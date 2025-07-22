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Петр Ермилин

Объекты ВСУ подверглись одному из мощнейших ударов российской армии

4:38
Силовые структуры » Военные новости

Потери систем Patriot стали серьезным ударом по возможностям воздушной обороны Украины, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах и последствиях сокрушительного удара по объектам ВСУ 21 июля авторы рассказали в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

ЗРК Patriot
Фото: commons.wikimedia.org by DoD Photo By Glenn Fawcett, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЗРК Patriot

В поздние часы 21 июля Вооруженные силы России нанесли крупный воздушный удар по военным и стратегическим объектам на территории Украины. Украинские правительственные источники сообщили о запуске 426 беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет. Масштаб и частота таких российских атак продолжают расти по мере того, как оборонный сектор страны значительно увеличивает объемы производства одноразовых дронов "Герань-2", а также различных классов баллистических и крылатых ракет.

В мае сообщалось, что выпуск "Гераней-2" вырос более чем в десять раз — с 300 в месяц до более 100 в день, причем промышленность, как утверждалось на тот момент, была на пути к достижению уровня в 500 единиц в сутки.

Производство ракет, таких как Х-101 и 9К720, также выросло в несколько раз по сравнению с довоенными объемами. Эти атаки совпали с растущим давлением на украинскую линию фронта, где российские передовые части получили подкрепления после разгрома украинского наступления на Курск, в ходе которого украинская армия потеряла несколько своих наиболее элитных подразделений и значительную часть самой боеспособной техники.

Российские удары с применением дронов и ракет оказались особенно разрушительными на фоне серьезного истощения украинской системы ПВО. Уничтожение зенитно-ракетных комплексов, особенно более современных систем С-300 и MIM-104 Patriot, стало в этом смысле мультипликатором силы.

По сообщениям ряда российских источников, последняя волна ударов была направлена против одной из немногих оставшихся в распоряжении Украины систем Patriot: были уничтожены три пусковые установки и связанная с ними РЛС AN/MPQ-65.

Местоположение данной системы, а также классы использованных для ее уничтожения дронов или ракет остаются неизвестными. Системы Patriot понесли значительные потери с момента их начала эксплуатации на Украине — эти потери неоднократно подтверждались видеозаписями с дронов начиная с марта 2024 года. Являясь самыми ценными военными активами в распоряжении Украины, каждая из которых стоит порядка 2,5 миллиарда долларов, утрата Patriot является серьезным ударом по возможностям воздушной обороны страны, особенно в условиях, когда страны Запада сталкиваются с серьезным дефицитом этих систем и не могут оперативно восполнить потери.

Впервые было подтверждено, что одна из систем Patriot была уничтожена комплексом "Искандер-М" 23 февраля 2024 года, а последующий удар 10 марта ликвидировал еще одну систему возле населенного пункта Сергеевка, оставив местные сухопутные части без прикрытия.

Вторая неделя июля 2024 года ознаменовалась появлением новых видеозаписей, подтверждающих уничтожение двух батарей в Одесской области, а 11 августа сообщалось о потере еще трех пусковых установок и РЛС AN/MPQ-65 в результате ударов "Искандер-М".

Успешные применения этого комплекса продолжились. Несмотря на свои ограничения, страны Запада практически не имеют альтернатив Patriot и вынуждены либо поставлять эти системы, либо оставлять Украину беззащитной перед российскими ударами.

Решение о поставке Patriot было принято в конце 2022 года, после того как значительная часть советских систем С-300, имевшихся на вооружении Украины, была практически исчерпана в ходе боевых действий. Успехи России в значительном наращивании производства "Искандеров-М" усугубили ситуацию для украинской ПВО.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу зрк patriot military watch magazine
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