Patriot превращается в тыкву? Германия рискует деньгами и имиджем

MWM: Германия намерена закупить два комплекса Patriot у США для Украины

4:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сделка по передаче Украине новых комплексов Patriot из США стала предметом новых геополитических расчетов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы анализируют позицию Вашингтона, действия Берлина и боевые потери этих систем от ударов российских ракет Iskander.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

Американский генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия готовится заключить крупную сделку с Соединенными Штатами по закупке двух зенитных ракетных комплексов большой дальности MIM-104 Patriot для их последующей передачи Украине. Ожидается, что сделка будет финализирована во время официального визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в США. Это происходит на фоне растущего нежелания Вашингтона финансировать передачу этих систем Вооруженным силам Украины.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что система Patriot "очень редкая… [и] очень дорогая". "Нам придется подумать", — добавил президент, отметив: "жаль, что нам приходится тратить столько денег" на поддержку Киева.

Система Patriot представляет собой наиболее ценное вооружение на службе Украины: стоимость каждого комплекса составляет примерно 2,5 миллиарда долларов. Из-за серьезного истощения ранее крупных советских арсеналов комплексов С-300 и "Бук" Украина была вынуждена полагаться на поставки Patriot в виде помощи со стороны западных стран.

Системы Patriot, переданные Украине, понесли значительные боевые потери. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" неоднократно упоминался в отчетах Воздушных сил Украины как средство, способное обходить перехват этими системами. Видеозаписи подтвердили уничтожение батарей Patriot, радиолокаторов и командных машин в результате ударов "Искандеров".

Впервые уничтожение Patriot системой "Искандер" было подтверждено 23 февраля 2024 года, а в следующем месяце последующий удар разрушил еще один комплекс в районе населенного пункта Сергеевка. Новые кадры в июле 2024 года подтвердили уничтожение двух батарей в Одесском регионе. 11 августа было сообщено о разрушении трех батарей и радара AN/MPQ-65 в результате ударов "Искандер-М". В одном из последних случаев "Искандер-М" уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, боевую кабину управления и пусковые установки комплекса Patriot в Днепропетровской области. На фоне уменьшения западных поставок Patriot, доступность "Искандер-М" значительно возросла благодаря успехам российского оборонного сектора в наращивании производства.

Украинские официальные лица в мае заявили, что США не планируют предоставлять новые комплексы Patriot в качестве помощи.

"Они не отдадут их бесплатно", — сказал один из чиновников газете Washington Post, — "но могут продать их за реальные деньги или взамен на уступки. Они мыслят как бизнесмены: если я тебе что-то даю, ты должен дать мне что-то взамен".

Ряд европейских государств, включая Германию, передали Украине значительно большую часть своих арсеналов Patriot, чем были готовы предоставить США, и немецкий арсенал оказался фактически исчерпан.

В апреле 2024 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила ситуацию с запасами: "К сожалению, запасы, особенно наши собственные комплексы Patriot, теперь практически исчерпаны. Поэтому я дала понять на встрече министров иностранных дел НАТО, что нам нужно проверить наличие всех систем Patriot в Европе и по всему миру, и что мы приложим все усилия, чтобы получить эти системы для Украины".

Германия и Нидерланды стали первыми европейскими странами, которые поставили комплексы Patriot Украине в начале 2023 года. Несмотря на готовность Германии инвестировать в финансирование новых систем Patriot, их целесообразность вызывает сомнения, поскольку комплексы не только продемонстрировали серьезные ограничения и уязвимость, но и, скорее всего, не будут поставлены достаточно быстро, чтобы сдержать текущие крупные наступления России.