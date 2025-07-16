Последний корабль эпохи провалов США: почему USS Pierre — символ конца эпохи

ВМС США приняли последний корабль класса Independence

Факт завершения поставок кораблей LCS класса Independence стал серьезным вызовом для ВМС США, констатируют журналисты американского военного журнала The National Interest (TNI). О причинах провала и его влиянии на будущие проекты авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USS_Kidd_(DDG_100),_USS_Dewey_(DDG_105),_and_USS_Pinckney_(DDG_91)_are_underway_in_the_Pacific_Ocean..jpg by Flinfo ВМС США

Поставка последнего корабля класса Independence закрывает значимую и противоречивую главу в истории судостроения ВМС США.

19-й и последний корабль прибрежной зоны (Littoral Combat Ship, LCS) класса Independence был передан ВМС США на прошлой неделе. Согласно заявлению его производителя Austal USA, расположенного в штате Алабама, новый LCS получит имя USS Pierre (LCS-38).

"Передача будущего USS Pierre станет одним из наших самых запоминающихся достижений, поскольку она знаменует собой завершение программы кораблей прибрежной зоны в варианте Independence от Austal USA. Наша судостроительная команда вложила в этот корабль годы преданности делу, инноваций и производственного мастерства, и результаты очевидны. Хотя USS Pierre станет последним LCS, который Austal USA передаст флоту, мы по-прежнему будем поддерживать ВМС США инновационными морскими решениями и высочайшими стандартами качества", — заявила президент Austal Мишель Крюгер.

Поставка последнего корабля класса Independence закрывает значимую и противоречивую главу в истории судостроения ВМС США.

Корабли LCS изначально проектировались как более дешевый вариант в составе семейства кораблей DD(X), чтобы удовлетворить потребность флота в небольших, быстрых и маневренных кораблях. Под обозначением LCS классы Independence и Freedom предполагалось использовать для различных задач — от разведки и противолодочной борьбы до спецопераций и логистики. Особенно стоит отметить модульный принцип конструкции этих кораблей, позволявший им заменять специализированные суда, такие как минные тральщики и десантные корабли.

На бумаге идея выглядела перспективно, однако проблемы с модульными боевыми комплектами оказались серьезным препятствием. Высокая начальная стоимость установки этих модулей в сочетании с расходами на техническое обслуживание вынудила флот привлекать сторонних подрядчиков для выполнения значительной части необходимых работ. В результате боевая готовность кораблей LCS снизилась, поскольку их собственные экипажи оказались недостаточно подготовлены для обслуживания систем.

Кроме финансовых трудностей, корабли LCS страдали и от конструктивных проблем. В частности, речь идет о трещинах в корпусе и отказах в работе двигательной установки. Согласно отчету Счетной палаты США, анализировавшей 18 заказов на техническое обслуживание LCS в 2018–2020 годах, флоту "пришлось заказывать больше ремонтных работ, чем планировалось изначально, что увеличивало риск несвоевременного завершения обслуживания".

Очевидно, что программа LCS ВМС США не прошла гладко. Несмотря на то, что корабли классов Independence и Freedom создавались для расширения возможностей флота в проецировании силы, перерасход бюджета, задержки и неудачи в разработке модульных систем подорвали их репутацию. Хотя эти корабли будут выведены из эксплуатации раньше запланированного срока, их создание нельзя назвать полностью бесполезным. При разработке новых фрегатов класса Constellation (FFG(X)) ВМС США намерены учесть полученный опыт и извлеченные уроки из программы кораблей прибрежной зоны.