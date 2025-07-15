Пэтриоты исчезают: США рискуют остаться без ПВО ради украинской сделки

Трамп изменил позицию и согласился на поставки вооружений Киеву

3:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Поставки Patriot Украине стали поворотным моментом в политике США, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах изменения позиции президента США Дональда Трампа и последствиях для оборонного потенциала США авторы рассказывают в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал направить Украине зенитно-ракетные комплексы дальнего действия MIM-104 Patriot, несмотря на то, что ранее неоднократно выступал против такой передачи. Президент возложил ответственность за это решение на действия российского правительства и, в частности, на президента Владимира Путина.

Трамп заявил журналистам, что, вероятно, вместе с Patriot будут поставлены и другие "очень современные" виды вооружений. Тем не менее, он четко дал понять, что это "бизнес".

"Мы, по сути, собираемся отправить им различные виды очень современной военной техники. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы этого хотим", — добавил он.

Обещание Трампа поставить системы Patriot прозвучало всего через несколько дней после его заявления о том, что эти комплексы "очень редкие… [и] очень дорогие". "Нам нужно будет изучить" украинский запрос, отметил он тогда, подчеркнув, что "печально, что нам приходится тратить так много денег" на поддержку Киева.

Ранее украинские чиновники неоднократно высказывали пессимизм относительно возможных поставок. Соединенные Штаты сталкиваются с растущим давлением со стороны западных стран, требующих увеличить объемы вооружений для Вооруженных сил Украины — политику, за которую Трамп ранее резко критиковал своего предшественника Джо Байдена. Ранее ожидалось, что Германия закажет у США два комплекса Patriot для поставки Украине, после того как Центральноевропейская страна в значительной степени исчерпала собственные запасы, передав их украинским ВВС.

Хотя обещание о поставке Patriot, как ожидается, снизит давление на администрацию Трампа внутри страны и со стороны других членов НАТО, серьезная нехватка этих систем в США, вероятно, не позволит осуществить поставки в обозримом будущем. По сообщениям, уже в июле запасы ракет-перехватчиков к этим системам сократились до 25% от объема, который Пентагон считает необходимым.

Дефицит перехватчиков, вызванный масштабными поставками Украине, усугубился после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции Ирана по объекту ВВС США — авиабазе Эль-Удейд в Катаре 23 июня. Тогда комплексы Patriot выпустили десятки ракет для перехвата входящего залпа. Пополнение запасов Армии США теперь, вероятно, будет конкурировать за финансирование с поставками Украине. Потребности самой Украины в новых системах ПВО становятся все более острыми, поскольку запасы советских ЗРК С-300 истощены, а российские подразделения баллистических ракет неоднократно успешно уничтожали комплексы Patriot.