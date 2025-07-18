TNI: ВВС США списывают знаменитый бомбардировщик из-за России и Китая

4:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Снятие с вооружения B-1B стало серьёзным вызовом для ВВС США, констатируют журналисты американского военного журнала The National Interest (TNI). О причинах и последствиях этого события авторы рассказывают в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain B-21 Raider, Американский стратегический бомбардировщик

Поскольку ВВС США переключают внимание на борьбу в условиях воздушного пространства, средние показатели малозаметности B-1B Lancer делают его менее пригодным для современных конфликтов с равным противником.

После десятилетий дальнобойной сверхзвуковой службы B-1B Lancer готовится к списанию. Несмотря на то, что самолет по-прежнему остается относительно эффективным средством глубинного удара, его дни сочтены. Основными факторами, повлиявшими на решение о списании, стали возраст, высокая стоимость эксплуатации, дублирование задач и стратегический разворот ВВС США к будущим угрозам — а именно, к конфликтам с равными противниками в условиях оспариваемого воздушного пространства, где, как правило, требуется более высокий уровень малозаметности.

B-1B — реликт холодной войны

После политически сложного начала B-1B поступил на вооружение в 1980-х годах как замена устаревшему B-52 Stratofortress. Примечательно, что B-52 планируется эксплуатировать до 2050-х годов — задолго после снятия с вооружения B-1B.

B-1B был разработан для преодоления советских систем ПВО на высокой скорости на малой высоте, с возможностью нанесения мощных обычных ударов. Первоначально самолет предполагался для ядерных задач, но в 1990-х годах, после подписания договоров о контроле над вооружениями между США и Россией, его конфигурация была изменена исключительно на обычную.

B-1B был рабочей лошадкой стратегической авиации ВВС США, совершив тысячи боевых вылетов над Ираком и Афганистаном. На него активно опирались благодаря способности нести крупные боеприпасы и длительно находиться в воздухе.

Однако золотой век B-1B подошел к концу: самолет стал чрезвычайно дорогим и сложным в обслуживании. Из 100 выпущенных машин в строю осталось менее 60, и многие из них находятся в плохом техническом состоянии. Весь парк эксплуатировался за пределами изначально заложенных параметров. Десятилетия бесконечных войн, особенно в пустынных регионах, привели к значительной усталости конструкции: B-1B эксплуатировались в условиях постоянных боевых вылетов на высоких скоростях и малых высотах.

Кроме того, уникальная схема со стреловидным изменяемым крылом делает конструкцию еще более сложной и трудоемкой в обслуживании, превращая B-1B в один из самых трудозатратных и дорогих самолетов в арсенале ВВС США. В результате боеготовность парка снижается: по имеющимся данным, менее половины самолетов пригодны к вылету в любой момент времени.

B-21 Lancer делает то, чего не может B-1B

С точки зрения стратегии B-1B больше не является оптимальным выбором для ВВС США. Переход от операций в условиях неоспариваемого воздушного пространства (как в Ираке и Афганистане) к потенциальным конфликтам с Китаем и Россией, обладающими развитой системой ПВО, делает B-1B недостаточно эффективным. Его должен заменить B-21 Raider — самолет, специально созданный для проникновения в такие зоны даже при наличии сложных средств обнаружения. Отказ от B-1B отражает изменение стратегической философии США — от приоритета скорости и огневой мощи к ставке на малозаметность.

B-1B был эффективным самолетом в период американской однополярности. Однако на фоне растущей мощи соперников с современными средствами ПВО, он стал устаревшим.