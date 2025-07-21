Смертельный выстрел на 100 км: китайская SH16 станет кошмаром Пентагона

3:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новая самоходная артиллерийская установка SH16 предвосхищает планы модернизации наземных войск Китая, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о технических особенностях и значении новой САУ для армии КНР.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Новые изображения впервые подтвердили, что китайская 155-мм гусеничная самоходная артиллерийская установка SH16 проходит полевые испытания. Изображения, опубликованные в китайских социальных сетях и показывающие неизвестную САУ, были широко распространены как свидетельство того, что это следующее поколение системы, которая, как ожидается, поступит на вооружение до 2027 года и может быть официально представлена на предстоящем масштабном военном параде Народно-освободительной армии 3 сентября 2025 года.

Предполагается, что система будет обладать рядом революционных характеристик, одной из которых станет модульная необитаемая башня, снижающая численность экипажа до двух человек — водителя и наводчика/командира.

Ожидается, что машины будут сочетать высокий уровень автоматизации с акцентом на возможности быстрой переброски и устойчивой скорострельности. SH16 представляет собой комплексную систему, в которой башня оснащена подсистемами огневой мощи, информационного обеспечения и управления, при этом масса башни составляет менее 14 тонн, что способствует повышению подвижности. Благодаря длине ствола, равной 52 калибрам (относительно калибра 155 мм), дальность и точность стрельбы установки, как ожидается, будут выдающимися.

Предшественник SH16, САУ PLZ-05, уже считался одним из мировых лидеров по своим возможностям с момента поступления на вооружение в 2008 году и до сих пор остается одной из самых современных разработок в мире. После окончания холодной войны лишь немногие страны разрабатывали самоходные артиллерийские установки большого калибра с нуля. Система, поступившая на вооружение в 2008 году, использует полуавтоматическую систему заряжания, способную вести огонь залпами до четырех выстрелов за пятнадцать секунд и с устойчивой скорострельностью восемь-десять выстрелов в минуту.

Полностью автоматизированное развертывание позволяет экипажу оставаться внутри машины во время эксплуатации. Система не имеет аналогов по дальности поражения — способна поражать цели на расстоянии до 100 км при использовании боеприпасов WS-35. Ожидается, что SH16 еще больше улучшит эти характеристики, увеличивая разрыв между артиллерией Сухопутных войск НОАК и аналогичными системами других стран.

Прогресс наземных войск Китая часто оставался в тени достижений ВМС и ВВС страны, главным образом из-за ожиданий, что возможный конфликт Китая с государствами Западного блока будет происходить на море. Тем не менее, темпы развития остаются впечатляющими.