Наступает момент для применения "Орешника": целями могут быть военные заводы в Германии и США

Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия

4:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ударят ли ВСУ дальнобойными ракетами, способными долететь до Москвы? Несомненно. Есть два претендента на поставки таких ракет: США и Германия.

Фото: wsmr-history.org by Армия США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ATACAMS

Германия будет бить вглубь территории России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах в Великобритании заявил, что Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, якобы произведенные в кооперации украинских и немецких оборонных предприятий. Мерц отказался уточнять, что это будут за системы, при этом слово "ракета" произнесено не было.

"Мы подробно говорили (с премьером Британии Стармером) о военной поддержке Украины и не только о ПВО, но и о возможностях Украины лучше защищаться, в том числе с помощью систем большой дальности. Украина уже в ближайшее время получит большую поддержку в этом направлении, в том числе в рамках промышленного сотрудничества, которое мы заключили с Украиной", — заявил Мерц.

Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью телеканалу ZDF подтвердил, что "нам нужны системы вооружения, способные проникать глубоко на территорию России и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолёты". Он пообещал, что до конца июля Украина получит первые дальнобойные системы, произведенные "за счёт Германии". ZDF был уверен, что речь идёт о ракетах: "Германия поддержит Украину, финансируя ракеты дальнего радиуса действия в больших трёхзначных числах".

Источники на Украине заявляют, что речь идёт о "Таурусах", дальностью 500 км, уже поставленных в разобранном виде и выдаваемых за украинскую разработку. Это означает, что вместе с ними приехали немецкие военнослужащие, которые будут применять это оружие. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что скрыть эти факты не удастся: первые же ракеты, сбитые российскими системами ПВО, позволят быстро определить место их производства и страну-производителя.

Если это не ракеты, то, возможно, это дроны-самолёты "Лютый" (Ан-196), имеющие дальность более двух тысяч километров. О выделении 100 миллионов евро на производство дронов на Украине сообщали немецкие СМИ.

Украина обязательно ударит АTACMS по Москве

В американских СМИ раскрутили тему поставок ВСУ крылатых ракет "Томагавк" дальностью 1600-2500 км или ракет "земля-земля" ATACMS дальностью до 1000 км. Под эту новость был опубликован телефонный разговор президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, где Трамп спрашивал, сможет ли его визави ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Зеленский ответил утвердительно, если ему поставят ракеты. Основными пусковыми установками "Томагавков" являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У ВСУ нет ни того, ни другого. Но Украина не прекращает переговоры об отмене ограничений на применение ATACMS.

Если через обозначенные 50 дней (уже меньше) ракеты ATACMS будут поставлены, и ВСУ ими ударят вглубь территории РФ, то наступит момент "Орешника".

Россия знает, где производят "Tаурусы" и ATACMS

21 ноября прошлого года удар этим оружием по заводу "Южмаш" в Днепропетровске стал ответом на удары Киева британскими и американскими ракетами по Брянской и Курской областям. Президент Владимир Путин заявил тогда, что конфликт на Украине принял "глобальный характер", и Россия "считает себя вправе применять своё оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов".

Куда на этот раз ВКС РФ ударят "Орешником", остаётся догадываться. Крылатая ракета "Таурус" производится в Германии недалеко от города Шробенхаузен (Бавария). А ракеты ATACMS — в Камдене, штат Арканзас. Американцев можно и предупредить, как сделал Иран, нанеся удар по базе США в Катаре во время войны с Израилем. Немцы, учитывая их новую попытку победить Россию, обойдутся.

Уточнения

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.



TAURUS — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.



«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности. Первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях.

