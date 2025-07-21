Загадочные учения на Каспийском море: против кого собираются воевать ВМС России и Ирана?

Военно-морские учения CASAREX2025: что стоит за совместными действиями России и Ирана

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Совместные учения CASAREX2025 на Каспийском море стартуют во второй раз. Россия и Иран работают над укреплением безопасности и взаимодействия в условиях растущих угроз.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российский военный корабль 507

В иранской зоне Каспийского моря начались учения CASAREX2025 вместе с ВМС РФ

Начались трёхдневные совместные военно-морские учения на Каспийском море (CASAREX2025) с участием ВМС РФ и ВМС Корпуса стражей исламской революции. Иранское агентство Tasnim зарегистрировало вход в район учений российского спасательного буксирного судна "СБ-738"

Учения пройдут под девизом "Вместе за безопасное и надёжное Каспийское море". Согласно официальным источникам, их цель — укрепление безопасности на море, а также сотрудничества между военно-морскими силами РФ и Ирана. Организатором учений выступает Северный флот ВМС Ирана.

Контр-адмирал Мохсен Раззаги заявил, что учения пройдут в два этапа: прибрежный и морской. Будет произведена отработка взаимодействий региональных флотов с целью повышения уверенности в себе у личного состава кораблей и подразделений, действующих в море.

"Для Исламской Республики Иран очень важно обеспечение безопасности на региональном и международном уровнях, и, соответственно, Военно-морские силы Ирана не допустят никакой агрессии в морской акватории и обеспечат её полную безопасность во взаимодействии со странами региона и Каспийского моря", — сказал он.

По сообщению Tasnim, командующий учениями с российской стороны Максим Голод заявил, что "главная их идея — укрепление военного взаимодействия между Тегераном и Москвой", что "откроет путь к повышению оперативного потенциала и укреплению стратегического взаимодействия между военно-морскими силами Ирана и Pоссийской Федерации".

Казахстан и Азербайджан проводят альтернативные учения на Каспии

По Каспийскому морю проходит граница между Россией, Ираном, Туркменией, Казахстаном и Азербайджаном. Учения проходят в тот момент, когда Азербайджан ищет эскалации в отношениях с РФ. Отметим, что первые учения CASAREX были проведены год назад, тогда Азербайджан за ними наблюдал. Сейчас об этом сведений нет. Год назад военные корабли Ирана и России отработали стрельбу по надводным целям в море, а также наступательные действия подразделений, которые осуществлялись "в соответствии с данными воздушного наблюдения и мониторинга региона с помощью вертолетов и беспилотников Военно-морских сил Исламской Республики Иран".

Но уже тогда каспийское сообщество разделилось. Аналогичные учения "Бирлестик-2024" прошли в Казахстане с 9 по 17 июля без участия РФ и Ирана. Участвовали: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Их силы занимались "локализацией военного конфликта": отработали действия по освобождению острова, захваченного условными террористами, операции по защите инфраструктуры. Очевидно, что сегодня разобщённость увеличилась. Противостояние просматривается и у Ирана с Азербайджаном. Там тоже обострились отношения в связи с сотрудничеством последнего с Израилем.

В этом году сообщений о данных учениях также пока нет. Возможно, потому что Казахстан сильно пострадает, если на Каспии случится война между РФ и Азербайджаном, Ираном и Азербайджаном. Каспийское море является узлом логистических коридоров Север-Юг и Запад-Восток, критически важных для Казахстана.

Россия вышла на новый военный уровень взаимодействия с Ираном

Американское издание Newsweek увидело в учениях ВМС РФ-Иран сигнал США. Обозреватель издания пишет, что Тегеран стремится укрепить свой военный потенциал и заручиться поддержкой России и Китая после 12-дневного конфликта с Израилем. Аналитик Newsweek упомянул о состоявшейся на прошлой неделе поездке министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи для участия в форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где он на встрече с российскими и китайскими официальными лицами призвал к единому противодействию военным действиям Вашингтона и расширению стратегического сотрудничества.