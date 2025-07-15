Подарок с подвохом: что не так с JASSM для украинских F-16

Military Watch: США обсуждают отправку дальнобойных ракет JASSM Киеву

2:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Поставка ракет JASSM Украине может начаться в ближайшее время, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Что за этим стоит и как это повлияет на украинский авиационный потенциал, авторы объясняют в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by US Air Force, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ JASSM m02006120800040

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность санкционировать поставку первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным силам Украины, согласно недавнему сообщению осведомленного источника. Эти ракеты должны поступить на вооружение растущего парка истребителей F-16 ВВС Украины, который, несмотря на то что состоит из устаревших вариантов эпохи холодной войны, может служить эффективной платформой для пуска ракет при действиях в глубине собственных позиций.

Сообщение о возможной поставке ракет JASSM появилось вслед за отдельными сообщениями двух источников, знакомых с планами поставок вооружений, от 14 июля, согласно которым рассматривается передача неуказанного класса дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России. Это также совпадает с заявлением президента Трампа о том, что он санкционирует поставку еще одной системы дальнего радиуса действия ПВО Patriot Украине. Тогда же президент намекнул на возможность передачи и других передовых систем вооружения.

Ракета JASSM поступила на вооружение в 2003 году, сочетая ограниченные способности к уклонению от радиолокационного обнаружения с высокой точностью наведения и возможностью нести боевую часть массой 450 килограммов. В настоящее время ракету эксплуатируют четыре страны, включая Польшу, которая получила 110 единиц для своих истребителей F-16. Очень малое количество заказчиков JASSM и полное отсутствие клиентов за пределами Запада отражают строгость экспортной политики: так, запрос Южной Кореи на покупку ракет в начале 2010-х годов был отклонен. Высокая чувствительность данной ракеты считается одной из причин, по которым ранее ее не передавали в виде военной помощи.

Другие истребители времен холодной войны, находящиеся на вооружении Украины — а именно, унаследованные от СССР Су-27 и Су-24М — уже были модернизированы для применения британских и французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, обладающих схожими характеристиками с JASSM. Однако нехватка европейских крылатых ракет усилила призывы к передаче аналогичных вооружений из США. Это, как ожидается, существенно повысит боевую ценность украинского парка F-16.