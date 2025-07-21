Сводка с фонта: освобождение Белой Горы ведёт в Константиновку, а прорыв в Зверево - в Красноармейск

Непредсказуемое наступление: ВС РФ широким фронтом выходят на госграницу в ДНР

5:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВС РФ активно выходят на госграницу на днепропетровском направлении. Константиновка атакуется с нового направления, а в Красноармейск с юга уже заходят российские ДРГ.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ в ДНР на днепропетровском направлении

ВС РФ прорвались к Белой Горе у Константиновки

На прошедшей неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении Белой Горы на восточном фланге наступления на город Константиновка. Продвижение составило около 3 км с юго-востока.

Российский боец "Тёмный" сообщает в Telegram 20 июля, что в Белой Горе активность противника сохраняется на окраинах ближе к Александро-Шультину, в остальной части села "идёт закрепление и дозачистка подвалов и блиндажей на наличие пехоты". Этот же боец указывает, что северо-западнее — в Предтечино ВСУ сохраняют активность только на западных окраинах, "в районе прудов, а также в опорниках "над посёлком".

Контроль над Белой Горой даёт приближение к Константиновке ещё с одного направления. Также захват этого села создаёт угрозу с южного фланга гарнизону ВСУ, который обороняется в Часовом Яре.

Но и западный фланг на этом направлении у ВСУ стал "отваливаться" в общем движении ВС РФ на Сепановку. По данным российских OSINT-ресурсов, штурмовые подразделения продвинулись севернее Яблоновки в глубину обороны ВСУ на 1 км. После освобождения Попова Яра они атакуют Полтавку, от Полтавки, очевидно, также будет атака на Степановку. Освобождение Константиновки в ДНР в дальнейшем парализует логистику ВСУ в северной части региона, что лишит их возможности снабжения славянско-краматорской агломерации.

ВС РФ вошли в Зверево — южные ворота в Красноармейск

В битве за Красноармейск (Покровск) к северо-востоку и северу от Димитрова (Мирнограда), как сообщает украинский аналитик Константин Машовец в Telegram, в течение прошедшей недели ВС РФ наступали в направлении Фёдоровка -Суворово, а также Разино-Родинское и, по его данным, имели продвижение по вышеуказанным направлениям до 1,2 км и до 2,3 км соответственно. Он же подтвердил, что с юга ВС РФ зашли в Зверево и закрепились там, продвинувшись на 1,6 км. Зверево уже является южными воротами Красноармейска. Также Машовец подтверждает закрепление ВС РФ на западе Удачного и физическое перерезание дороги Красноармейск-Межевая к западу от этого села.

Машовец уверен, что что штурм города не за горами, так как ВС РФ уже заходят с ДРГ в черту Красноармейска.

"Ситуация на всём направлении критическая, и перспективы для нашей обороны на данный момент очень не радуют. И при этом я не вижу пока ничего, что могло бы изменить ситуацию", — соглашается в Telegram украинский волонтёр Богдан Мирошников.

Украинские источники хором утверждают, что как только ВС РФ возьмут Родинское к северу от Димитрова, то это переведёт город в режим оперативного окружения, а Красноармейск — в режим его ожидания.

ВС РФ выходят на госграницу, судьба Новопавловки предрешена

На днепропетровском направлении (см. схему) идёт мощное наступление к государственной границе. От Поддубного по трассе Запорожье -Донецк на Искру, от Воскресенки к Январскому и Малиевке и на Александроград, южнее — от освобождённого Зеленого Поля к Темировке в Запорожской области. Продвижение на запад составило за неделю до 5 км, по украинским данным. В результате, скоро ВС РФ выйдут на границу ДНР с Днепропетровской областью на достаточно широком фронте. Взятие Новопавловки в Днепропетровской области с юга и востока — вопрос самой ближайшей временной перспективы.

Завод по сборке "Гераней" в Алабуге вызвал панику на Украине

Минобороны РФ показало на телеканале "Звезда" завод в Алабуге, где на конвейере стоят сотни чёрных "Гераней"(фото). В украинских пабликах царит паника.

"И атакуют так, что это дрянь тупо летает во всех районах, почти без пауз. Я не знаю, сколько уже сегодня слышал взрывов, учитывая, что гудение почти не прекращается", — пишет об обстановке в Киеве Мирошников.

Паника усиливается на фоне сообщений, что скоро россияне будут запускать по Украине по две тысячи БПЛА в сутки. При этом "гаражная сборка" дронов на Украине уничтожается, нанося огромный ущерб обороноспособности ВСУ. Украина уже не в состоянии держать паритет на фронте по многим, если не по всем позициям. Давно такого не было, чтобы Москва создавала повестку, а Запад только на неё реагировал, причём не делами, а в логике предупреждений, согласований и деклараций.