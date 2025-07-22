План Б для Абрамса: танки США переходят в режим паники

4:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Обновленный устав танкового взвода США предвосхищает планы адаптации бронетехники к угрозам дронов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о том, как армия США пытается приспособить танки Abrams к новым условиям боя.

Фото: dvidshub.net by Sgt. James Dunn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танк Abrams

В ответ на растущие угрозы для сухопутных войск со стороны недорогих роев беспилотных летательных аппаратов, Дирекция армейских публикаций Сухопутных войск США внесла изменения в руководство по тактике танкового взвода, включив новые инструкции для экипажей основных боевых танков M1A2 Abrams о том, как лучше всего поражать такие цели. Акцент на подготовке танкистов к борьбе с дронами беспрецедентен и отражает уроки, которые ведущие армии мира извлекли, наблюдая за событиями на украинском театре военных действий.

Хотя для борьбы с дронами традиционно предпочитают орудия меньшего калибра с высокой скорострельностью, руководство по тактике танкового взвода необычным образом рекомендует экипажам Abrams использовать вручную заряжаемую 120-мм пушку с умеренной скорострельностью 8,5 выстрелов в минуту для стрельбы картечными снарядами M1028.

Предполагается, что рассеивание шрапнели позволит поражать сразу несколько малых дронов, а при поддержке пулеметного огня создать эшелонированный защитный пузырь. Ранее M1028 применялся в основном против пехоты.

Опора на 120-мм пушку Abrams для поражения дронов отражает серьезные ограничения этого танка в условиях подобной войны, ведь отсутствие радарных боеприпасов или автоматических систем перехвата резко контрастирует со специализированными антидроновыми средствами. Зависимость экипажей Abrams от визуального обнаружения и ручного наведения, а также ограниченные углы наведения пушки являются существенными сдерживающими факторами.

Для сравнения, танки с современными активными системами защиты, такими как израильская Trophy, российская Arena-M или новейшие разработки Китая и двух Корей, способны автономно обнаруживать и нейтрализовать входящие угрозы. Западные страны и Россия существенно отстают в массовой интеграции подобных систем на свои танки, при этом ожидается, что США и Германия будут закупать израильскую систему Trophy-M для своей бронетехники.

Будучи самым крупным танком в мире, Abrams оказывается более уязвимым для прицельного поражения, но в то же время предоставляет больше пространства для интеграции будущих антидроновых систем, включая потенциально и лазерное оружие.

Серьезные опасения недавно были вызваны живучестью танков Abrams перед дронами, барражирующими боеприпасами и, в меньшей степени, высокоточной артиллерией, исходя из опыта их применения в составе украинской армии. С момента начала боевого применения этих танков в феврале 2024 года они не раз попадали на видео в момент поражения управляемыми артиллерийскими снарядами или однократными дронами-камикадзе.

К началу июня 2025 года оценивалось, что украинская армия потеряла 87 процентов поставленных ей машин: 27 из 31 были уничтожены или захвачены. От ударов сверху с применением дронов-камикадзе варианты Abrams украинской и американской армий считаются одинаково уязвимыми, при этом усиленное обедненным ураном бронирование американских машин не обеспечивает защиту от атак с этого направления.

В условиях напряженности бюджета Пентагона и снижения приоритетности сухопутных войск, возможность финансирования дорогостоящих модернизаций для борьбы с дронами остается под большим вопросом.