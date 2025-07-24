Немецкий генерал призывает ВСУ атаковать аэродромы РФ: в чем выгода НАТО?

3:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новая стратегия ударов по российским аэродромам и оборонной инфраструктуре предвосхищает планы усиления давления на авиацию РФ, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о роли Германии в этих действиях, росте российского производства оружия и дронах как инструменте асимметричной войны.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Нато

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг выступил за дальнейшие украинские атаки на российские аэродромы, подчеркнув, что это может сыграть важную роль в ослаблении наступательной мощи страны.

"Вы также можете косвенно повлиять на наступательный потенциал российских ударных сил до их развертывания", — сказал Фройдинг, добавив: "Используйте дальнобойные средства воздушной войны, чтобы атаковать самолеты и аэродромы до их использования. Также наносите удары по объектам производства вооружений".

Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия достигла значительных успехов в наращивании производства дронов, крылатых и баллистических ракет, заявив, что крайне важно пересмотреть санкции, чтобы выяснить, может ли Западный мир еще больше дестабилизировать промышленность.

Оборонный сектор России с середины 2022 года значительно расширил свои возможности по производству ударных дронов: годовой выпуск баллистических ракет "Искандер-М" и крылатых ракет Х-101 также в несколько раз превышает показатели трехлетней давности.

Фройдинг также прокомментировал поставки Украине систем ПВО MIM-104 Patriot, отметив, что они малоэффективны в борьбе с дронами.

"Дрон стоит около 30 000–50 000 евро (34 000–58 000 долларов) в зависимости от модели. Это расточительно — сбивать его ракетой Patriot стоимостью более 5 миллионов евро. Нам нужны средства противодействия за 2 000–4 000 евро, особенно если Россия стремится еще больше нарастить производственные мощности", — заявил он.

Его позиция отражает растущие сомнения со стороны западных и украинских источников в эффективности этих систем.

С 2022 года Германия играет значительно более активную военную роль в рамках НАТО не только в Восточной Европе, но и на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, при этом особенно активно поддерживает военные усилия Украины.

22 мая немецкая армия торжественно открыла 45-ю бронетанковую бригаду, размещенную в Вильнюсе, Литва, которая, как ожидается, обеспечит элитную передовую механизированную боевую мощь на территории бывшего СССР — всего в 150 километрах от белорусской столицы Минска и менее чем в 800 километрах от Москвы.