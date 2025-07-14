Тайвань делает ставку на старое оружие в новой войне

MWM: Тайвань испытывает танки Abrams без брони из обедненного урана

5:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новый парк танков M1A2T Abrams предвосхищает планы модернизации бронетехники армии Тайваня, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о первых стрельбах, технических характеристиках и сомнениях в боевой эффективности этих машин.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Army photo by Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ M1A2 SEPv3 Abrams

Армия Китайской Республики опубликовала прямую трансляцию первых стрельб с участием танков M1A2T Abrams, которые были впервые переданы на вооружение в декабре 2024 года. Хотя с момента поставки прошло более шести месяцев интеграции и подготовки, танки Abrams до сих пор не были официально включены в состав боевых подразделений и, таким образом, не могли формально участвовать в учениях "Хань Куанг", направленных на проверку боевой готовности. Тем не менее, армия использовала проведение учений как повод для испытания машин в условиях боевой стрельбы.

Президент Китайской Республики Уильям Лай Цин-дэ наблюдал за учениями на новом танковом полигоне в Хсиньчжу и выразил похвалу как технике, так и экипажам, которые ее обслуживают.

"Эти танки полностью оправдывают свою репутацию как самые мощные в мире", — заявил он, добавив, что они сыграют ключевую роль в оборонной стратегии Китайской Республики наряду с беспилотниками и другими современными системами.

Переход на Abrams стал серьезным поворотом в развитии бронетанковых сил армии Китайской Республики, ранее полагавшейся на устаревшие основные боевые танки M48 и M60 в качестве самых мощных боевых машин. Армия США начала поэтапный вывод M60 и ввод Abrams на вооружение на 45 лет раньше — в 1980 году.

Армия сталкивалась с трудностями в закупке нового вооружения из-за статуса правительства Китайской Республики как де-факто негосударственного субъекта: международное сообщество, включая США и ООН, признает правительство соперничающей Китайской Народной Республики, базирующееся в Пекине, как единственное законное правительство Китая.

В настоящее время два китайских правительства находятся в состоянии гражданской войны и каждое претендует на статус единственного законного правительства китайской нации. Нежелание подавляющего большинства международных поставщиков вооружать вооруженные силы Китайской Республики стало ключевым препятствием для модернизации, наряду с тем, что приоритет в развитии отдан воздушным силам, в то время как сухопутные части остаются позади.

Комментируя характеристики новых танков Abrams, капитан Чен Юй-чун отметил, что это "серьезный скачок вперед в огневой мощи, мобильности и защите" по сравнению с устаревшими M60A3, ранее применявшимися в элитных подразделениях.

Командир 584-й бронетанковой бригады генерал-майор Чжоу Куанг-и подчеркнул передовую систему "охотник-убийца", установленную на танке: "Она позволяет наводчику поражать одну цель, в то время как командир с помощью независимого тепловизора обнаруживает следующую". "Это значительно повышает эффективность боя и осведомленность о ситуации по сравнению с танками старого поколения".

Ожидается, что танки Abrams будут переданы 6-му армейскому корпусу, отвечающему за оборону северных территорий острова Тайвань и временной столицы Китайской Республики — Тайбэя. Правительство Китайской Республики по-прежнему претендует на город Нанкин на материке как на свою столицу, несмотря на то, что он находится под контролем Народной Республики.

Планируется, что армия Китайской Республики получит 108 танков M1A2T, однако они, в частности, не оснащены броней из обедненного урана, используемой армией США — вместо нее применяется броня стандарта FMS для экспортных поставок. Это значительно снижает уровень защиты, и танки Abrams без брони из обедненного урана показали высокую уязвимость даже перед относительно простыми противотанковыми средствами, что было продемонстрировано в иракской и украинской армиях.

Примечательно, что эти танки также не оснащены активной системой защиты Trophy, которая устанавливается на современные версии Abrams в армии США, а значит, они не могут перехватывать подлетающие боеприпасы, как современные китайские танки, такие как Type 99A.

Жизнеспособность Abrams в условиях высокоинтенсивного конфликта с силами материкового Китая неоднократно ставилась под сомнение, особенно на фоне быстрого истощения танкового парка Украины, несмотря на менее развитые противотанковые средства России. По состоянию на начало июня 2025 года оценивалось, что украинская армия потеряла 87 процентов поставленных из США танков: из 31 машины были уничтожены или захвачены 27.