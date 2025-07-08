Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Военная авиация Тайваня на пороге перемен: F-5 больше не взлетят

3:54
Силовые структуры » Военные новости

Тайвань завершает целую эпоху в своей военной авиации, снимая с вооружения последние истребители F-5, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о том, как уход классических машин связан с технологическим тупиком, дипломатической изоляцией и ставкой на дроны.

Румыния утвердила условия для подготовки украинских пилотов на F-16
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USAF_F-16_Fighting_Falcon_take_off_at_Joint_Base_Balad_Apr_2008.jpg by Senior Airman Julianne Showalter
Румыния утвердила условия для подготовки украинских пилотов на F-16

Военно-воздушные силы Китайской Республики (Тайваня) вывели из эксплуатации последние истребители F-5F и разведывательные самолеты RF-5E, поставив точку в долгой истории легкого боевого самолета в Китае и сделав значительный шаг к его глобальному уходу. Первые F-5 были поставлены в 1965 году, и самолет оставался на вооружении в течение 60 лет — один из самых продолжительных сроков службы истребителей в истории.

Если изначально Тайвань получал версии F-5A/B, то более поздние F-5E/F, которые оставались в строю до недавнего времени, закупались в 1970-х годах и стали основой авиационного парка Китайской Республики: было произведено более 300 машин по лицензии. Это сделало ВВС Тайваня крупнейшим оператором F-5 в мире, причем некоторые партии проходили последовательную модернизацию в соответствии с индивидуальными требованиями.

В то время как F-5E/F использовались в качестве фронтовых истребителей, разведывательная модификация RF-5E Tigergazer была разработана сингапурской компанией ST Aerospace в 1996 году и включала значительные изменения фюзеляжа для размещения обновлённой электроники. Самолеты оснащались камерой KS-87D с передним обзором, низковысотной широкоугольной камерой KA-95C и инфракрасной камерой RS-710E. Предполагается, что они будут заменены как беспилотниками MQ-9B, так и модернизированными F-16 с разведывательными контейнерами MS-110 LOROP, которые поставляются Соединенными Штатами. Последние RF-5E и F-5F находились на вооружении 12-й тактической разведывательной группы на авиабазе Хуалянь, куда первые четыре MQ-9B прибудут в 2026 году.

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Хотя F-5 был отнесён ко второму эшелону ещё в 1990-х годах, когда министерство обороны Тайваня закупило истребители четвертого поколения F-16, Mirage 2000 и F-CK Ching Kuo, программа ускоренного вывода F-5 началась в 2021 году после серии катастроф с участием этих самолетов.

Во время своей службы два истребителя F-5E/F были использованы пилотами для дезертирства на материковый Китай, где правительство КНР до сих пор официально находится в состоянии гражданской войны с Тайванем. Поскольку международное сообщество, включая США и ООН, продолжает признавать КНР единственным законным китайским правительством, ВВС Тайваня испытывают серьёзные трудности с закупками современных истребителей, и после F-5 ни одной сопоставимой лицензионной программы реализовано не было.

Попытки закупить F-16C/D для замены F-5 неоднократно проваливались при администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, как и с начала 2000-х попытки заказать F-35 в качестве возможного преемника F-5. Вместо этого F-5 должны быть заменены разработанными в самой стране легкими истребителями Brave Eagle.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы тайвань
Новости Все >
Чиханчин о свободном вывозе золота: угрожает экономике и безопасности
Мерзликин развёлся в День семьи, любви и верности: 19 лет брака и четверо детей
Hyundai внедрит экраны в стиле Tesla в Elantra и Tucson
5 способов очистить унитаз от чёрного налета — от химии до натуральных средств
После 60 лет превратите тело в молодое и накаченное: тренировка для пожилых
Самолёт вернулся в аэропорт из-за подозрительной аббревиатуры
Удобрение из дрожжей и сахара увеличивает урожай томатов
Кошки распознают своё имя, но игнорируют строгий голос — мнение специалистов
Простой бутерброд с насыщенным соусом и огурцами
В России создали классификацию симптомов постковида по типам и шкалам
Сейчас читают
Маленький герой Лукас: как собака спасла жизнь своему хозяину
Домашние животные
Маленький герой Лукас: как собака спасла жизнь своему хозяину Аудио 
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Последние материалы
Военная авиация Тайваня на пороге перемен: F-5 больше не взлетят
Чиханчин о свободном вывозе золота: угрожает экономике и безопасности
Мерзликин развёлся в День семьи, любви и верности: 19 лет брака и четверо детей
Hyundai внедрит экраны в стиле Tesla в Elantra и Tucson
5 способов очистить унитаз от чёрного налета — от химии до натуральных средств
После 60 лет превратите тело в молодое и накаченное: тренировка для пожилых
Самолёт вернулся в аэропорт из-за подозрительной аббревиатуры
Удобрение из дрожжей и сахара увеличивает урожай томатов
Кошки распознают своё имя, но игнорируют строгий голос — мнение специалистов
Простой бутерброд с насыщенным соусом и огурцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.