В США раскрыли тяжелые потери танков Leopard на Украине

Leopard теряет клыки: супертанк стал мишенью для дронов

4:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Германия планирует масштабную закупку новых танков Leopard 2A8, несмотря на провальное боевое прошлое предшественников, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы подробно анализируют причины критики Leopard 2 и объясняют, зачем ФРГ создает танковую бригаду у границ Белоруссии.

Фото: commons.wikimedia.org by MKFI, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танк Leopard

Министерство обороны Германии рассматривает планы по закупке нескольких сотен новых основных боевых танков Leopard 2A8, согласно недавнему сообщению местной газеты Bild. Это происходит на фоне как резкого увеличения оборонных расходов в стране, так и истощения запасов танков Leopard 2A6, которые в настоящее время составляют основу танкового парка Германии и были переданы украинской армии.

Опрошенные Bild аналитики утверждают, что крупное соединение современных танков при достаточной защите со стороны систем ПВО может быть неостановимо — даже против "одновременной атаки ста дронов", что является реакцией на обеспокоенность по поводу высокой уязвимости Leopard 2 в украинском конфликте. В беседе с газетой бывший высокопоставленный чиновник НАТО Стефани Бабст отметила, что "без эффективных систем ПВО мы практически бессильны против атак дронов и ракет", подчеркнув, что "Германия срочно нуждается в улучшении этой системы", чтобы обеспечить выживаемость танков.

22 мая немецкая армия официально открыла 45-ю бронетанковую бригаду, размещенную в Вильнюсе, Литва, которая, как ожидается, станет элитным передовым механизированным соединением на территории бывшего СССР. Бригада расположена всего в 150 километрах от столицы Белоруссии Минска и менее чем в 800 километрах от Москвы. Это ранее немыслимое передовое размещение отражает более широкую тенденцию к усилению роли Германии в НАТО не только в Восточной Европе, но также на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

108 танков Leopard 2A8, предназначенных для оснащения бригады, были заказаны в июле 2024 года по контракту на сумму 2,93 миллиарда евро (3,14 миллиарда долларов США) и будут поставлены в период с 2027 по 2030 годы. Новая модификация Leopard 2 обладает рядом улучшений по сравнению с Leopard 2A6, в первую очередь повышенной ситуационной осведомленностью и интеграцией активной защитной системы Trophy. Однако эти усовершенствования не считаются революционными, особенно с учетом недавно продемонстрированных ограничений самой системы Trophy. Закупка танков последовала за началом закупок российской армией модернизированных танков Т-72 и Т-90 с собственными системами активной защиты в конце 2024 года.

Эффективность Leopard 2 вызвала серьезные вопросы относительно его возможностей, и к январю 2024 года большинство танков, находившихся в распоряжении украинской армии, были выведены из строя в бою: более четверти полностью уничтожены, а остальные повреждены до такой степени, что украинская армия не могла их восстановить. Это побудило журнал, издаваемый самым влиятельным внешнеполитическим аналитическим центром США заявить, что танки оказались "вовсе не неуязвимым супероружием", а их эффективность оказалась значительно ниже западных ожиданий.

Боевое применение Leopard 2 ранее также вызывало серьезные сомнения, особенно при их использовании турецкой армией в 2016 году в сирийской провинции Алеппо. Тогда танки понесли значительные потери в боях с слабо вооруженными силами "Исламского государства", при этом британские СМИ сообщали, что у танка "были выявлены многочисленные критические недостатки, проявившиеся фатально".

Издание Stars and Stripes заявляло, что репутация немецкого танка "сильно пострадала в боях с исламистами", а The National Interest описывало его эффективность как такую, что "шокирующим образом продемонстрировала, что броня не так уж и хороша". Танки "оказались позорно уязвимыми в бою", несмотря на то что против них не использовалось тяжелое вооружение.