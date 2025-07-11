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Петр Ермилин

Три капсулы — одна цель: как Россия незаметно усилила воздушную разведку

MWM: Су-34М поступают на службу с новыми универсальными модулями
3:17
Силовые структуры » Военные новости

Новая конфигурация истребителя-бомбардировщика Су-34М предвосхищает планы модернизации тактической разведки России, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о переоснащении российских ВКС, разворачивании капсул "Сыч" и смене поколений разведывательных самолетов.

Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке

Военно-космические силы России начали использовать истребители-бомбардировщики Су-34М для выполнения тактических разведывательных миссий над Украиной, согласно заявлению государственного оборонного концерна "Ростех". Для этой цели самолеты были оснащены тремя вариантами универсального разведывательного контейнера "Сыч", который может использоваться для радиотехнической, радиолокационной и оптической разведки.

Контейнер устанавливается внешне, что, хотя и позволяет любому Су-34М быть сконфигурированным под любой вид разведки, добавляет небольшое аэродинамическое сопротивление и немного увеличивает радиолокационную заметность самолета. Небольшие размеры контейнеров позволяют истребителям собирать разведывательную информацию в реальном времени, оставаясь при этом вооруженными для ударных операций. Су-34М обладает самой большой дальностью полета среди всех тактических боевых самолетов в мире, что позволяет ему выполнять разведывательные миссии на обширных территориях, таких как Арктика, Тихий и Атлантический океаны, где они дислоцируются. Форма фюзеляжа самолета снижает его фронтальную радиолокационную заметность до уровня, сопоставимого с крылатой ракетой.

Су-34 в основном закупаются с конца 2000-х годов для замены истребителей-бомбардировщиков Су-24М, которые эксплуатировались в значительно больших количествах, чем любые другие боевые самолеты в составе Вооруженных сил России в то десятилетие. Конфигурация Су-34 для разведки позволяет им заменить вариант тактической разведки Су-24МР. Более 130 самолетов Су-24МР находились на вооружении в 2014 году, когда Су-34 был принят на вооружение, и возможность их прямой замены может значительно продлить срок производства Су-34.

Су-34, сконфигурированные для разведки, также могут заменить самолеты радио- и радиотехнической разведки Ту-214Р и Ил-20М, а возможно, и стратегические разведчики М-55. Ожидается, что они также восполнят пробел, оставшийся после списания самолетов МиГ-25РБ в 2013 году. Разведывательная конфигурация Су-34, как ожидается, произведет революцию в тактической разведке Вооруженных сил России и позволит использовать самолет совершенно новыми способами на различных театрах военных действий — от Арктики и Тихого океана до Восточной Европы и Ближнего Востока.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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