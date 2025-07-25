Россия воскресила боевого титана — теперь он опаснее, чем когда-либо

4:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новый надводный боевой корабль предвосхищает планы модернизации и усиления ВМФ России, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о возвращении крейсера "Адмирал Нахимов" в строй и его уникальных боевых возможностях.

Фото: https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/29608206905/ by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самоподъемное судно

25 июля ВМФ России вновь спустил на воду атомный крейсер проекта 11442М класса "Киров" "Адмирал Нахимов" после глубокой модернизации, длившейся более четверти века. Это событие открыло путь к началу его ходовых испытаний и возвращению в активный состав флота. Затянувшийся характер модернизации был в значительной степени обусловлен экономическим кризисом, последовавшим за распадом Советского Союза, в результате чего работы на корабле начались лишь в 2013 году, а большую часть времени, проведенного вне воды, практически ничего не предпринималось.

После распада СССР упадок российского судостроения также способствовал затяжке сроков. Комментируя прогресс по возвращению корабля в строй, генеральный директор и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин отметил: "

На мой взгляд, мы хорошо движемся по гособоронзаказу. Сегодня вы разрешили поднять флаг на подводной лодке "Князь Пожарский" с ядерными ракетами. В марте была выведена субмарина "Пермь". И, конечно, произошло еще одно крупное событие — модернизация крейсера "Адмирал Нахимов" завершена, и он проходит испытания".

Крейсера класса "Киров" являются крупнейшими надводными боевыми кораблями в мире, и при водоизмещении 28 000 тонн сопоставимы по размерам с авианосцами класса "Идзумо" японских Сил самообороны, а также более чем в три раза превосходят эсминцы класса "Арли Берк", составляющие основу надводных сил ВМС США.

"Адмирал Нахимов" будет обладать более мощным вооружением, чем любой другой надводный боевой корабль в мире, имея на борту 176 пусковых установок для ракет крупного калибра, включая 96 шахт для зенитных ракет морского варианта системы С-400 и 80 шахт для крылатых ракет. 22 апреля 2021 года генеральный директор Северного проектного бюро Андрей Дьячков заявил об уровне модернизации корабля:

"Высокий модернизационный потенциал, заложенный в этих кораблях при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить 'Адмирала Нахимова' самым современным вооружением, что делает его самым мощным надводным боевым кораблем в мире".

Особенно часто российские источники подчеркивают интеграцию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которая дает кораблям ВМФ России заметное преимущество в дальнобойных противокорабельных возможностях.

Класс "Киров" является реликтом той эпохи, когда Советский Союз располагал одним из двух крупнейших океанских флотов в мире. Всего было заложено пять атомных крейсеров для советского флота, и в 1989 году за ними последовал первый в стране атомный авианосец. Хотя авианосец так и не был достроен, крейсера оказались слишком дорогостоящими для постсоветской России, и три из них были утилизированы.

Министерство обороны России изначально планировало финансировать глубокую модернизацию двух оставшихся кораблей — "Адмирала Нахимова" и "Петра Великого", при этом второй продолжал службу, пока первый находился на ремонте. Однако в июле 2023 года было подтверждено, что "Петр Великий" не будет модернизироваться, а вместо этого досрочно покинет состав флота.

Считается, что на это решение повлияли высокая стоимость эксплуатации, дороговизна модернизации и бюджетные ограничения в связи с началом военных действий на Украине. Таким образом, "Адмирал Нахимов" остается совершенно уникальным — единственным в мире атомным надводным боевым кораблем, выделяющимся своими размерами, огневой мощью, автономностью и высокой крейсерской скоростью.