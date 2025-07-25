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Любовь Степушова

Полномасштабное наступление ВС РФ начинается взятием Степногорска, Купянска, Красноармейска

Сводка с фронта: ВС РФ приступили к штурму стратегических городов в зоне СВО
4:23
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ начали штурм многих ключевых городов в зоне СВО. Складывается впечатление, что наступило время полномасштабного наступления.

Схема наступления ВС РФ на Купянск, ул Мечникова.
Фото: Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ на Купянск, ул Мечникова.

После взятия Степногорска открывается прямой путь на Запорожье

Медийные офицеры ВСУ на платформе Telegram подтверждают продвижение ВС РФ к Степногорску, от которого до города Запорожье около 30 км, а это дистанция для ударов артиллерии и многих видов дронов. По данным украинского военного Бунятова, передовые части ВС РФ вчера заметили в районе Степногорской детской музыкальной школы.

"По состоянию на вчерашний день пехота противника заходила в крайние дома Степногорска. Противник также подтянул бронетехнику к Каменскому, по всей видимости, с целью в дальнейшем развить успех своей пехоты механизированным прорывом", — пишет другой медийный офицер "Алекс".

Telegram-канал 105-ого полка НМ ДНР подчёркивает, что фронт ВСУ южнее Запорожья может посыпаться в любой момент, так как после Степногорска крупных населëнных пунктов по направлению к областному центру больше нет. Авторы канала напоминают, что под Степногорском расположен большой урановый рудник, который теперь также, как и Шевченковские литиевые месторождения, не достанется США.

Фронт ВСУ у Красноармейска уже развалился

Тот же источник сообщает, что после взятия Зверева, ВС РФ вошли в Красноармейск (Покровск) с юго-запада, взяв Леонтовичи и Троянду, а российские ДРГ работают уже "практически в центре Красноармейска". Устойчивая ЛБС ещё не сформирована, но противник уже не знает, "где свои, а где чужие", что приводит к "дружественному огню". Минобороны РФ накануне сообщило о взятии Новоэкономического — пригорода Димитрова, в свою очередь являющегося восточным пригородом Красноармейска. Более широкий обхват города формируется от Разина на Родинское. Замкнётся это кольцо в Гришине. Также от Разина идёт наступление на север — на Доброполье, отрезающее северный укрепрайон ВСУ (Славянск-Краматорск-Константиновка) с юга.

Все линии снабжения украинской группировки в Красноармейске находятся под полным контролем российских FPV-дронов. После освобождения город станет крупным плацдармом для наступления на Павлоград-Днепропетровск и Северный Донбасс. Сочетание ударов на Днепропетровск и Запорожье будет ошеломляющим для Украины, которая сейчас проливает слёзы по отмене НАБУ.

В Купянске ВС РФ уже находятся на улице Мечникова

Также сообщается, что ВС РФ вошли на северную окраину Купянска со стороны Голубовки и Радьковки (см. схему). Telegram-канал "Купянский район для своих" пишет, что все соцслужбы города выехали 21 июля.

"Начались уличный бои по улице Мечникова переходящие в улицу Мичурина. Начался штурм города", — пишет автор.

Он также рассказал случай, как в районе городского парка несколько военных ВСУ решили перейти реку Оскол с левого берега — на правый. На правом берегу стоят также военные ВСУ,  которые расстреляли своих "побратимов". То есть и здесь у ВСУ присутствует паника. 

Взятие Купянска откроет наступление на Чугуев и Харьков с юго-востока, оживится и фронт в Волчанске. По словам украинского военного Ковтуна ("Фрог"), ВС РФ постоянно штурмуют малыми группами — и днём, и ночью, беря Волчанск в окружение. Под Волчанском ещё в одном месте была прорвана граница и наведены новые понтонные переправы через Северский Донец.

До Харькова уже долетают КАБы и дроны на оптоволокне, дроны самолётного типа с фиксированным крылом. В украинских военных пабликах разгоняются призывы к командованию ВСУ о необходимости принятия срочных мер на харьковском направлении, так как прорыв может быть началом "большого наступления России".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы харьков купянск
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