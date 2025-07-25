Россия воскресила боевого титана — теперь он опаснее, чем когда-либо

Новый надводный боевой корабль предвосхищает планы модернизации и усиления ВМФ России, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о возвращении крейсера "Адмирал Нахимов" в строй и его уникальных боевых возможностях.
25 июля ВМФ России вновь спустил на воду атомный крейсер проекта 11442М класса "Киров" "Адмирал Нахимов" после глубокой модернизации, длившейся более четверти века. Это событие открыло путь к началу его ходовых испытаний и возвращению в активный состав флота. Затянувшийся характер модернизации был в значительной степени обусловлен экономическим кризисом, последовавшим за распадом Советского Союза, в результате чего работы на корабле начались лишь в 2013 году, а большую часть времени, проведенного вне воды, практически ничего не предпринималось.
После распада СССР упадок российского судостроения также способствовал затяжке сроков. Комментируя прогресс по возвращению корабля в строй, генеральный директор и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин отметил: "
На мой взгляд, мы хорошо движемся по гособоронзаказу. Сегодня вы разрешили поднять флаг на подводной лодке "Князь Пожарский" с ядерными ракетами. В марте была выведена субмарина "Пермь". И, конечно, произошло еще одно крупное событие — модернизация крейсера "Адмирал Нахимов" завершена, и он проходит испытания".
Крейсера класса "Киров" являются крупнейшими надводными боевыми кораблями в мире, и при водоизмещении 28 000 тонн сопоставимы по размерам с авианосцами класса "Идзумо" японских Сил самообороны, а также более чем в три раза превосходят эсминцы класса "Арли Берк", составляющие основу надводных сил ВМС США.
"Адмирал Нахимов" будет обладать более мощным вооружением, чем любой другой надводный боевой корабль в мире, имея на борту 176 пусковых установок для ракет крупного калибра, включая 96 шахт для зенитных ракет морского варианта системы С-400 и 80 шахт для крылатых ракет. 22 апреля 2021 года генеральный директор Северного проектного бюро Андрей Дьячков заявил об уровне модернизации корабля:
"Высокий модернизационный потенциал, заложенный в этих кораблях при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить 'Адмирала Нахимова' самым современным вооружением, что делает его самым мощным надводным боевым кораблем в мире".
Особенно часто российские источники подчеркивают интеграцию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которая дает кораблям ВМФ России заметное преимущество в дальнобойных противокорабельных возможностях.
Класс "Киров" является реликтом той эпохи, когда Советский Союз располагал одним из двух крупнейших океанских флотов в мире. Всего было заложено пять атомных крейсеров для советского флота, и в 1989 году за ними последовал первый в стране атомный авианосец. Хотя авианосец так и не был достроен, крейсера оказались слишком дорогостоящими для постсоветской России, и три из них были утилизированы.
Министерство обороны России изначально планировало финансировать глубокую модернизацию двух оставшихся кораблей — "Адмирала Нахимова" и "Петра Великого", при этом второй продолжал службу, пока первый находился на ремонте. Однако в июле 2023 года было подтверждено, что "Петр Великий" не будет модернизироваться, а вместо этого досрочно покинет состав флота.
Считается, что на это решение повлияли высокая стоимость эксплуатации, дороговизна модернизации и бюджетные ограничения в связи с началом военных действий на Украине. Таким образом, "Адмирал Нахимов" остается совершенно уникальным — единственным в мире атомным надводным боевым кораблем, выделяющимся своими размерами, огневой мощью, автономностью и высокой крейсерской скоростью.
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