Таиланд выкатил украинских монстров: старые танки Т-84 рвутся в бой против Камбоджи

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Открытый вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля из-за давнего территориального спора, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, какую роль в столкновении сыграли украинские танки Т-84 и с какими проблемами столкнулась тайская армия, авторы рассказывают в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Т-90М "Прорыв"

После начала открытых боевых действий между Таиландом и Камбоджей 24 июля, вызванных давним территориальным спором, было подтверждено, что Королевская армия Таиланда задействовала основные боевые танки Т-84 для атаки камбоджийских позиций у границы между двумя странами. Подтверждены операции в районе базы Пхра Вихан, при этом тайские источники утверждают, что танки использовались для "возвращения утраченных территорий".

Разработанный на Украине в 2000-х годах, Т-84 представляет собой усовершенствованную модификацию советского основного боевого танка Т-80УД, который считался одним из самых совершенных танков конца холодной войны.

Несмотря на явное превосходство над устаревшими камбоджийскими танками Т-55, Т-84 обладает весьма ограниченными возможностями, особенно в сравнении с современными российскими вариантами Т-80, такими как Т-80БВМ. Последние имеют не только более высокую подвижность за счет использования газотурбинных двигателей, но и существенно более продвинутые системы бронезащиты и боеприпасов.

Неспособность Украины разработать современный бронебойный подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном (APFSDS) после распада СССР привела к тому, что Т-84 до сих пор полагается на снаряд БМ42 с пробитием 450 мм гомогенной брони на дистанции 2000 м, что недостаточно даже для преодоления базовой лобовой брони большинства современных танков.

Королевская армия Таиланда — единственное подразделение, располагающее полноценными танковыми полками Т-84, тогда как на вооружении украинской армии находится лишь около полудюжины таких машин из-за недостаточного финансирования для их крупномасштабной закупки. Министерство обороны Таиланда заказало 49 танков в 2011 году, однако на выполнение заказа потребовалось семь лет из-за серьезных проблем в оборонной промышленности Украины. Эти трудности поставили крест на дальнейших поставках и заставили таиландское ведомство рассматривать отмену сделки, а затем обратить внимание на Китай, начав закупки танков VT-4 с 2017 года в рамках модернизации бронетанковых войск.

Выбор в пользу Т-84 был продиктован значительным давлением со стороны Запада на Бангкок с целью не допустить закупки российского Т-90, который ранее считался фаворитом для вооружения тайской армии. Тем не менее, армия Таиланда выразила высокую удовлетворенность танками VT-4, и их закупка снизила статус Т-84, который теперь играет менее значимую роль в вооруженных силах. Ожидается, что поставки китайских машин будут продолжены.