Пентагон в панике: Индия делает ставку на российское "невидимое оружие"

В США рассказали о планах Индии закупить российские Су-57

3:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Переговоры по закупке истребителей пятого поколения продолжаются, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Что за этим стоит и как это повлияет на обороноспособность Индии, авторы объясняют в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Глава оборонного ведомства Индии Раджеш Кумар Сингх подтвердил, что переговоры по закупке истребителей пятого поколения продолжаются.

"Что касается наших действий в этом направлении, мы ведем переговоры с партнерами по программе истребителя пятого поколения. На данный момент эти обсуждения не достигли той стадии, чтобы мы могли делиться информацией с прессой", — заявил он, подчеркнув, что никакого решения пока не принято.

"Это чувствительные переговоры. Когда они дойдут до конкретной стадии — будь то утверждение потребности, публикация запроса предложений или подписание контракта — тогда об этом узнает пресса", — добавил он.

Хотя Индия в настоящее время стремится разработать собственный истребитель пятого поколения в рамках программы AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), реализация этого проекта ожидается не ранее конца 2030-х годов, а возможно и позже, с учетом устойчивых задержек в реализации крупных оборонных программ страны.

Хотя Сингх не уточнил ни класс рассматриваемого истребителя, ни страну его происхождения, его заявление было широко интерпретировано аналитиками как намек на российский Су-57, который считается единственным серьезным претендентом на вооружение ВВС Индии. В то время как Россия и США в феврале активизировали усилия по продвижению соответственно Су-57 и F-35 в Индию, F-35 изначально рассматривался как маловероятный вариант закупки, прежде всего из-за строгих ограничений, которые США налагают на использование своей авиатехники.

Как отмечал в феврале бывший маршал авиации Анил Чопра, Дели "остается осторожным по отношению к склонности США оказывать давление и отказываться от союзников, когда их интересы расходятся, а также в связи с потенциальными ожиданиями США, что Индия дистанцируется от России". Он подчеркивал, что "выбор надежного партнера, который не будет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение", что, по его мнению, исключает F-35 и оставляет Су-57 единственным вариантом. Его заявление отражает широкий консенсус среди аналитиков страны.

Несмотря на многолетнее давление со стороны США на Дели с целью дистанцирования от России и сокращения закупок российской оборонной продукции, Индия продолжает приобретать у России значительно больше вооружений, чем у всех остальных иностранных поставщиков вместе взятых.

Считается, что интерес Индии к закупке Су-57 усилился после того, как французские истребители Rafale поколения "4+" продемонстрировали разочаровывающую эффективность во время приграничных столкновений с Пакистаном в начале мая. Позже в том же месяце беспрецедентное предложение предоставить Министерству обороны Индии полный доступ к исходному коду Су-57 в рамках крупного лицензионного соглашения, по мнению наблюдателей, могло значительно повысить интерес к российскому самолету.

Привлекательность истребителя для иностранных клиентов, как полагают, также существенно возросла благодаря уникальному уровню боевых испытаний, которым он подвергся в украинском конфликте, включая подавление ПВО, воздушные бои, операции в глубоко защищенном воздушном пространстве противника, а также целый спектр высокоточных ударных миссий.