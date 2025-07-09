Хромая оборона: Пентагон отменяет проект, от которого зависело все

Аляска останется без современных AEW&C: ВВС США закрывают программу E-7

5:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Решение ВВС США отказаться от закупки новейших самолётов радиолокационного дозора E-7 Wedgetail вызвало резкую критику в Вашингтоне и за его пределами. Как пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), это может оставить Аляску практически без защиты на фоне наращивания военного потенциала Китая и России у северных границ США. Pravda.Ru публикует перевод материала, в котором рассматриваются потенциальные угрозы и последствия такого шага.

Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Город Анкоридж

Планы ВВС США отменить закупку самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail, озвученные в начале июня, вызвали серьёзные вопросы относительно будущих возможностей американских ВВС по поддержке боевых авиационных операций сразу в нескольких регионах мира. Самолёт E-7 считался особенно приоритетным для развёртывания в Тихоокеанском регионе, где флот устаревших машин E-3 времён Холодной войны уже давно не соответствует современным требованиям и имеет крайне низкий уровень готовности.

Тем временем Китай развёртывает истребители-невидимки и современные AEW&C KJ-500 и KJ-3000, что ставит американскую авиацию в всё более невыгодное положение. Помимо задач по проецированию силы за океаном, E-7 считался критически важным и для обороны континентальной части США — особенно для Аляски, где на фоне роста геополитической напряжённости и укрепления связей между Китаем и Россией значительно увеличились потенциальные угрозы.

Аляска — не только самый крупный штат США (более чем вдвое превышающий по площади Техас), но и ближайший к России, а также второй после Гавайев по близости к Китаю. Это делает её потенциальной передовой линией любого конфликта с крупными державами.

За последнее десятилетие Россия вложила значительные ресурсы в модернизацию своего стратегического бомбардировочного флота: началось серийное производство Ту-160М, усовершенствованы Ту-95 до версии Ту-95МСМ, а также разработаны новые типы ракет для этих машин. По мере увеличения производства истребителей пятого поколения Су-57, они, как ожидается, будут использоваться для сопровождения стратегических бомбардировщиков у границ Аляски, заменяя в этих задачах менее эффективные Су-35.

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Новая версия Су-57М1, которая должна поступить на вооружение до 2028 года, будет обладать значительно улучшенными характеристиками малозаметности, большим радиусом действия и новыми крылатыми ракетами, что ещё сильнее усложнит задачи для устаревших AEW&C E-3 и наземных систем ПВО США.

В ответ на подтверждение отмены программы закупки E-7 сенатор от Аляски Лиза Мурковски выразила серьёзную обеспокоенность:

"Я очень обеспокоена. У нас на севере всё ещё есть E-3, конечно, но все рассчитывали на E-7 Wedgetail. Сейчас мы там буквально кое-как держимся, и это печально. А бюджет предлагает полностью прекратить программу. Опять же, флот E-3 почти не боеспособен, и я понимаю стремление перейти к космическим системам, тем, что вы называете "индикаторами воздушных целей", но я переживаю, что у вас просто не получится на скотче всё держать, пока не будет готова новая система. И поэтому я не понимаю, как вы собираетесь сохранить уровень боевой готовности и прикрытия… Скажите, это скажется на ситуации у нас на севере, в Аляске?"

Отказ от закупки E-7 может значительно ослабить возможности ВВС США в противостоянии растущим угрозам у воздушного пространства Аляски со стороны России и Китая. В июле 2024 года Китай впервые провёл операции с участием стратегических бомбардировщиков вблизи этого американского штата.

На фоне растущей геополитической напряженности сразу четыре фактора усиливают китайскую угрозу: доступ к российским аэродромам, позволяющий действовать бомбардировщикам средней дальности типа H-6 ближе к Аляске с меньшими затратами; резкое наращивание ранее почти отсутствующих возможностей дозаправки в воздухе благодаря массовым поставкам заправщиков YY-20; разработка как минимум одного стратегического бомбардировщика с межконтинентальной дальностью и высоким уровнем малозаметности; и стремительный прогресс в создании сразу двух классов истребителей шестого поколения. Более крупный из них, представленный в декабре 2024 года на этапе лётных испытаний, должен сочетать рекордную дальность с новейшими технологиями стелс, позволяя ему не только сопровождать бомбардировщики у границ США, но и выполнять ударные задачи самостоятельно.