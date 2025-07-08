Военная авиация Тайваня на пороге перемен: F-5 больше не взлетят

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Тайвань завершает целую эпоху в своей военной авиации, снимая с вооружения последние истребители F-5, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о том, как уход классических машин связан с технологическим тупиком, дипломатической изоляцией и ставкой на дроны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USAF_F-16_Fighting_Falcon_take_off_at_Joint_Base_Balad_Apr_2008.jpg by Senior Airman Julianne Showalter Румыния утвердила условия для подготовки украинских пилотов на F-16

Военно-воздушные силы Китайской Республики (Тайваня) вывели из эксплуатации последние истребители F-5F и разведывательные самолеты RF-5E, поставив точку в долгой истории легкого боевого самолета в Китае и сделав значительный шаг к его глобальному уходу. Первые F-5 были поставлены в 1965 году, и самолет оставался на вооружении в течение 60 лет — один из самых продолжительных сроков службы истребителей в истории.

Если изначально Тайвань получал версии F-5A/B, то более поздние F-5E/F, которые оставались в строю до недавнего времени, закупались в 1970-х годах и стали основой авиационного парка Китайской Республики: было произведено более 300 машин по лицензии. Это сделало ВВС Тайваня крупнейшим оператором F-5 в мире, причем некоторые партии проходили последовательную модернизацию в соответствии с индивидуальными требованиями.

В то время как F-5E/F использовались в качестве фронтовых истребителей, разведывательная модификация RF-5E Tigergazer была разработана сингапурской компанией ST Aerospace в 1996 году и включала значительные изменения фюзеляжа для размещения обновлённой электроники. Самолеты оснащались камерой KS-87D с передним обзором, низковысотной широкоугольной камерой KA-95C и инфракрасной камерой RS-710E. Предполагается, что они будут заменены как беспилотниками MQ-9B, так и модернизированными F-16 с разведывательными контейнерами MS-110 LOROP, которые поставляются Соединенными Штатами. Последние RF-5E и F-5F находились на вооружении 12-й тактической разведывательной группы на авиабазе Хуалянь, куда первые четыре MQ-9B прибудут в 2026 году.

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Хотя F-5 был отнесён ко второму эшелону ещё в 1990-х годах, когда министерство обороны Тайваня закупило истребители четвертого поколения F-16, Mirage 2000 и F-CK Ching Kuo, программа ускоренного вывода F-5 началась в 2021 году после серии катастроф с участием этих самолетов.

Во время своей службы два истребителя F-5E/F были использованы пилотами для дезертирства на материковый Китай, где правительство КНР до сих пор официально находится в состоянии гражданской войны с Тайванем. Поскольку международное сообщество, включая США и ООН, продолжает признавать КНР единственным законным китайским правительством, ВВС Тайваня испытывают серьёзные трудности с закупками современных истребителей, и после F-5 ни одной сопоставимой лицензионной программы реализовано не было.

Попытки закупить F-16C/D для замены F-5 неоднократно проваливались при администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, как и с начала 2000-х попытки заказать F-35 в качестве возможного преемника F-5. Вместо этого F-5 должны быть заменены разработанными в самой стране легкими истребителями Brave Eagle.