные города Украины на прошедшей неделе атаковались БПЛА и ракетами. Особенно достаётся Киеву, где стремительно дешевеют квартиры. Как рассказала изданию "Страна" киевский риэлтор Ирина Луханина, покупатели откладывают сделки. Такая же ситуация в Запорожье, Кривом Роге, Харькове и даже в Тернополе — квартиры перестали раскупаться и стоят "копейки". Это говорит о том, что украинцы не верят в скорый мир, не говоря уже о победе ВСУ,  и предпочитают бежать за границу.

Глава МИД Сергей Лавров сегодня в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet подтвердил цели СВО. Это признание Крыма и ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, отказ Украины от НАТО, её демилитаризация и денацификация, отмена антироссийских санкций, возвращение незаконно замороженных на Западе активов и соблюдение прав русскоязычных на Украине.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы киев сергей лавров днепропетровск сумская область харьковская область купянское направление
Новости Все >
Война за ИИ: стартапы и корпорации конкурируют за лучших специалистов
Уволенный Путиным экс-глава Минтранса России найден мертвым
Зал без окон уходит в прошлое: Air Serbia делает ставку на комфорт
Акулы инстинктивно избегают дельфинов из-за эволюционной памяти
Вазелин, глицерин и мочевина признаны эффективными для зрелой кожи
Эффективные способы защиты участка от тараканов: инструкция на лето
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии: к чему готовиться?
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Автоэксперты рассказали, как развить навык чувствовать скорость за рулём
OCU предупредила о перерасходе энергии при неправильной работе кондиционера
Сейчас читают
Отпугиваем голубей с помощью растений: топ-5 лучших вариантов для террасы
Недвижимость
Отпугиваем голубей с помощью растений: топ-5 лучших вариантов для террасы Аудио 
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Крапива улучшает рост огурцов без удобрений и настоев
Упражнение "Бриллиант": как достичь идеальных ягодиц без усилий
Учёные рассказали, откуда пошла традиция отвечать на чихание благословением
Президент Бразилии: Запад реализует обратный план Маршалла
Углекислый газ в почве: в Африке найдено дерево с редкой метаболической цепочкой
Налог на зарубежные поездки: как это будет работать
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
У Московского театра-студии Всеволода Шиловского появились соучредители
В Москве объявили оранжевый уровень опасности: жара из Африки накрывает столицу
Эксперты объяснили, почему убегать от медведя бесполезно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.