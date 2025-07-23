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Петр Ермилин

НАТО шлет металлолом? Украина теряет истребители один за другим — в чем дело

3:17
Силовые структуры » Военные новости

Потеря французского истребителя Mirage 2000 стала серьезным вызовом для боеспособности украинской авиации, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах инцидента, технических проблемах самолета и возможных скрытых потерях авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Французский истребитель Mirage 2000
Фото: flickr.com by Тим Фелс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Французский истребитель Mirage 2000

ВВС Украины потеряли один из первых поставленных Францией истребителей Mirage 2000 в результате крушения, при этом пилот катапультировался и выжил. Служба начала получать эти подержанные самолеты из Франции в начале февраля, что сделало Mirage 2000 третьим типом истребителей, переданных странами НАТО, наряду с F-16, поставленными из разных стран Европы, и МиГ-29, переданными бывшими государствами Варшавского договора на континенте.

"Вечером 22 июля 2025 года при выполнении полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ оборудования самолета, о чем пилот сообщил руководителю полетов", — говорится в сообщении ВВС по поводу инцидента.

Передача истребителей была впервые анонсирована в начале июня 2024 года, при этом перед доставкой их авионика прошла ряд модернизаций, включая интеграцию новых электронных систем самозащиты для повышения эффективности при выполнении ударов по наземным целям.

Mirage 2000 поступил на вооружение в 1984 году, через десять лет после того, как Вооруженные силы США начали вводить в строй собственные истребители четвертого поколения, и предназначался для того, чтобы стать прямым аналогом F-16 как для ВВС Франции, так и для внешних рынков. Летные характеристики истребителя уступали характеристикам F-16, в основном из-за менее мощного двигателя, и он не смог добиться экспортных успехов среди стран НАТО, за исключением Греции. Подобные трудности испытывал и преемник Mirage 2000 — истребитель Rafale, который проигрывал конкуренцию в странах, где предлагался F-35A — преемник F-16.

Mirage 2000 получил известность как самолет, склонный к авариям, причем ВВС Китайской Республики потеряли 13 процентов парка таких машин — восемь из 60 истребителей — в результате подобных инцидентов. Это заставило командование запланировать досрочный вывод Mirage 2000 из эксплуатации и заменить их на современные F-16 Block 70.

Тем не менее, существует предположение, что ВВС Украины могут приписывать потери своих истребителей, в частности F-16 и Mirage 2000, авариям, чтобы сохранить репутацию авиационной промышленности западных стран, оказывающих поддержку, а также поддерживать моральный дух. Не исключается возможность, что устаревшие самолеты могли быть потеряны в бою.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу истребители military watch magazine
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