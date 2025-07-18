Иранская история торопит власти России закрыть мессенджер WhatsApp*

Будет ли запрещён мессенджер WhatsApp* в России? Мнения разошлись

Прогноз на закрытие мессенджера WhatsApp* идёт с момента начала СВО, но реализация откладывалась. Видимо, поторопиться заставила иранская история.

Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм не работает

Глава комитета Думы Боярский не подтвердил закрытие WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp* будет запрещён в России, заявили сразу два депутата из комитета по информационной политике Госдумы — заместитель председателя Антон Горелкин и депутат Антон Немкин.

"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям", — написал Горелкин в Telegram.

По словам Немкина, за последние годы WhatsApp не сделал "ни одного шага навстречу": не локализовал данные, не открыл представительство.

Pravda. Ru обратилась за разъяснением к председателю упомянутого комитета Сергею Боярскому, который заявил, что "блокировка сервиса не в повестке". По его словам, "регулятор вправе принимать разные меры, выставлять требования, штрафовать за нарушение законодательства. Но блокировка не в повестке".

Почему WhatsApp надо закрывать в РФ

Однако не будем исключать обратное, так как это будет политическое решение, а прогноз на закрытие мессенджера идёт с момента начала СВО. Видимо, поторопиться с реализацией заставит иранская история, когда физики-ядерщики и военные были отслежены и убиты Израилем именно с помощью сервиса геолокации WhatsApp. Не секрет, что и российские чиновники и военные пользуются этим мессенджером, несмотря на служебные запреты, потому что там все контакты родственников и сферы услуг — удобно.

Кроме определения геолокации западные спецслужбы имеют возможность прослушивать звонки сервиса, а российские — нет. И дело не в тотальной слежке, это невозможно в принципе, а в том, что в мессенджере формируются группы, которые занимаются организацией терактов, наркоторговлей, растлением детей и так далее. Теракт в "Крокусе" был организован и проведён именно с помощью WhatsApp, причём, купленного аккаунта у подростка.

Мессенджер также активно использовался для раскручивания паники среди россиян в ковид, мобилизацию, при терактах, для разжигания религиозной и этнической вражды. Все колл-центры, вымогающие у россиян деньги для снабжения ВСУ, также работают через WhatsApp, поэтому закрывать его с точки зрения безопасности РФ, действительно надо.

Привычку россиянам надо будет менять

Добавим, что Китай давно запретил у себя WhatsApp, там работает только китайский аналог. В США WhatsApp запрещён для пользования официальными лицами по причине "неясных методов управления данными и уязвимости в зашифрованном хранении данных".

Прогноз такой, что привычку надо будет всё равно менять, так как 24 июня 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий разработку нового государственного мессенджера. Сейчас он активно рекламируется — это отечественный мессенджер MAX, и его уже можно скачать и пользоваться. Обещают, что будет обеспечена интеграция мессенджера с государственными сервисами, остальные функции будут такие же, как в обычных.

На сегодняшний день, по данным Горелкина, WhatsApp является наиболее популярным сервисом среди россиян: ежедневно им пользуется порядка 68% населения. Вторую строчку занимает Telegram, ежедневная аудитория которого составляет около 55%.

Так как головной офис компании Павла Дурова располагается в дружественных России Объединённых Арабских Эмиратах, то пока Telegram не будет запрещён, считает Горелкин.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией.