ВС РФ освобождают ключевые населенные пункты вокруг Красноармейска, перерезая логистику ВСУ

Сводка с фронта: выход ВС РФ к Родинскому обеспечил оперативное окружение Красноармейска

5:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВС РФ активизируются в зоне СВО и освобождают населенные пункты, создавая угрозу для ВСУ. Произошёл ключевой момент для освобождения Красноармейска.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема окружения Красноармейска ВС РФ

ВС взяли Разино и вышли к Родинскому с севера от Красноармейска

За прошедшую неделю в зоне СВО ВС РФ активизировались на обхвате Красноармейска (Покровска) с северо-востока.

После освобождения Разина, наступление идёт на Родинское (см. схему). Этот населённый пункт расположен к северу от Димитрова (Мирнограда), в 4 км от самого Красноармейска и на дороге на Краматорск. Эта трасса уже под огневым контролем. У Родинского российской армии надо взять большой опорник — шахту, до неё остался километр-два, и выйти на окраины села Красный Лиман, чья жилая застройка перетекает в Родинское. Продвижение ВС РФ в этом районе подтверждают и украинские блогеры. Так боец с позывным "Мучной" призывает в Telegram срочно эвакуироваться из Родинского.

Количество ударов по логистике ВСУ вокруг Красноармейска постоянно растёт, что в итоге приведёт к падению обороны. Для снабжения группировки в агломерации Красноармейска у ВСУ сейчас остаётся последняя дорога местного значения — на Доброполье через Гришино (см. схему), но и она под обстрелами.

Минобороны РФ сообщило, что освобождён поселок Маяк, лежащий за Новоторецким. Это направление на север от Разина, то есть, очевидно, это забота о фланге наступающей на запад группировке. Минобороны также сообщило об освобождении Николаевки, примыкающей к Новоэкономическому. Это село расположено в 3 километрах от Димитрова и фактически является его пригородом. ВСУ после этого вынуждены оставлять позиции и отходить к Димитрову.

С юга до Красноармейска осталось 1,7 км

На западном фланге наступления на Красноармейск ВС РФ стоят у Котлина и Удачного, обстреливая трассу на Павлоград. "Мучной" пишет, что ситуация здесь "довольно напряженная", ВС РФ ведут активную фазу наступления в районе Удачное-Котлино-Зверево и Бельгийки. По его словам, ВС РФ закрепились западнее Бельгийки, а до южных окраин Красноармейска отсюда осталось 1,7 км.

"Противник начинает перерезать логистические пути к городу и поджимать с юга и северо-востока", — пишет "Мучной".

После освобождения Родинского, вероятно, ВС РФ пойдут на Гришино и Мирное, а с юга — на Сергеевку, это будет означать окружение группировки ВСУ в ранее 60 тысячном городе Покровске.

Сохраняется продвижение новопавловском направлении. Возвращена Малиновка

На новопавловском (днепропетровском) направлении за прошедшую неделю взяты сёла Мирное (Карла Маркса) и Поддубное, продвижение идёт и за реку Волчья в Днепропетровскую область. Telegram-канал 105 бригады НМ ДНР сообщает, что ВС РФ продвигаются к Филиалу от Петровского и Дачного. "Мучной" подтверждает, что "у русских стоит задача продвинуться в сторону дороги, которая идет через Филиал на Новопавловку". Расстояние между ними составляет 2 км.

Минобороны РФ сообщило также об освобождении Малиновки в Запорожской области на гуляйпольском направлении. Это крупный населённый пункт был оставлен ВС РФ в ходе контрнаступления ВСУ в 2022 году. В результате второго освобождения зачищено более 650 зданий на площади более 6,5 кв. км. Со взятием Малиновки открываются дороги во фланг противника в Зелёном Гае и Червоном, и далее вглубь Запорожской области. Днями ранее был освобожден населённый пункт Каменское на берегу Каховского водохранилища, идёт штурм южной части села Плавни севернее.

Путин хочет забрать всё

С мест сообщают о расширении зоны контроля в Харьковской области. По оперативным данным, приграничное село Дегтярное Харьковской области освобождено. Это уже второй прорыв границы с востока от Волчанска после освобождения Мелового, что серьезно добавит забот ВСУ с учетом параллельных атак на Купянск и в Волчанске. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что более 75 сел в Харьковской области находятся под контролем ВС России, над 35 из них российские власти региона осуществляют административный контроль.

Издание Axios сообщает, что Путин якобы заявил Трампу, что в течение ближайших 60 дней планирует предпринять "новые шаги" по расширению контроля в зоне СВО. По словам собеседников издания, Трамп коротко охарактеризовал позицию Путина так: "Он хочет забрать всё"