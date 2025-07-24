39 дней позора: что случилось с новейшим истребителем НАТО в Индии

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Факт длительной стоянки F-35B в Индии стал серьезным ударом по репутации американского истребителя, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах и последствиях этого события авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ f-35

Британский истребитель пятого поколения F-35B, который был вынужден приземлиться в аэропорту Тируванантапурам на юге Индии 14 июня, наконец покинул страну после 39 дней простоя.

"Британская инженерная группа, находившаяся в Индии с 6 июля, завершила ремонт и проверки на безопасность, что позволило самолету вернуться к активной службе", — подтвердил представитель британской Высокой комиссии.

Самолет направился в Дарвин (Австралия), где, возможно, снова присоединится к авиакрылу авианосца HMS Prince of Wales. Ранее ожидалось, что истребитель придется частично демонтировать и отправить в Великобританию на борту транспортника C-17 Globemaster.

Этот инцидент привлек внимание к проблемам надежности, которые преследуют программу F-35 уже почти два десятилетия, а также к сложности технического обслуживания, что приводит к самым низким показателям боеготовности среди самолетов ВВС США — за исключением более тяжелого и проблемного F-22. Существенно большая доля парка F-35 по всему миру остается на земле по сравнению с другими американскими истребителями, такими как F-18E/F и F-16.

Затянувшийся простой F-35B в Индии вызвал значительное количество насмешек со стороны местных пользователей интернета и СМИ — на фоне активизации попыток США продвинуть F-35 на индийский рынок. С учетом этих усилий длительная стоянка истребителя оказалась крайне неудачной по времени, тем более что продажа F-35 Индии и без того считалась маловероятной, главным образом из-за строгого контроля США над тем, как используются их боевые самолеты.

Освещение проблем F-35, как ожидается, откроет новые возможности для российского конкурента — Су-57, в части потенциальных заказов со стороны Индии. Интерес к Су-57, как полагается, уже возрос, поскольку индийские Су-30МКИ и французские Rafale оказались недостаточно эффективными на фоне развития военно-воздушных сил Китая и Пакистана.

Это было продемонстрировано в начале мая, когда истребители J-10C ВВС Пакистана, по сообщениям, сбили как минимум один Rafale. Недостатки этих более старых самолетов ранее считались шансом как для США, так и для России продвинуть свои истребители пятого поколения.