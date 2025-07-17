Звено за звеном: воздушный щит Украины рушится— найдена уязвимость

MWM: Системы Patriot на Украине были уничтожены ударами "Искандер-М"

4:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Серьезные потери украинской ПВО стали ударом по оборонной способности страны, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах, уязвимостях и последствиях точечных ударов "Искандер-М" авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/69061470@N05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ зрк patriot

Беспилотные съемки из Одесской области в районе села Гвардейское подтвердили уничтожение одних из последних оставшихся у Военно-воздушных сил Украины зенитных ракетных комплексов С-300ПС в результате точечного удара российского ракетного комплекса "Искандер-М".

С-300ПС считался одним из лучших в мире систем ПВО на момент распада Советского Союза в 1991 году, хотя его возможности были значительно превзойдены революционной системой С-300ПМУ, которая начала поступать на вооружение в России в 1992 году. Поскольку Украина рассматривалась как четвёртая линия обороны в случае нападения НАТО на Варшавский договор, Советские вооружённые силы сосредоточили на её территории значительное количество передовой техники, включая особенно крупный арсенал С-300 и других систем ПВО. Несколько модификаций С-300, наряду с дополняющими их комплексами средней дальности Бук-М1, составляли основу того, что широко считалось самой мощной сетью ЗРК в Европе до начала полномасштабных российско-украинских боевых действий в феврале 2022 года.

Ключевым ограничением сети ПВО Украины стало отсутствие возможности восполнения утраченных в бою частей и пополнения израсходованных ракет, поскольку советское производство в основном было сосредоточено в России. Проблема серьёзного дефицита стала подниматься ещё в ноябре 2022 года, когда украинские ВВС предупредили, что неспособность закупить дополнительные ракеты для систем С-300 и Бук приведёт к невозможности их дальнейшей эффективной эксплуатации.

Утечки секретных документов Министерства обороны США в апреле 2023 года показали, что в Пентагоне росло беспокойство по поводу состояния украинской сети ПВО из-за всё более серьёзной нехватки боеприпасов. Поскольку страны НАТО в Европе, ранее закупившие С-300 у СССР, передали все свои системы Украине, исчерпание этих запасов побудило США и их западноевропейских союзников, таких как Германия и Нидерланды, к масштабным поставкам американского аналога С-300 — системы MIM-104 Patriot.

Поставленные Украине зенитные комплексы Patriot также стали целью ударов со стороны российских ракетных комплексов "Искандер-М" и понесли большие потери в боях. Видеозаписи подтвердили разрушение батарей Patriot, радиолокационных станций и командных машин, включая первое подтверждённое уничтожение системы Patriot 23 февраля 2024 года, а также последующий удар, уничтоживший ещё одну систему вблизи населённого пункта Сергеевка в следующем месяце. Новые видеоматериалы в июле 2024 года подтвердили уничтожение двух батарей Patriot в Одесской области. 11 августа было сообщено об уничтожении ещё трёх батарей и радара AN/MPQ-65 в результате ударов "Искандер-М".

Комментируя возможности "Искандер-М", делающие его атаки крайне трудными для перехвата, официальный представитель ВВС Украины Игорь Игнат 26 мая заявил:

"Ракеты "Искандер" выполняют манёвры уклонения на финальной стадии, срывая расчёты траектории у Patriot… Кроме того, 'Искандер' может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot".

Эти комплексы также применялись для точечных ударов по широкому кругу других ценных целей, включая скопления личного состава и истребительную авиацию. Они также стабильно играли важную роль в усилиях Министерства обороны России по выявлению и уничтожению западных военнослужащих и подрядчиков, находящихся на территории Украины.