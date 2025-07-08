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Петр Ермилин

ПВО США трещит по швам: что стоит за рекордными закупками Patriot?

4:26
Силовые структуры » Военные новости

Армия США увеличивает закупки ракет PAC-3 MSE более чем в четыре раза на фоне растущих угроз по всему миру, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о кризисе в системе противовоздушной обороны США, о рекордных потерях систем Patriot и о невозможности их восполнения в условиях современной войны.

зрк patriot
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
зрк patriot

Армия США подтвердила планы по четырёхкратному увеличению закупок зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), поскольку возможности противовоздушной обороны страны и её стратегических партнёров по всему миру испытывают всё большую нагрузку. Рост плана закупок с 3 376 до 13 773 ракет был подтверждён в Меморандуме Совета армейского надзора за требованиями, что обойдётся армии ещё в $40,2 миллиарда — при средней цене одной ракеты PAC-3 MSE в $3,871 миллиона.

PAC-3 MSE получила улучшенную максимальную высоту перехвата — 36 000 метров, хотя дальность её применения по-прежнему остаётся довольно скромной: 120 километров против самолётов и всего 60 километров против баллистических ракет. Для сравнения: перехватчики системы THAAD способны поражать баллистические ракеты на дистанции до 200 километров, но стоят более чем втрое дороже. Российская система С-500 может перехватывать баллистические цели на расстоянии до 600 километров. В отличие от ракет с осколочно-фугасной боевой частью, детонируемой при приближении к цели, PAC-3 MSE полагается на кинетическую энергию прямого удара, аналогично перехватчикам THAAD и американо-израильской системы David’s Sling.

Армия США испытывает нехватку систем Patriot: развёртывание новых комплексов Patriot и THAAD на Ближнем Востоке с октября 2023 года, а также масштабные поставки Украине истощили и без того ограниченный арсенал. 

Поскольку максимальный арсенал армии составлял всего 17 дивизионов, уже в апреле 2024 года помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что США не смогут поставить Украине новые системы Patriot, несмотря на просьбу Владимира Зеленского о "по меньшей мере семи" установках.

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"Американские системы Patriot сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, чтобы защищать наши войска, — заявил Салливан, — Если мы сможем освободить дополнительные батареи — мы их отправим. Но в основном мы поставляем ракеты к уже существующим батареям", — добавил он.

Быстрая потеря комплексов Patriot в зоне конфликта на Украине, особенно от баллистических ударов, вызывает серьёзные сомнения в их выживаемости при интенсивных боевых действиях. Высокая стоимость одной системы — около $2,5 миллиарда — и их ограниченное число делают потери крайне нежелательными и невосполнимыми, особенно для Украины. Ограниченные запасы частично объясняются тем, что вооружённые силы США традиционно делают ставку на истребительную авиацию для ПВО, в то время как Россия, Северная Корея и Иран больше полагаются на наземные системы, а Китай придерживается более сбалансированного подхода.

Комментируя недостатки Patriot при отражении более современных баллистических угроз, представитель ВВС Украины Игорь Игнат 26 мая отметил особенности работы системы против главной тактической баллистической ракеты России — "Искандер-М":

"Ракеты "Искандер" выполняют маневры уклонения на завершающем участке полёта, сбивая расчёты траектории системы Patriot... Кроме того, "Искандер" способен сбрасывать ложные цели, которые вводят ракеты Patriot в заблуждение".

Его заявление последовало за публикацией видеозаписей более чем за год, на которых зафиксировано уничтожение нескольких систем Patriot ударами "Искандер-М".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch минобороны украины владимир зеленский
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ПВО США трещит по швам: что стоит за рекордными закупками Patriot?
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