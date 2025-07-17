Серьезные потери украинской ПВО стали ударом по оборонной способности страны, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах, уязвимостях и последствиях точечных ударов "Искандер-М" авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.
Беспилотные съемки из Одесской области в районе села Гвардейское подтвердили уничтожение одних из последних оставшихся у Военно-воздушных сил Украины зенитных ракетных комплексов С-300ПС в результате точечного удара российского ракетного комплекса "Искандер-М".
С-300ПС считался одним из лучших в мире систем ПВО на момент распада Советского Союза в 1991 году, хотя его возможности были значительно превзойдены революционной системой С-300ПМУ, которая начала поступать на вооружение в России в 1992 году. Поскольку Украина рассматривалась как четвёртая линия обороны в случае нападения НАТО на Варшавский договор, Советские вооружённые силы сосредоточили на её территории значительное количество передовой техники, включая особенно крупный арсенал С-300 и других систем ПВО. Несколько модификаций С-300, наряду с дополняющими их комплексами средней дальности Бук-М1, составляли основу того, что широко считалось самой мощной сетью ЗРК в Европе до начала полномасштабных российско-украинских боевых действий в феврале 2022 года.
Ключевым ограничением сети ПВО Украины стало отсутствие возможности восполнения утраченных в бою частей и пополнения израсходованных ракет, поскольку советское производство в основном было сосредоточено в России. Проблема серьёзного дефицита стала подниматься ещё в ноябре 2022 года, когда украинские ВВС предупредили, что неспособность закупить дополнительные ракеты для систем С-300 и Бук приведёт к невозможности их дальнейшей эффективной эксплуатации.
Утечки секретных документов Министерства обороны США в апреле 2023 года показали, что в Пентагоне росло беспокойство по поводу состояния украинской сети ПВО из-за всё более серьёзной нехватки боеприпасов. Поскольку страны НАТО в Европе, ранее закупившие С-300 у СССР, передали все свои системы Украине, исчерпание этих запасов побудило США и их западноевропейских союзников, таких как Германия и Нидерланды, к масштабным поставкам американского аналога С-300 — системы MIM-104 Patriot.
Поставленные Украине зенитные комплексы Patriot также стали целью ударов со стороны российских ракетных комплексов "Искандер-М" и понесли большие потери в боях. Видеозаписи подтвердили разрушение батарей Patriot, радиолокационных станций и командных машин, включая первое подтверждённое уничтожение системы Patriot 23 февраля 2024 года, а также последующий удар, уничтоживший ещё одну систему вблизи населённого пункта Сергеевка в следующем месяце. Новые видеоматериалы в июле 2024 года подтвердили уничтожение двух батарей Patriot в Одесской области. 11 августа было сообщено об уничтожении ещё трёх батарей и радара AN/MPQ-65 в результате ударов "Искандер-М".
Комментируя возможности "Искандер-М", делающие его атаки крайне трудными для перехвата, официальный представитель ВВС Украины Игорь Игнат 26 мая заявил:
"Ракеты "Искандер" выполняют манёвры уклонения на финальной стадии, срывая расчёты траектории у Patriot… Кроме того, 'Искандер' может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot".
Эти комплексы также применялись для точечных ударов по широкому кругу других ценных целей, включая скопления личного состава и истребительную авиацию. Они также стабильно играли важную роль в усилиях Министерства обороны России по выявлению и уничтожению западных военнослужащих и подрядчиков, находящихся на территории Украины.
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