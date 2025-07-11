Пентагон в панике: Индия делает ставку на российское "невидимое оружие"

Переговоры по закупке истребителей пятого поколения продолжаются, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Что за этим стоит и как это повлияет на обороноспособность Индии, авторы объясняют в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.
Глава оборонного ведомства Индии Раджеш Кумар Сингх подтвердил, что переговоры по закупке истребителей пятого поколения продолжаются.
"Что касается наших действий в этом направлении, мы ведем переговоры с партнерами по программе истребителя пятого поколения. На данный момент эти обсуждения не достигли той стадии, чтобы мы могли делиться информацией с прессой", — заявил он, подчеркнув, что никакого решения пока не принято.
"Это чувствительные переговоры. Когда они дойдут до конкретной стадии — будь то утверждение потребности, публикация запроса предложений или подписание контракта — тогда об этом узнает пресса", — добавил он.
Хотя Индия в настоящее время стремится разработать собственный истребитель пятого поколения в рамках программы AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), реализация этого проекта ожидается не ранее конца 2030-х годов, а возможно и позже, с учетом устойчивых задержек в реализации крупных оборонных программ страны.
Хотя Сингх не уточнил ни класс рассматриваемого истребителя, ни страну его происхождения, его заявление было широко интерпретировано аналитиками как намек на российский Су-57, который считается единственным серьезным претендентом на вооружение ВВС Индии. В то время как Россия и США в феврале активизировали усилия по продвижению соответственно Су-57 и F-35 в Индию, F-35 изначально рассматривался как маловероятный вариант закупки, прежде всего из-за строгих ограничений, которые США налагают на использование своей авиатехники.
Как отмечал в феврале бывший маршал авиации Анил Чопра, Дели "остается осторожным по отношению к склонности США оказывать давление и отказываться от союзников, когда их интересы расходятся, а также в связи с потенциальными ожиданиями США, что Индия дистанцируется от России". Он подчеркивал, что "выбор надежного партнера, который не будет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение", что, по его мнению, исключает F-35 и оставляет Су-57 единственным вариантом. Его заявление отражает широкий консенсус среди аналитиков страны.
Несмотря на многолетнее давление со стороны США на Дели с целью дистанцирования от России и сокращения закупок российской оборонной продукции, Индия продолжает приобретать у России значительно больше вооружений, чем у всех остальных иностранных поставщиков вместе взятых.
Считается, что интерес Индии к закупке Су-57 усилился после того, как французские истребители Rafale поколения "4+" продемонстрировали разочаровывающую эффективность во время приграничных столкновений с Пакистаном в начале мая. Позже в том же месяце беспрецедентное предложение предоставить Министерству обороны Индии полный доступ к исходному коду Су-57 в рамках крупного лицензионного соглашения, по мнению наблюдателей, могло значительно повысить интерес к российскому самолету.
Привлекательность истребителя для иностранных клиентов, как полагают, также существенно возросла благодаря уникальному уровню боевых испытаний, которым он подвергся в украинском конфликте, включая подавление ПВО, воздушные бои, операции в глубоко защищенном воздушном пространстве противника, а также целый спектр высокоточных ударных миссий.
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