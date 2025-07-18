Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Тихоокеанская шахматная доска: США делают первый ход из Австралии

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Новая наземная ракетная система Typhon предвосхищает планы модернизации американской противокорабельной стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о запуске ракеты SM-6 в рамках учений Talisman Sabre 25 и его геополитическом значении.

ВМС США в Персидском заливе
Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВМС США в Персидском заливе

Армия США впервые продемонстрировала возможности новой наземной ракетной системы Typhon за рубежом, выпустив многоцелевую ракету SM-6, которая успешно поразила морскую цель во время учений Talisman Sabre 25 в Австралии. Запуск был широко истолкован аналитиками как демонстрация силы, нацеленная на Китай, быстро развивающий военно-морской потенциал которого все больше подрывает доминирование США и Запада в Западной части Тихого океана. Производство SM-6 началось в 2009 году, а в 2013 году ракета поступила на вооружение ВМС США для оснащения эсминцев класса Arleigh Burke. Армия впоследствии выбрала эту ракету в качестве основы для своей новой наземной платформы средней дальности в ноябре 2020 года, заключив контракт на единственного поставщика на сумму 339,3 миллиона долларов.

Хотя ракета была разработана в первую очередь как противобаллистическая, SM-6 является единственным в мире известным классом ракет, способным выполнять также задачи противовоздушной и противокорабельной обороны. В настоящее время она считается одной из самых мощных противокорабельных ракет среди западных образцов. Дальность поражения оценивается в 450 километров, а скорость достигает 3,5 Маха. Высокая скорость увеличивает наносимый ущерб и затрудняет перехват. Несмотря на универсальность, SM-6 имеет ряд существенных недостатков как противокорабельное оружие.

Масса боеголовки составляет всего 64 килограмма — это необходимо для снижения массы с целью перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, но серьезно ограничивает наносимый ущерб по кораблям. Для сравнения: китайская крылатая ракета YJ-18, широко используемая на китайских военных кораблях, несет боеголовку массой 300 килограммов.

Дальность SM-6 в 450 километров также значительно уступает аналогичным противокорабельным системам, таким как китайская гиперзвуковая ракета YJ-21, чья дальность оценивается в 1500 километров при скорости от 6 до 10 Махов. Хотя 3,5 Маха — высокая скорость по западным меркам, она все же значительно ниже, чем у новых китайских и российских противокорабельных ракет, таких как "Циркон", и позволяет системам ПВО, например HHQ-9, перехватывать ее. Кроме того, ракета не использует околоповерхностную траекторию (sea-skimming), что увеличивает время предупреждения для вражеских кораблей. Стоимость SM-6 также делает ее непригодной для массированных ударов: каждая ракета стоит более 4 миллионов долларов, что делает уничтожение пусковых установок крайне дорогим для противника.

Система Typhon, по всей видимости, была разработана как асимметричный ответ США на растущую морскую мощь Китая — путем размещения противокорабельных ракет на суше, что значительно дешевле, чем на кораблях, например, класса Arleigh Burke.

Несмотря на ограничения SM-6, внедрение системы и ее широкое размещение в Восточной Азии могут стать важным шагом в пользу интересов Запада в регионе. При этом остается высокая вероятность, что в будущем в состав комплекса будут интегрированы более совершенные противокорабельные ракеты.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша military watch
Новости Все >
Путин ужесточил проверку россиян, отказавшихся от украинского гражданства
Тренеры рассказали, как силовые тренировки влияют на суставы и гибкость
Экономист Николаев допустил снижение ключевой ставки до 18%
Продукты, способствующие снижению веса в летний период
Отар Кушанашвили раскритиковал поведение Дмитрия Дюжева
Cadillac предлагает рекордную систему AKG на 40 динамиков
Медленное моргание кошки означает доверие и спокойствие, говорят исследования
Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата
Чрезмерный полив арбузов вызывает трещины и кислый привкус мякоти
В Новосибирске создан препарат против грибковых инфекций без использования пестицидов
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Путин ужесточил проверку россиян, отказавшихся от украинского гражданства
Тренеры рассказали, как силовые тренировки влияют на суставы и гибкость
Экономист Николаев допустил снижение ключевой ставки до 18%
Продукты, способствующие снижению веса в летний период
Отар Кушанашвили раскритиковал поведение Дмитрия Дюжева
Cadillac предлагает рекордную систему AKG на 40 динамиков
Медленное моргание кошки означает доверие и спокойствие, говорят исследования
Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата
Чрезмерный полив арбузов вызывает трещины и кислый привкус мякоти
В Новосибирске создан препарат против грибковых инфекций без использования пестицидов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.