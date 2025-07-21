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Петр Ермилин

Смертельный выстрел на 100 км: китайская SH16 станет кошмаром Пентагона

3:27
Силовые структуры » Военные новости

Новая самоходная артиллерийская установка SH16 предвосхищает планы модернизации наземных войск Китая, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о технических особенностях и значении новой САУ для армии КНР.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

Новые изображения впервые подтвердили, что китайская 155-мм гусеничная самоходная артиллерийская установка SH16 проходит полевые испытания. Изображения, опубликованные в китайских социальных сетях и показывающие неизвестную САУ, были широко распространены как свидетельство того, что это следующее поколение системы, которая, как ожидается, поступит на вооружение до 2027 года и может быть официально представлена на предстоящем масштабном военном параде Народно-освободительной армии 3 сентября 2025 года.

Предполагается, что система будет обладать рядом революционных характеристик, одной из которых станет модульная необитаемая башня, снижающая численность экипажа до двух человек — водителя и наводчика/командира.

Ожидается, что машины будут сочетать высокий уровень автоматизации с акцентом на возможности быстрой переброски и устойчивой скорострельности. SH16 представляет собой комплексную систему, в которой башня оснащена подсистемами огневой мощи, информационного обеспечения и управления, при этом масса башни составляет менее 14 тонн, что способствует повышению подвижности. Благодаря длине ствола, равной 52 калибрам (относительно калибра 155 мм), дальность и точность стрельбы установки, как ожидается, будут выдающимися.

Предшественник SH16, САУ PLZ-05, уже считался одним из мировых лидеров по своим возможностям с момента поступления на вооружение в 2008 году и до сих пор остается одной из самых современных разработок в мире. После окончания холодной войны лишь немногие страны разрабатывали самоходные артиллерийские установки большого калибра с нуля. Система, поступившая на вооружение в 2008 году, использует полуавтоматическую систему заряжания, способную вести огонь залпами до четырех выстрелов за пятнадцать секунд и с устойчивой скорострельностью восемь-десять выстрелов в минуту.

Полностью автоматизированное развертывание позволяет экипажу оставаться внутри машины во время эксплуатации. Система не имеет аналогов по дальности поражения — способна поражать цели на расстоянии до 100 км при использовании боеприпасов WS-35. Ожидается, что SH16 еще больше улучшит эти характеристики, увеличивая разрыв между артиллерией Сухопутных войск НОАК и аналогичными системами других стран.

Прогресс наземных войск Китая часто оставался в тени достижений ВМС и ВВС страны, главным образом из-за ожиданий, что возможный конфликт Китая с государствами Западного блока будет происходить на море. Тем не менее, темпы развития остаются впечатляющими.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы пентагон military watch magazine
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