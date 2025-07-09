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Любовь Степушова

Украинская ракета "Нептун" не нужна китайцам. Западу понадобились улики против Китая

Что стоит за задержанием китайцев в Киеве за попытку вывоза секретов ракеты "Нептун"
3:47
Силовые структуры » ФСБ

СБУ задержала китайцев, которые на принтере распечатали и хотели передать своей разведке данные о ракете "Нептун". Зачем Китаю устаревшая дозвуковая ракета?

Украинская ракета "Нептун"
Фото: https://commons.wikimedia.org by VoidWanderer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Украинская ракета "Нептун"

Китайцы задержаны на Украине по обвинению в шпионаже

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве двух граждан Китая, которые якобы пытались провезти в Китай "конфиденциальные документы" по украинскому ракетному комплексу РК-360МС "Нептун". Одним из "шпионов" назван бывший студент киевского технического колледжа 24-летний Дэн Яньчэн, который якобы завербовал сотрудника, имеющего отношение к разработкам. Как сообщает СБУ, при аресте у Дэна дома обнаружили более 100 страниц технической документации, отпечатанной на бумаге формата А4, которую он пытался вывезти в Китай через своего отца, регулярно посещающего Украину.

Дозвуковая ракета "Нептун" Китаю не нужна

Ракета "Нептун" — это дозвуковая противокорабельная ракета с дальностью полета 300 километров, и она не представляет интереса для Китая. НОАК имеет на вооружении несколько типов противокорабельных ракет, включая крылатые и баллистические. Среди них выделяются YJ-12 (сверхзвуковая крылатая), YJ-21 (гиперзвуковая баллистическая), DF-21D (противокорабельная баллистическая) и YJ-83 (крылатая). Более того, информация, которую может получить и распечатать на бумаге А-4 студент колледжа, по сути, не является конфиденциальной. Да и способ передачи данных выглядит даже не устаревшим, а пещерным. Разведка сегодня работает через мессенджеры.

Китайский шпион продавал военные сувениры, чтобы заработать

В китайском сегменте платформы Reddit считают, что задержанный китаец через аккаунты на BStation и Xianyu продавал "различные военные сувениры" своим друзьям в Китае (значки, военную форму, детали крыльев ракет, обшивку самолётов).

"Я как-то купил на Xianyu багажную бирку из обшивки хвостового оперения ракеты "Нептун". Полагаю, он пошёл к местному перекупщику за железом, но украинцы сдали его как типичного шпиона", — пишет один из комментаторов.

Второй пользователь вспоминает украинскую интернет-знаменитость Ван Цзисяня, которого арестовала СБУ за "утечку информации о противовоздушной обороне" после того, как он опубликовал на Tik Tok видеоролик с осуждением российских авиаударов.

"Поскольку Украина является коррумпированной страной военного времени, подобные вещи неизбежны", — пишет автор.

Зеленский нашёл доказательства для санкций против Китая

На самом деле, раздувание шпионской истерии — это обычный приём западных спецслужб, чтобы был повод для введения санкций. Нужны "доказательства" участия Китая в СВО, в котором его всё время обвиняют. Так, глава Еврокомиссии  Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита с КНР выдвинула Пекину требование о прекращении "неограниченной" поддержки России, которая "создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе". В этой связи она предупредила, что Евросоюз "не потерпит" якобы осуществляемых со стороны Китая кибератак и "попыток политического вмешательства".

Ранее Владимир Зеленский добыл спонсорам ещё одно "доказательство" — ВСУ взяли двух китайских военнослужащих в плен. Они оказались добровольцами.

Уточнения

Наро́дно-освободи́тельная а́рмия Кита́я (НОАК) - официальное название ВС КНР, крупнейших по численности в мире (658 млн человек на действительной службе). 

ПКР Р-360 «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для поражения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей.
 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сбу китай шпионаж санкции украина владимир зеленский урсула фон дер ляйен
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