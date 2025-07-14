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Петр Ермилин

Patriot превращается в тыкву? Германия рискует деньгами и имиджем

MWM: Германия намерена закупить два комплекса Patriot у США для Украины
4:43
Силовые структуры » Военные новости

Сделка по передаче Украине новых комплексов Patriot из США стала предметом новых геополитических расчетов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы анализируют позицию Вашингтона, действия Берлина и боевые потери этих систем от ударов российских ракет Iskander.

зрк patriot
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
зрк patriot

Американский генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия готовится заключить крупную сделку с Соединенными Штатами по закупке двух зенитных ракетных комплексов большой дальности MIM-104 Patriot для их последующей передачи Украине. Ожидается, что сделка будет финализирована во время официального визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в США. Это происходит на фоне растущего нежелания Вашингтона финансировать передачу этих систем Вооруженным силам Украины.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что система Patriot "очень редкая… [и] очень дорогая". "Нам придется подумать", — добавил президент, отметив: "жаль, что нам приходится тратить столько денег" на поддержку Киева.

Система Patriot представляет собой наиболее ценное вооружение на службе Украины: стоимость каждого комплекса составляет примерно 2,5 миллиарда долларов. Из-за серьезного истощения ранее крупных советских арсеналов комплексов С-300 и "Бук" Украина была вынуждена полагаться на поставки Patriot в виде помощи со стороны западных стран.

Системы Patriot, переданные Украине, понесли значительные боевые потери. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" неоднократно упоминался в отчетах Воздушных сил Украины как средство, способное обходить перехват этими системами. Видеозаписи подтвердили уничтожение батарей Patriot, радиолокаторов и командных машин в результате ударов "Искандеров".

Впервые уничтожение Patriot системой "Искандер" было подтверждено 23 февраля 2024 года, а в следующем месяце последующий удар разрушил еще один комплекс в районе населенного пункта Сергеевка. Новые кадры в июле 2024 года подтвердили уничтожение двух батарей в Одесском регионе. 11 августа было сообщено о разрушении трех батарей и радара AN/MPQ-65 в результате ударов "Искандер-М". В одном из последних случаев "Искандер-М" уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, боевую кабину управления и пусковые установки комплекса Patriot в Днепропетровской области. На фоне уменьшения западных поставок Patriot, доступность "Искандер-М" значительно возросла благодаря успехам российского оборонного сектора в наращивании производства.

Украинские официальные лица в мае заявили, что США не планируют предоставлять новые комплексы Patriot в качестве помощи.

"Они не отдадут их бесплатно", — сказал один из чиновников газете Washington Post, — "но могут продать их за реальные деньги или взамен на уступки. Они мыслят как бизнесмены: если я тебе что-то даю, ты должен дать мне что-то взамен".

Ряд европейских государств, включая Германию, передали Украине значительно большую часть своих арсеналов Patriot, чем были готовы предоставить США, и немецкий арсенал оказался фактически исчерпан.

В апреле 2024 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила ситуацию с запасами: "К сожалению, запасы, особенно наши собственные комплексы Patriot, теперь практически исчерпаны. Поэтому я дала понять на встрече министров иностранных дел НАТО, что нам нужно проверить наличие всех систем Patriot в Европе и по всему миру, и что мы приложим все усилия, чтобы получить эти системы для Украины".

Германия и Нидерланды стали первыми европейскими странами, которые поставили комплексы Patriot Украине в начале 2023 года. Несмотря на готовность Германии инвестировать в финансирование новых систем Patriot, их целесообразность вызывает сомнения, поскольку комплексы не только продемонстрировали серьезные ограничения и уязвимость, но и, скорее всего, не будут поставлены достаточно быстро, чтобы сдержать текущие крупные наступления России.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы германия military watch magazine анналена бербок
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