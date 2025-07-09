Ракетный кризис по-американски: как Украина съела Patriot

В США сообщили об истощении арсенала ракет для ЗРК Patriot

2:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Запасы ракет Patriot в США стремительно сокращаются, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы анализируют причины кризиса в арсеналах Пентагона, включая поставки Украине, удары Ирана и резкое увеличение госрасходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

Соединенные Штаты значительно истощили свои запасы зенитных управляемых ракет для зенитно-ракетной системы большой дальности MIM-104 Patriot — до уровня, составляющего всего 25 процентов от объема, который Пентагон считает необходимым. По оценке ряда западных источников, именно серьезное истощение запасов стало одной из основных причин недавнего решения администрации Трампа приостановить поставки Украине. Согласно данным глобального трекера боеприпасов Пентагона, запасы ряда критически важных вооружений находились ниже минимально допустимого уровня на протяжении нескольких лет — начиная с 2022 года, когда администрация Байдена резко нарастила объемы военной помощи Украине.

Трекер боеприпасов — это система, на которую опираются вооруженные силы США при расчете минимально необходимого уровня запасов для выполнения оперативных планов. Лондонская газета The Guardian, первой сообщившая о состоянии арсенала, назвала его "тревожно истощенным", что отражает широкий консенсус в западных оценках.

Сообщения о состоянии арсенала ракет Patriot появились вскоре после того, как в меморандуме Совета по надзору за потребностями армии США (Army Requirements Oversight Council) было подтверждено, что запланированные закупки новых зенитных управляемых ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) были увеличены в четыре раза — с 3376 до 13 773 единиц. Этот рост, как ожидается, обойдется армии США в дополнительные $40,2 млрд, при средней стоимости одной ракеты PAC-3 MSE в $3,871 млн.

Дефицит перехватчиков усугубился после ракетного удара Корпуса стражей Исламской революции Ирана по базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре 23 июня. В ходе атаки системы Patriot выпустили десятки ракет-перехватчиков для уничтожения залпа баллистических ракет. Это стало крупнейшим единовременным расходом ракет Patriot в истории. Однако основной причиной нехватки остается масштабная передача этих систем Украине, где они подвергались интенсивным потерям, особенно в результате атак баллистическими ракетами.