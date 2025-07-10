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Петр Ермилин

Германия в ловушке между Пекином и Тегераном: кто на самом деле управляет игрой

Military Watch: Китай стремится сдержать влияние Запада на Ближнем Востоке
2:30
Силовые структуры » Военные новости

Факт возможной атаки лазерным оружием стал серьезным вызовом для отношений между Германией и Китаем, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах и последствиях этого события авторы рассказывают в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

ВМС США в Персидском заливе
Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВМС США в Персидском заливе

Министерство иностранных дел Германии заявило, что немецкий разведывательный самолет был подвергнут воздействию лазерного оружия с китайского военного корабля во время полета над Красным морем, что категорически отрицают китайские официальные лица.

Предположительно, речь идет о самолете Beechcraft King Air 350, управляемом подрядчиками и базирующемся в Джибути, который находился в этом районе в рамках более широкой западной и израильской операции по противодействию йеменской коалиции Ансуруллах. Берлин обвинил Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая в том, что они "подвергли опасности немецкий персонал и сорвали операцию", а также "поставили под угрозу персонал и нарушили выполнение миссии самолета".

Инцидент произошел на фоне признаков того, что Китай стремится сдерживать продвижение Запада и его союзников в регионе, что с конца 2024 года все больше смещает баланс сил на Ближнем Востоке в сторону, неблагоприятную для таких, остающихся вне западной сферы влияния.

Присутствие немецких сил в Красном море отражает более широкую тенденцию к расширению военного присутствия Германии на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Тихоокеанском регионе, поскольку страна все более активно поддерживает коллективные цели Западного блока в этих зонах.

По сообщениям нескольких источников, немецкие самолеты-заправщики также действуют на Ближнем Востоке, обеспечивая дозаправку в воздухе для израильских атак по иранским целям начиная с 13 июня, во время которых канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал израильское наступление как выполнение «грязной работы» от имени Берлина и его союзников. С момента заключения перемирия между Ираном и Израилем 24 июня появились неподтвержденные сообщения о том, что Китай пополнил запасы иранской системы ПВО в преддверии ожидаемых будущих атак со стороны Запада и Израиля.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы фрг иран китай military watch израиль германия ближний восток
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