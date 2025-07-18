Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Наступает момент для применения "Орешника": целями могут быть военные заводы в Германии и США

Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия
4:26
Силовые структуры » Военные новости

Ударят ли ВСУ дальнобойными ракетами, способными долететь до Москвы? Несомненно. Есть два претендента на поставки таких ракет: США и Германия.

ATACAMS
Фото: wsmr-history.org by Армия США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ATACAMS

Германия будет бить вглубь территории России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах в Великобритании заявил, что Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, якобы произведенные в кооперации украинских и немецких оборонных предприятий. Мерц отказался уточнять, что это будут за системы, при этом слово "ракета" произнесено не было.

"Мы подробно говорили (с премьером Британии Стармером) о военной поддержке Украины и не только о ПВО, но и о возможностях Украины лучше защищаться, в том числе с помощью систем большой дальности. Украина уже в ближайшее время получит большую поддержку в этом направлении, в том числе в рамках промышленного сотрудничества, которое мы заключили с Украиной", — заявил Мерц.

Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью телеканалу ZDF подтвердил, что "нам нужны системы вооружения, способные проникать глубоко на территорию России и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолёты". Он пообещал, что до конца июля Украина получит первые дальнобойные системы, произведенные "за счёт Германии". ZDF был уверен, что речь идёт о ракетах: "Германия поддержит Украину, финансируя ракеты дальнего радиуса действия в больших трёхзначных числах".

Источники на Украине заявляют, что речь идёт о "Таурусах", дальностью 500 км, уже поставленных в разобранном виде и выдаваемых за украинскую разработку. Это означает, что вместе с ними приехали немецкие военнослужащие, которые будут применять это оружие. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что скрыть эти факты не удастся: первые же ракеты, сбитые российскими системами ПВО, позволят быстро определить место их производства и страну-производителя.

Если это не ракеты, то, возможно, это дроны-самолёты "Лютый" (Ан-196), имеющие дальность более двух тысяч километров. О выделении 100 миллионов евро на производство дронов на Украине сообщали немецкие СМИ.

Украина обязательно ударит АTACMS по Москве

В американских СМИ раскрутили тему поставок ВСУ крылатых ракет "Томагавк" дальностью 1600-2500 км или ракет "земля-земля" ATACMS дальностью до 1000 км. Под эту новость был опубликован телефонный разговор президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, где Трамп спрашивал, сможет ли его визави ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Зеленский ответил утвердительно, если ему поставят ракеты. Основными пусковыми установками "Томагавков" являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У ВСУ нет ни того, ни другого. Но Украина не прекращает переговоры об отмене ограничений на применение ATACMS.

Если через обозначенные 50 дней (уже меньше) ракеты ATACMS будут поставлены, и ВСУ ими ударят вглубь территории РФ, то наступит момент "Орешника".

Россия знает, где производят "Tаурусы" и ATACMS

21 ноября прошлого года удар этим оружием по заводу "Южмаш" в Днепропетровске стал ответом на удары Киева британскими и американскими ракетами по Брянской и Курской областям. Президент Владимир Путин заявил тогда, что конфликт на Украине принял "глобальный характер", и Россия "считает себя вправе применять своё оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов".

Куда на этот раз ВКС РФ ударят "Орешником", остаётся догадываться. Крылатая ракета "Таурус" производится в Германии недалеко от города Шробенхаузен (Бавария). А ракеты ATACMS — в Камдене, штат Арканзас. Американцев можно и предупредить, как сделал Иран, нанеся удар по базе США в Катаре во время войны с Израилем. Немцы, учитывая их новую попытку победить Россию, обойдутся.

Уточнения

ATACMS  — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

TAURUS германско-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности. Первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу ракетный удар дональд трамп владимир путин
Новости Все >
Bloomberg: КНДР запретила иностранцам посещать курорт Вонсан-Кальма после визита Лаврова
Солнцезащитный крем: почему он становится бесполезным на солнце и как это предотвратить
РБК: банки вправе запрашивать подтверждение происхождения денег при открытии вклада
Беременная третьим сыном Регина Тодоренко озвучила имя будущей дочери
Как марафон помогает восстанавливать миелин в мозге: исследование учёных
В Литве просят восстановить транзит белорусских удобрений
Каменный шпон назван заменой плитке и штукатурке в ванной
Магнитные бури в июле 2025 года: прогноз по часам и уровню активности
Хит Ротару Без тебя мог быть тайным посланием вору в законе Тайванчику в День милиции
ФАС начала проверку Пятерочки, Магнита и других сетей из-за наценки на пакеты
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Беременная третьим сыном Регина Тодоренко озвучила имя будущей дочери
Как марафон помогает восстанавливать миелин в мозге: исследование учёных
В Литве просят восстановить транзит белорусских удобрений
Каменный шпон назван заменой плитке и штукатурке в ванной
Магнитные бури в июле 2025 года: прогноз по часам и уровню активности
Хит Ротару Без тебя мог быть тайным посланием вору в законе Тайванчику в День милиции
ФАС начала проверку Пятерочки, Магнита и других сетей из-за наценки на пакеты
Бразилия открыла Порту-Сегуру для массового туризма: чем курорт привлекает гостей
Линкольнский университет: черепахи испытывают долгосрочные эмоции, как млекопитающие
Как устроить огород дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.