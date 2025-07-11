Неприятный сигнал для Украины: Польше выгодно закрыть военный аэродром в Жешуве

Польша — главный тыл Украины, но скоро не бесплатный. Уходящий президент Дуда пригрозил закрыть военный аэродром в Жешуве. Будет ли реализована эта угроза?
Президент Анджей Дуда в интервью нескольким СМИ заявил, что Польшу пытаются игнорировать, не приглашая в "очень важные международные органы, где решается вопрос о доставке помощи (Украине) через нашу территорию". И Польша, по его словам, это стерпела, что было ошибкой.
"Украинцы, и наши союзники считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, как будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то мы закрываемся на ремонт, а вы доставляйте помощь Украине по морю, по воздуху, не знаю, сбрасывайте с парашютами", — заявил Дуда.
По его мнению, Варшаве нужно "иметь смелость поговорить с немцами, американцами" — последние в апреле прекратили координацию работы логистического хаба в Жешуве.
Это не первая подобная польская претензия, она была высказана замминистра иностранных дел Владиславом Бартошевским в 2024 году. Он протестовал, что Варшаву не пригласили на саммит в Берлине о будущем Украины, где присутствовали руководители союзников — Шольц, Байден, Макрон и Стармер.
При Дональде Трампе Польша получила право не просто возмущаться, а торговаться, так как американский президент стал монетизировать свои услуги в НАТО. Варшава, которая единственная приближается к планке затрат в 5% от ВВП на военные нужды, тоже хочет получать от НАТО бонусы. Несомненно, этой линии будет придерживаться и президент Кароль Навроцкий (заступает с 6 августа), который настроен к Украине куда более радикально, чем Дуда.
Польша, действительно, рискует больше других стран НАТО, управляя логистикой для ВСУ, и эти риски нарастают в связи с наступлением ВС РФ на Украине.
Реализация польской угрозы ударит по тылам ВСУ и поставит под сомнение стабильность всей схемы западной поддержки. И многие в Польше считают, что полякам выгодно, чтобы Украина быстро развалилась.
"Польша могла бы сыграть ключевую роль в борьбе за власть — в качестве буфера, партнёра или лидера нового порядка в Центральной и Восточной Европе", — пишет Анджей Дерлатка в "Финансовой газете".
По его словам, у России есть средства для сильного удара по Европе. Ныне раздробленная и политически разрозненная, она неспособна эффективно ей противостоять. Больше всего автор опасается, что Польшу на пригласят поучаствовать в "восстановлении" Украины, чему была посвящена недавняя конференция в Риме. Дерлатка предлагает польско-украинскую унию — конфедерацию без членства Украины в ЕС. Границы он обсуждает, "отдавая" РФ земли восточнее Днепра.
"Такой проект мог бы приблизить Украину к Западу даже без формального членства в ЕС и, одновременно, предоставить Польше ведущую роль в процессе восстановления Украины", — написал Дерлатка.
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