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Петр Ермилин

Патриот не спас: российские ракеты высмеяли самую дорогую систему США

4:03
Силовые структуры » Военные новости

Провал перехвата российских ракет стал серьезным вызовом для Украины и ее союзников, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах и последствиях этого события авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

зрк patriot
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/69061470@N05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
зрк patriot

В интервью Wall Street Journal украинские и западные источники заявили, что американские зенитные ракетные комплексы дальнего действия MIM-104 Patriot все чаще не справляются с перехватом российских баллистических ракет, что ставит под сомнение целесообразность дальнейших поставок этих систем в качестве помощи.

Один из неназванных украинских чиновников сообщил изданию, что российские баллистические ракеты демонстрируют более высокую маневренность, позволяя им уклоняться не только от перехвата, но и от обнаружения. Хотя он не уточнил класс ракет, вероятнее всего речь идет о 9К720, запускаемых с комплекса "Искандер-М", которые с марта 2024 года неоднократно успешно применялись против Patriot.

26 мая представитель воздушных сил Украины Игорь Игнат также указал на слабые стороны системы при отражении атак, отметив: "Ракеты Искандер совершают уклоняющиеся маневры на конечной фазе полета, сбивая расчеты траектории у Patriot... Кроме того, Искандер может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot".

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал направить Украине дополнительные комплексы Patriot, уточнив позднее, что их может быть до 17. Хотя ранее ожидалось, что из-за серьезного дефицита Patriot в США и истощения европейских арсеналов крупные поставки Украине в обозримом будущем невозможны, президент допустил, что поставки в пользу Украины могут быть ускорены за счет отсрочки поставок для европейского клиента, например, Швейцарии.

Patriot — самое дорогостоящее военное средство, находящееся на вооружении Украины: каждый комплекс оценивается в 2,5 млрд долларов. Однако эффективность их применения вызывает все больше сомнений как из-за высокой уязвимости, так и из-за крайне невыгодного соотношения стоимости: одна ракета-перехватчик стоит 4 миллиона долларов, в то время как российская баллистическая ракета — менее 1 миллиона. При этом обычно для перехвата одной ракеты требуется два перехватчика, что делает экономику их применения особенно убыточной — даже если бы система надежно поражала цели.

Первое подтверждение уничтожения Patriot с помощью Искандер-М датируется 23 февраля 2024 года. Следующий удар 10 марта уничтожил еще один комплекс в районе населенного пункта Сергеевка, оставив наземные силы региона без прикрытия. Далее, во вторую неделю июля 2024 года, новое видео подтвердило уничтожение двух батарей в Одесской области, а 11 августа было сообщено об уничтожении еще трех пусковых установок и РЛС AN/MPQ-65 ударами Искандер-М.

Последующие успешные атаки продолжаются. Несмотря на ограниченность Patriot, у стран Запада практически не осталось альтернатив его поставкам, если не хотят оставить Украину полностью открытой для российских ударов. Решение о передаче Patriot было принято в конце 2022 года после того, как большая часть советских комплексов С-300 была израсходована в ходе боевых действий.

Успехи России в масштабировании производства Искандер-М еще больше осложняют ситуацию для ПВО Украины.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы зрк patriot military watch magazine
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