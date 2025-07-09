Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Ракетный кризис по-американски: как Украина съела Patriot

В США сообщили об истощении арсенала ракет для ЗРК Patriot
2:57
Силовые структуры » Военные новости

Запасы ракет Patriot в США стремительно сокращаются, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы анализируют причины кризиса в арсеналах Пентагона, включая поставки Украине, удары Ирана и резкое увеличение госрасходов.

зрк patriot
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
зрк patriot

Соединенные Штаты значительно истощили свои запасы зенитных управляемых ракет для зенитно-ракетной системы большой дальности MIM-104 Patriot — до уровня, составляющего всего 25 процентов от объема, который Пентагон считает необходимым. По оценке ряда западных источников, именно серьезное истощение запасов стало одной из основных причин недавнего решения администрации Трампа приостановить поставки Украине. Согласно данным глобального трекера боеприпасов Пентагона, запасы ряда критически важных вооружений находились ниже минимально допустимого уровня на протяжении нескольких лет — начиная с 2022 года, когда администрация Байдена резко нарастила объемы военной помощи Украине.

Трекер боеприпасов — это система, на которую опираются вооруженные силы США при расчете минимально необходимого уровня запасов для выполнения оперативных планов. Лондонская газета The Guardian, первой сообщившая о состоянии арсенала, назвала его "тревожно истощенным", что отражает широкий консенсус в западных оценках.

Сообщения о состоянии арсенала ракет Patriot появились вскоре после того, как в меморандуме Совета по надзору за потребностями армии США (Army Requirements Oversight Council) было подтверждено, что запланированные закупки новых зенитных управляемых ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) были увеличены в четыре раза — с 3376 до 13 773 единиц. Этот рост, как ожидается, обойдется армии США в дополнительные $40,2 млрд, при средней стоимости одной ракеты PAC-3 MSE в $3,871 млн.

Дефицит перехватчиков усугубился после ракетного удара Корпуса стражей Исламской революции Ирана по базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре 23 июня. В ходе атаки системы Patriot выпустили десятки ракет-перехватчиков для уничтожения залпа баллистических ракет. Это стало крупнейшим единовременным расходом ракет Patriot в истории. Однако основной причиной нехватки остается масштабная передача этих систем Украине, где они подвергались интенсивным потерям, особенно в результате атак баллистическими ракетами.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы иран ввс сша зрк patriot пентагон ближний восток
Новости Все >
Скандалы, падение формы и уход Ньюи: что стояло за отставкой Хорнера
Настя Ивлеева устроила пикантную фотосессию в тракторе
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Как накачать грудные мышцы дома: 5 простых упражнений с отжиманиями
Клиническое исследование FDA выявило гепатотоксичность каннабидио
Холодный противень и один кубик льда: секрет идеальной формы печенья, о котором мало кто догадывается
Повышенная чувствительность и кровоточивость дёсен требуют обычной щётки — врачи
Технологи назвали идеальную жирность молока для блинов — 2,5–3,5%
От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Сейчас читают
Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей
Авто
Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей Аудио 
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Эксперты составили топ-10 надёжных авто в Росси
Авто
Эксперты составили топ-10 надёжных авто в Росси
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле
Украина отменяет гражданство митрополита Онуфрия: последствия для религиозных свобод
Миллионы против кекса: режиссёр Сумерек осудила Голливуд за унизительную благодарность
Как уменьшить расход бензина: названы пять эффективных приёмов
Маленький ритуал с большим эффектом: как ванночка с содой и солью помогает ногам
Как выбрать очиститель воздуха для борьбы с шерстью домашних животных: 6 советов
Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Россию рискуют остановиться: детали от главы ассоциации
Учёные подтвердили пользу ромашки при бессоннице и тревожности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.