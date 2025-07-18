Тихоокеанская шахматная доска: США делают первый ход из Австралии

4:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новая наземная ракетная система Typhon предвосхищает планы модернизации американской противокорабельной стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о запуске ракеты SM-6 в рамках учений Talisman Sabre 25 и его геополитическом значении.

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВМС США в Персидском заливе

Армия США впервые продемонстрировала возможности новой наземной ракетной системы Typhon за рубежом, выпустив многоцелевую ракету SM-6, которая успешно поразила морскую цель во время учений Talisman Sabre 25 в Австралии. Запуск был широко истолкован аналитиками как демонстрация силы, нацеленная на Китай, быстро развивающий военно-морской потенциал которого все больше подрывает доминирование США и Запада в Западной части Тихого океана. Производство SM-6 началось в 2009 году, а в 2013 году ракета поступила на вооружение ВМС США для оснащения эсминцев класса Arleigh Burke. Армия впоследствии выбрала эту ракету в качестве основы для своей новой наземной платформы средней дальности в ноябре 2020 года, заключив контракт на единственного поставщика на сумму 339,3 миллиона долларов.

Хотя ракета была разработана в первую очередь как противобаллистическая, SM-6 является единственным в мире известным классом ракет, способным выполнять также задачи противовоздушной и противокорабельной обороны. В настоящее время она считается одной из самых мощных противокорабельных ракет среди западных образцов. Дальность поражения оценивается в 450 километров, а скорость достигает 3,5 Маха. Высокая скорость увеличивает наносимый ущерб и затрудняет перехват. Несмотря на универсальность, SM-6 имеет ряд существенных недостатков как противокорабельное оружие.

Масса боеголовки составляет всего 64 килограмма — это необходимо для снижения массы с целью перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, но серьезно ограничивает наносимый ущерб по кораблям. Для сравнения: китайская крылатая ракета YJ-18, широко используемая на китайских военных кораблях, несет боеголовку массой 300 килограммов.

Дальность SM-6 в 450 километров также значительно уступает аналогичным противокорабельным системам, таким как китайская гиперзвуковая ракета YJ-21, чья дальность оценивается в 1500 километров при скорости от 6 до 10 Махов. Хотя 3,5 Маха — высокая скорость по западным меркам, она все же значительно ниже, чем у новых китайских и российских противокорабельных ракет, таких как "Циркон", и позволяет системам ПВО, например HHQ-9, перехватывать ее. Кроме того, ракета не использует околоповерхностную траекторию (sea-skimming), что увеличивает время предупреждения для вражеских кораблей. Стоимость SM-6 также делает ее непригодной для массированных ударов: каждая ракета стоит более 4 миллионов долларов, что делает уничтожение пусковых установок крайне дорогим для противника.

Система Typhon, по всей видимости, была разработана как асимметричный ответ США на растущую морскую мощь Китая — путем размещения противокорабельных ракет на суше, что значительно дешевле, чем на кораблях, например, класса Arleigh Burke.

Несмотря на ограничения SM-6, внедрение системы и ее широкое размещение в Восточной Азии могут стать важным шагом в пользу интересов Запада в регионе. При этом остается высокая вероятность, что в будущем в состав комплекса будут интегрированы более совершенные противокорабельные ракеты.