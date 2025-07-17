Крах B-52 и гонка с Китаем: зачем США срочно воскрешают старый проект B-21

ВВС США рассматривают расширение закупок стратегических бомбардировщиков B-21

4:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новый стратегический бомбардировщик B-21 предвосхищает планы модернизации авиационного парка США, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о разрастании программы, вызванном кризисом стареющих бомбардировщиков и активностью китайской оборонки.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain B-21 Raider, Американский стратегический бомбардировщик

Военно-воздушные силы США подтвердили, что авиастроительный завод компании Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния, сможет обеспечить расширенное производство предсерийных вариантов стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Представитель ВВС добавил, что часть производственной нагрузки будет также распределена между "некоторыми поставщиками первого уровня".

Завод, известный как Plant 42, действует как подразделение авиабазы Эдвардс и ранее использовался для серийного производства дальнего разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk и стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Запрос на бюджет программы B-21 на 2026 год увеличен до 10,3 миллиарда долларов, при этом ожидается, что самолет поступит на вооружение в начале 2030-х годов после значительных задержек. Необходимость реализации программы возрастает на фоне прогресса оборонной отрасли Китая в создании нескольких классов малозаметных бомбардировщиков, включая один, впервые замеченный в середине июня, который по размерам превышает B-21.

Текущее состояние американского стратегического авиапарка делает ввод B-21 в эксплуатацию приоритетной задачей для ВВС США, поскольку флоты B-2 и B-1B значительно сократились — первый из-за аварий, второй — из-за износа. Между тем, планы модернизации устаревшего флота B-52H также были значительно отложены. Проблемы с программой обновления B-52J, включая перерасход бюджета на миллиарды долларов, породили предположения о возможном ее сворачивании с целью перераспределения средств на увеличение количества закупаемых B-21.

Хотя в настоящее время ожидается производство B-21 в объеме 7–8 самолетов в год, что, как сообщается, позволяет осуществить завод в Палмдейле, значительная вероятность увеличения объема закупок может побудить ВВС США и Northrop Grumman рассмотреть либо расширение существующих мощностей, либо открытие второго производственного участка.

В октябре 2024 года генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден заявила, что, по ее мнению, вероятность расширения заказов на B-21 — "именно то, что рассматривают ВВС".

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл добавил, что он "открыто рассматривает различные варианты увеличения численности флота" и упомянул конкретно программу истребителя шестого поколения NGAD, отметив при этом, что B-21 также находится "в списке приоритетов".

20 мая, начальник штаба ВВС генерал Дэвид Элвин заявил, что если программа модернизации B-52 "пойдет хуже, чем мы надеемся, то нам потребуется больше средств" на B-21, добавив, что он "возьмет столько, сколько сможет получить из бюджета" на закупку малозаметных бомбардировщиков. B-21, по его словам, представляет собой "невероятную боевую единицу", отметив также, что программа "в целом идет хорошо" на этапе летных испытаний. Ранее высказывались предложения о расширении парка B-21 до 145 или даже 200 машин, хотя жизнеспособность малозаметных бомбардировщиков в условиях нового поколения стремительно развивающихся систем ПВО все чаще ставится под сомнение.