Четыре страны отказались покупать оружие в США для Украины по схеме Трампа. Что это означает?

Инициатива Трампа по поставкам оружия Украине: 4:3 в пользу нежелающих

Всего три европейские страны выразили готовность принять участие в схеме Трампа по закупке вооружения у США для передачи ВСУ, а отказались уже четыре. Инициатива глохнет на корню по многим причинам.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

Кто в НАТО согласился открыть кошельки, чтобы поддержать ВПК США

Через три дня после выдвинутой президентом США Дональдом Трампом инициативы о закупках странами НАТО оружия в США обнаружилось, что официально поддержали инициативу Германия, Дания и Нидерланды. Дело в том, что проводить финансирование через ЕС невозможно — его блокирует Венгрия.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что купит и подарит ВСУ две батареи ЗРК Patriot, а министр обороны Борис Писториус призвал коллег по НАТО "открыть свои кошельки". Но это официально согласились сделать только в Копенгагене. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна "абсолютно готова" присоединиться к этой схеме и внесёт свой денежный вклад.

Его голландский коллега Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды "с позитивным настроем" рассматривают возможность участия в этой схеме. То есть пока только рассматривают, но зачтём это в пользу новой "коалиции желающих".

По данным генсека НАТО Марка Рютте, Швеция, Норвегия, а также Британия и Канада присоединятся к финансированию, но от этих стран пока официального подтверждения нет.

Коалиция нежелающих растёт быстрее

Отказались от финансирования: Венгрия (принципиально), Чехия — официально, Франция, Италия — согласно дипломатическим анонимным источникам.

"В настоящее время мы не рассматриваем выделение средств на это", — разъяснил чешскую позицию Radiožurnál советник премьер-министра по национальной безопасности Томаш Пояр.

По его словам, приоритет Чехии — это закупки у отечественных производителей, "чтобы максимально сохранить средства в чешской экономике".

Франция, по данным Politico, нашла причину в том, что хочет закупать оружие "в Европе", и в высоком дефиците бюджета и госдолге. Италия, по данным La Stampa, также решила "дистанцироваться от Германии" из-за трудностей с бюджетом. Источники газеты намекают, что ждут давно обещанные американские истребители F-35. Дело в том, что Франция и Италия создали альтернативу ЗРК Patriot — ЗРК "Мамба", но считается, что показатели у неё катастрофически низкие.

Покупать своё оружие, а не в США. Почему это не устроит Украину

Проблема желающих покупать не у США, а своё оружие состоит в том, что они не понимают (или не хотят понять) суть проблемы. А она не только в финансировании, а ещё и в организации процесса. В ЕС сначала нужно запустить логистическую снабженческую цепочку, не только чтобы построить заводы и произвести оборудование, но и закупить сырье, приобщить смежников. Затем под это надо уже сейчас набирать и обучать людей, которые будут строить и перевозить, а также рабочих, которые будут работать на производстве и обслуживать его. Это огромная подготовительная работа лет на десять, прежде чем гипотетическая европейская оборонная промышленность сможет доставить первую часть оружия на Украину.

Но у киевского режима нет десяти лет, ему нужно оружие прямо сейчас. Считается, что оно есть у США, но почему тогда шеф Пентагона Пит Хегсет отозвал поставки оружия Украине? Чтобы посчитать, что осталось в арсеналах и можно ли их пополнить. Значит, не всё так уж "на мази" в ВПК США.

В столицах ЕС только сейчас начинают понимать, что на практике схема Трампа неосуществима, если не бросить свои страны в пучину протестов из-за снижения уровня жизни. И скоро там поймут, что Украина капитулирует гораздо быстрее, чем они организуются.

Не от хорошей жизни главный дипломат ЕС наивная Кая Каллас засомневалась, оказывают ли США помощь, если за неё платят другие.