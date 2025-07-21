Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Загадочные учения на Каспийском море: против кого собираются воевать ВМС России и Ирана?

Военно-морские учения CASAREX2025: что стоит за совместными действиями России и Ирана
4:46
Силовые структуры » Военные новости

Совместные учения CASAREX2025 на Каспийском море стартуют во второй раз. Россия и Иран работают над укреплением безопасности и взаимодействия в условиях растущих угроз.

Российский военный корабль 507
Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский военный корабль 507

В иранской зоне Каспийского моря начались учения CASAREX2025 вместе с ВМС РФ

Начались трёхдневные совместные военно-морские учения на Каспийском море (CASAREX2025) с участием ВМС РФ и ВМС Корпуса стражей исламской революции. Иранское агентство Tasnim зарегистрировало вход в район учений российского спасательного буксирного судна "СБ-738"

Учения пройдут под девизом "Вместе за безопасное и надёжное Каспийское море". Согласно официальным источникам, их цель — укрепление безопасности на море, а также сотрудничества между военно-морскими силами РФ и Ирана. Организатором учений выступает Северный флот ВМС Ирана.

Контр-адмирал Мохсен Раззаги заявил, что учения пройдут в два этапа: прибрежный и морской. Будет произведена отработка взаимодействий региональных флотов с целью повышения уверенности в себе у личного состава кораблей и подразделений, действующих в море.

"Для Исламской Республики Иран очень важно обеспечение безопасности на региональном и международном уровнях, и, соответственно, Военно-морские силы Ирана не допустят никакой агрессии в морской акватории и обеспечат её полную безопасность во взаимодействии со странами региона и Каспийского моря", — сказал он.

По сообщению Tasnim, командующий учениями с российской стороны Максим Голод заявил, что "главная их идея — укрепление военного взаимодействия между Тегераном и Москвой", что "откроет путь к повышению оперативного потенциала и укреплению стратегического взаимодействия между военно-морскими силами Ирана и Pоссийской Федерации".

Казахстан и Азербайджан проводят альтернативные учения на Каспии

По Каспийскому морю проходит граница между Россией, Ираном, Туркменией, Казахстаном и Азербайджаном. Учения проходят в тот момент, когда Азербайджан ищет эскалации в отношениях с РФ. Отметим, что первые учения CASAREX были проведены год назад, тогда Азербайджан за ними наблюдал. Сейчас об этом сведений нет. Год назад военные корабли Ирана и России отработали стрельбу по надводным целям в море, а также наступательные действия подразделений, которые осуществлялись "в соответствии с данными воздушного наблюдения и мониторинга региона с помощью вертолетов и беспилотников Военно-морских сил Исламской Республики Иран".

Но уже тогда каспийское сообщество разделилось. Аналогичные учения "Бирлестик-2024" прошли в Казахстане с 9 по 17 июля без участия РФ и Ирана. Участвовали: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Их силы занимались "локализацией военного конфликта": отработали действия по освобождению острова, захваченного условными террористами, операции по защите инфраструктуры. Очевидно, что сегодня разобщённость увеличилась. Противостояние просматривается и у Ирана с Азербайджаном. Там тоже обострились отношения в связи с сотрудничеством последнего с Израилем.

В этом году сообщений о данных учениях также пока нет. Возможно, потому что Казахстан сильно пострадает, если на Каспии случится война между РФ и Азербайджаном, Ираном и Азербайджаном. Каспийское море является узлом логистических коридоров Север-Юг и Запад-Восток, критически важных для Казахстана.

Россия вышла на новый военный уровень взаимодействия с Ираном

Американское издание Newsweek увидело в учениях ВМС РФ-Иран сигнал США. Обозреватель издания пишет, что Тегеран стремится укрепить свой военный потенциал и заручиться поддержкой России и Китая после 12-дневного конфликта с Израилем. Аналитик Newsweek упомянул о состоявшейся на прошлой неделе поездке министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи для участия в форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где он на встрече с российскими и китайскими официальными лицами призвал к единому противодействию военным действиям Вашингтона и расширению стратегического сотрудничества.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран война учения казахстан азербайджан
Новости Все >
Для подкормки растений рекомендуют использовать золу от дров и ботвы
Минтруд предложил повысить МРОТ в 2026 году до 27 093 рублей
Светодиоды в фарах — вне закона: ГИБДД официально разъяснила запрет
Рецепт шарлотки с яблоками и орехами — пошаговая инструкция приготовления
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Учёные из Австралии и Японии назвали оптимальную длительность физической активности
Врачи: лёд в напитках на отдыхе может стать источником ротавирусной инфекции
Бурановские бабушки гордятся попаданием в базу сайта Миротворец*
Радиола и сервант из СССР возвращаются в моду как стильные элементы интерьера
Приседания: как их делать и как они помогают нарастить силу и мышцы ног
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Инвестиции в Абхазию: как 8,5 млрд рублей помогут в развитии
Военно-морские учения CASAREX2025: что стоит за совместными действиями России и Ирана
Наталья Фриске рассказала о тяжёлом периоде в своей жизни
Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Лучшие цвета для педикюра в летний сезон 2025 года: вишневый, коралловый и baby blue
Григорий Лепс делится интимными кадрами с Авророй Кибой в Черногории
Bild: Германии грозит дефицит электроэнергии на фоне роста потребления
Кошки привыкают к людям и выражают привязанность по-своему
Рацион, движение и общение — три ключевых привычки для активной старости
Лазанья для гурманов: испытайте магию вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.